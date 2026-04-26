Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции, - Зеленский

Украина примет участие в саммите НАТО, который состоится в Турции, однако формат участия пока не разглашается.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент ВладимирЗеленский на совместном брифинге с президентом Молдовы Майей Санду.

Что известно

Так, на вопрос о саммите НАТО президент подчеркнул, что "Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции".

Читайте также: США выступили против приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре, - Politico

Какой формат участия

В то же время он отметил, что о деталях говорить пока рано.

"Как, в каком формате, кто - пока рано говорить", - отметил президент Украины во время общения с СМИ.

Читайте также: НАТО и ЕС согласовывают поддержку Украины: фокус на ПВО и логистике, - Сырский

Что предшествовало