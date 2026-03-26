НАТО вчиться в України та водночас ділиться з нею своїми знаннями, - Рютте

НАТО вчиться на досвіді України та водночас ділиться своїми знаннями з Києвом.

Про це сказав генсек НАТО Марк Рютте під час пресконференцціії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Подробиці

Очільника Альянсу запитали, чи є Україна вже частиною оборонної екосистеми НАТО, враховуючи постійну координацію підтримки та уроки, які Альянс отримує від України, зокрема через JATEC у Польщі.

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"Давайте будемо дуже точними в цьому питанні. НАТО не є стороною конфлікту. НАТО справді координує всю підтримку, постачання озброєння, навчання та фіксує всі уроки. Я стежу за тим, щоб ми ділилися ними всередині НАТО, і, звичайно, ми також ділимося своїми знаннями з Україною через JATEC у Польщі", - відповів Рютте.

Водночас Рютте сказав, що не надаватиме цим відносинам "певних рамок".

"Існує шлях до НАТО для України, який був узгоджений на Вашингтонському саміті 2024 року. Цей шлях потребуватиме часу, оскільки ми знаємо, що різні союзники наразі не приймають членство (України) в НАТО, тому це питання поки що не розглядається", - наголосив він.

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Також він зазначив, що в рамках Коаліції охочих було узгоджено, якими мають бути гарантії безпеки для України після припинення вогню або підписання мирної угоди.

"Це надзвичайно актуально, тому що, зрештою, якщо це не членство в НАТО, що, знову ж таки, поки що не передбачається, ми повинні переконатися, що коли війна припиниться, Путін не спробує знову", - зазначив Рютте, "тому що реакція буде руйнівною" з боку багатьох країн, включаючи ті, що не входять до НАТО, та "за участю Сполучених Штатів".

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