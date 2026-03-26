НАТО учится у Украины и одновременно делится с ней своими знаниями, - Рютте

НАТО учится на опыте Украины и одновременно делится своими знаниями с Киевом.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Главу Альянса спросили, является ли Украина уже частью оборонной экосистемы НАТО, учитывая постоянную координацию поддержки и уроки, которые Альянс получает от Украины, в частности через JATEC в Польше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО призывает Европу поддержать кампанию США против Ирана

"Давайте будем очень точными в этом вопросе. НАТО не является стороной конфликта. НАТО действительно координирует всю поддержку, поставки вооружения, обучение и фиксирует все уроки. Я слежу за тем, чтобы мы делились ими внутри НАТО, и, конечно, мы также делимся своими знаниями с Украиной через JATEC в Польше", - ответил Рютте.

В то же время Рютте сказал, что не будет придавать этим отношениям "определенных рамок".

"Существует путь в НАТО для Украины, который был согласован на Вашингтонском саммите 2024 года. Этот путь потребует времени, поскольку мы знаем, что различные союзники пока не принимают членство (Украины) в НАТО, поэтому этот вопрос пока не рассматривается", - подчеркнул он.

Читайте также: НАТО готовится к возможным атакам России на энергетику, - Рютте

Также он отметил, что в рамках Коалиции желающих было согласовано, какими должны быть гарантии безопасности для Украины после прекращения огня или подписания мирного соглашения.

"Это чрезвычайно актуально, потому что, в конце концов, если это не членство в НАТО, что, опять же, пока не предполагается, мы должны убедиться, что когда война прекратится, Путин не попытается снова", - отметил Рютте, "потому что реакция будет разрушительной" со стороны многих стран, включая те, что не входят в НАТО, и "с участием Соединенных Штатов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте о возможном перенаправлении части оружия США для Украины на Ближний Восток: Помощь продолжается