Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині, - Зеленський
Україна візьме участь у саміті НАТО, який відбудеться в Туреччині, однак формат участі поки не розголошується.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президенткою Молдови Маєю Санду.
Що відомо
Так, на запитання про саміт НАТО, президент наголосив, що "Україна буде представлена на саміті НАТО в Туреччині".
Який формат участі
Водночас він зауважив, що про деталі розповідати зарано.
"Як, в якому форматі, хто, поки що рано казати", - зазначив президент України під час спілкування з медіа.
Що передувало
- Нагадаємо, минулий саміт НАТО проходив у Гаазі 24-25 червня 2025 року. На полях проводив двосторонні та багатосторонні зустрічі також президент України Володимир Зеленський.
- Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини - Анкарі.
Luk Viktor
показати весь коментар26.04.2026 22:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар26.04.2026 22:29 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Свят Святославович
показати весь коментар26.04.2026 22:33 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Олексій Гедз #501597
показати весь коментар26.04.2026 22:37 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Мовчан #575353
показати весь коментар26.04.2026 22:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
