Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині, - Зеленський

Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині, однак формат участі поки не розголошується.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду.

Що відомо

Так, на запитання про саміт НАТО, президент наголосив, що "Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині".

Який формат участі

Водночас він зауважив, що про деталі розповідати зарано.

"Як, в якому форматі, хто, поки що рано казати", - зазначив президент України під час спілкування з медіа.

Що передувало