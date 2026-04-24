Партнеры НАТО передают оборудование и расширяют учебные возможности для медиков на фронте, - Генштаб

Миссия NSATU под эгидой SHAPE провела в Германии конференцию, посвященную укреплению сотрудничества Украины и стран НАТО в сфере военной медицины. Стороны обсудили модернизацию медицинского потенциала, логистику оказания помощи на передовой и развитие оперативной совместимости систем медицинского обеспечения.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как сообщается, миссия НАТО по безопасности и обучению для Украины (NSATU), подчиняющаяся Командованию Объединенных Вооруженных Сил НАТО в Европе (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE)), провела в Германии конференцию, посвященную укреплению сотрудничества между Украиной и странами НАТО в области военной медицины.

Во время конференции Украина и страны НАТО продолжили укреплять сотрудничество:

представители Сил обороны Украины поделились с партнерами уникальным опытом работы на передовой,

от партнеров НАТО получают оборудование и учебные возможности, необходимые для покрытия насущных потребностей на фронте.

Какие вопросы подняла украинская сторона

Трансформация системы военной медицины и вызовы оказания медицинской помощи на передовой – вопросы, которые подняли представители органов военного управления Сил обороны Украины в сфере военной медицины, в частности – Командование Медицинских сил Вооруженных Сил Украины, во время обсуждения.

Страны НАТО и международные медицинские организации, в свою очередь, обмениваются информацией и аккумулируют ресурсы, оборудование и учебные возможности для оказания наиболее эффективной помощи в соответствии с насущными потребностями Украины.

Планы на 2026 год

Эксперт по медицине Совместного центра НАТО–Украина по анализу, подготовке и образованию (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - JATEC), который подчиняется Командованию Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации, представил медицинские проекты Центра, которые будут реализованы в 2026 году:

развитие и модернизация Медицинской информационной системы Вооруженных Сил Украины, а также

развитие потенциала НАТО и Украины в сфере медицинского реагирования на химические, биологические, радиологические и ядерные угрозы.

В частности, цель JATEC в этой сфере – содействовать модернизации МИС и расширению ее функционала.

По итогам конференции участники дали рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества по ключевым направлениям: прогресс в области оперативной совместимости НАТО и Украины, реалии военно-медицинской логистики, а также совершенствование украинской военно-медицинской структуры.

"Это в очередной раз подтверждает, что партнерство Украины с Альянсом в сфере военной медицины приобретает системный и стратегический характер", — подчеркнули в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос медицинского обеспечения в ВСУ находится на личном контроле Сырского