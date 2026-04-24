Партнери НАТО передають обладнання та розширюють навчальні спроможності для медиків на фронті, - Генштаб

Місія NSATU під егідою SHAPE провела в Німеччині конференцію, присвячену зміцненню співпраці України та країн НАТО у сфері військової медицини. Сторони обговорили модернізацію медичних спроможностей, логістику допомоги на передовій та розвиток взаємосумісності систем медичного забезпечення.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, місія НАТО з безпекової допомоги та навчання для України (NSATU), яка підпорядковується Командуванню Об’єднаних Збройним Силам НАТО в Європі (Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE), провела в Німеччині конференцію, присвячену зміцненню співпраці між Україною та країнами НАТО в галузі військової медицини.

Під час конференції Україна та країни НАТО продовжили зміцнювати співпрацю:

представники та представниці Сил оборони України поділилися з партнерами унікальним досвідом роботи на передовій,

від партнерів НАТО отримують обладнання та навчальні спроможності, необхідні для покриття нагальних потреб на фронті.

Які питання порушила українська сторона

Трансформація системи військової медицини та виклики надання медичної допомоги на передовій – питання, які підняли представники органів військового управління Сил оборони України у сфері військової медицини, зокрема - Командування Медичних сил Збройних Сил України, під час обговорення.

Країни НАТО та міжнародні медичні організації, своєю чергою, обмінюються інформацією та акумулюють ресурси, обладнання й навчальні спроможності для найефективнішої допомоги відповідно до нагальних українських потреб.

Плани на 2026 рік

Експерт із медицини Спільного центру НАТО–Україна з аналізу, підготовки та освіти (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Centre - JATEC), який підпорядковується Командуванню Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації, презентував медичні проєкти Центру, що реалізуються у 2026 році:

розвиток та модернізація Медичної інформаційної системи Збройних Сил України, а також

розвиток спроможностей НАТО і України у сфері медичного реагування на хімічні, біологічні, радіологічні та ядерні загрози.

Зокрема, мета JATEC у цій сфері – сприяти модернізації МІС та розширенню її функціоналу.

За підсумками конференції учасники надали рекомендації щодо подальшого розвитку співробітництва за ключовими напрямами: прогрес у взаємосумісності НАТО та України, реалії військово-медичної логістики, а також удосконалення української військово-медичної структури.

"Це вкотре підтверджує, що партнерство України з Альянсом у сфері військової медицини набуває системного та стратегічного характеру", - наголосили в Генштабі.

