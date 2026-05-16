Ердоган заявив про ключове значення саміту НАТО в Анкарі для безпеки світу

президент Туреччини Ердоган

Саміт лідерів НАТО, запланований на 7-8 липня в Анкарі, матиме ключове значення для подальшого розвитку Альянсу та глобальної системи безпеки. В умовах нових викликів і змін у світі НАТО необхідно переглядати підходи та пристосовуватися до сучасних загроз.

Про це Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган сказав під час спілкування з журналістами, повертаючись з Казахстану, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Безпекова ситуація

"Саміт лідерів НАТО, який ми проведемо в Анкарі 7-8 липня, має критичне значення в історії Альянсу. Останні події як у нашому регіоні, так і у світі ще більше підвищили важливість саміту в Анкарі", - сказав Ердоган.

За його словами, сучасна безпекова ситуація суттєво відрізняється від періоду створення НАТО.

"Ми очікуємо, що в Анкарі будуть ухвалені важливі рішення щодо майбутнього Альянсу та подальшої форми глобальної архітектури безпеки. Сучасний світ уже не є продовженням того старого світу, який існував у часи створення НАТО. Загрози стали складнішими, ризики диверсифікувалися, глобальна система розмилася, коротко кажучи, світ дуже змінився", - наголосив президент Туреччини.

Зміцнення НАТО

Ердоган додав, що Туреччина підтримує зміцнення НАТО та готова брати участь у формуванні більш ефективної системи колективної безпеки.

"Справедливий розподіл тягаря, щира співпраця та спільне розуміння безпеки в рамках НАТО дуже важливі для майбутнього Альянсу. Як Туреччина, ми готові зробити свій внесок у більш рішуче та краще підготовлене до загроз НАТО", - сказав Ердоган.

Думаю ніц важливого на цьому саміті не буде прийнято, хоча може ще більше зросте розкол між США і Європою, ну і можливо хтось з прокацапських членів НАТО трохи піднасре 🤔
16.05.2026 15:22 Відповісти
ключове значення саміту НАТО в Анкарі для безпеки світу може бути лише в тому випадку, якщо НАТО .ВКАЖЕ США "НА ВИХІД"
16.05.2026 15:27 Відповісти
Турція взагалі в НАТО не повинна бути, ******** кацапам по повній
16.05.2026 16:10 Відповісти
Ердоґан: "Єсліб я бил султан я б імєл!"
16.05.2026 16:19 Відповісти
Єрдоган ОФІЦІЙНО ЗАПРОСИВ УКРАЇНУ НА САММІТ .?
Зараз усі хотять досвід і розробки українців . Українці не туземці у яких можно брати інтелектуальну власність і витирати ноги об них на Самміті НАТО
16.05.2026 17:59 Відповісти
Ну звичайно. В Анкарі ж. Пахлавою частуватиме...
16.05.2026 18:16 Відповісти
 
 