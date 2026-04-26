УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6787 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця України та НАТО Саміт НАТО в Анкарі
673 6

Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині, - Зеленський

Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині, однак формат участі поки не розголошується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду.

Що відомо

Так, на запитання про саміт НАТО, президент наголосив, що "Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині".

Який формат участі

Водночас він зауважив, що про деталі розповідати зарано.

"Як, в якому форматі, хто, поки що рано казати", - зазначив президент України під час спілкування з медіа.

Що передувало

Автор: 

Зеленський Володимир (27578) НАТО (7122) Туреччина (3696)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а до того часу НАТО ще буде?
показати весь коментар
26.04.2026 22:22 Відповісти
Ну там знають...поки Зеленський Президент - НАТО буде.
показати весь коментар
26.04.2026 22:29 Відповісти
Трамп, а чому ми не в НАТО? А тому, що у вас президент не Порошенко. А він уже не буде президентом від слова взагалі, от і ви в НАТО не будете від слова взагалі.
показати весь коментар
26.04.2026 22:33 Відповісти
Та хто ще звертає увагу на п...ж цього обкуреного мудака. Ляпнув, аби ляпнути. Як завжди.
показати весь коментар
26.04.2026 22:37 Відповісти
Знов є привід чкурнути з Неньки на кілька днів ... звісно, Путло Погане знов буде "салютовати" ракетами-шахедами-КАБами по пересічним в Неньці поки ЦАР буде насолоджуватися життям в мирній країні - гарні готелі, смачна їжа, чудовий шопінг , зустрічі з поважними панами та паніхами, інтерв'ю, відосики ... ТАКА КРАСА!
показати весь коментар
26.04.2026 22:43 Відповісти
 
 