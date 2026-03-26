НАТО учится у Украины и одновременно делится с ней своими знаниями, - Рютте
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Главу Альянса спросили, является ли Украина уже частью оборонной экосистемы НАТО, учитывая постоянную координацию поддержки и уроки, которые Альянс получает от Украины, в частности через JATEC в Польше.
"Давайте будем очень точными в этом вопросе. НАТО не является стороной конфликта. НАТО действительно координирует всю поддержку, поставки вооружения, обучение и фиксирует все уроки. Я слежу за тем, чтобы мы делились ими внутри НАТО, и, конечно, мы также делимся своими знаниями с Украиной через JATEC в Польше", - ответил Рютте.
В то же время Рютте сказал, что не будет придавать этим отношениям "определенных рамок".
"Существует путь в НАТО для Украины, который был согласован на Вашингтонском саммите 2024 года. Этот путь потребует времени, поскольку мы знаем, что различные союзники пока не принимают членство (Украины) в НАТО, поэтому этот вопрос пока не рассматривается", - подчеркнул он.
Также он отметил, что в рамках Коалиции желающих было согласовано, какими должны быть гарантии безопасности для Украины после прекращения огня или подписания мирного соглашения.
"Это чрезвычайно актуально, потому что, в конце концов, если это не членство в НАТО, что, опять же, пока не предполагается, мы должны убедиться, что когда война прекратится, Путин не попытается снова", - отметил Рютте, "потому что реакция будет разрушительной" со стороны многих стран, включая те, что не входят в НАТО, и "с участием Соединенных Штатов".
