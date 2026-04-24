НАТО и ЕС согласовывают поддержку Украины: фокус на ПВО и логистике, — Сырский. ФОТОРЕПОРТАЖ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с председателями военных комитетов НАТО и Европейского союза — адмиралом Джузеппе Каво Драгоне и генералом Шоном Кленси.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Чрезвычайно символично, что главы военных комитетов двух самых мощных международных организаций по безопасности одновременно находятся в Украине. Пользуясь случаем, поблагодарил Европейский Союз и Североатлантический альянс за консолидированную поддержку в интересах обороны Украины и защиты свободного мира", – написал Сырский.

О текущей обстановке на линии фронта

Проинформировал о текущей обстановке на линии фронта. Несмотря на значительные потери личного состава, вооружения и военной техники, противник не отказывается от продолжения наступательных действий. Для нивелирования его количественного преимущества Силы обороны Украины применяют качественные подходы к ведению боевых действий, заставляя врага действовать в невыгодных условиях и постоянно переносить сроки выполнения поставленных задач. Уже четыре месяца подряд только наши подразделения беспилотных систем поражают больше живой силы противника, чем он способен мобилизовать.

Вооруженные силы Украины вместе с другими составляющими Сил обороны продолжают выполнять огневые задачи по поражению ключевых объектов военно-промышленного комплекса и военной инфраструктуры противника.

В частности, прямые и косвенные экономические убытки, нанесенные врагу, составляют около 25,5 миллиарда долларов США.

Также Сырский отдельно обозначил критические потребности украинской армии. Из-за постоянных атак противника противовоздушная оборона остается нашим первоочередным приоритетом.

Выразил благодарность партнерам

"Выразил благодарность Альянсу за консолидацию усилий союзников в рамках инициативы Приоритетного перечня потребностей Украины (PURL), а также за эффективную деятельность NSATU, обеспечивающую ежедневную координацию поставок международной военной помощи, логистики, а также подготовку и развитие войск.

Поблагодарил Европейский Союз за подготовку более 90 тысяч военнослужащих Сил обороны Украины в рамках Миссии ЕС по военной помощи (EUMAM). Подчеркнул важность продолжения профессиональной подготовки украинских военных с привлечением иностранных инструкторов", — подчеркнул Главнокомандующий.

"Убежден, что сотрудничество с Европейским Союзом и НАТО является стратегически важным как для Украины, так и для партнеров. Совместными усилиями укрепляем безопасность и формируем основу для стабильного и мирного будущего", - добавил Сырский.