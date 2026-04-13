НАТО впервые предоставит помощь для реформы Агентства оборонных закупок ДОТ
НАТО впервые одобрило оказание комплексной финансовой и экспертной поддержки Агентству оборонных закупок ДОТ. Поддержка будет осуществляться через Офис специального советника по вопросам обороны Великобритании и будет направлена на укрепление потенциала агентства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Детали
Это совместный проект Агентства и Офиса специального советника по вопросам обороны Великобритании, финансируемый НАТО.
"Расширяем партнерство с НАТО. Альянс поддерживает укрепление системы оборонных закупок – развитие Агентства оборонных закупок и цифровых решений. Это системное обновление подходов – через инновации, подотчетность и согласованные процессы", – подчеркнул министр обороны Украины Михаил Федоров.
Поддержка DOT-Chain и кибербезопасности
НАТО поддержит развитие и масштабирование системы DOT-Chain для отрасли инновационных технологий и пилотных реформ, которые будут проведены в этом году.
Отдельный акцент – на усилении кибербезопасности: защите данных, IТ-инфраструктуры и цифровых сервисов, которые являются критически важными для функционирования оборонных закупок в условиях войны.
Развитие рекрутинга и функциональный аудит
- Также будет оказана поддержка в сфере институционального потенциала, а именно синхронизации ценностей и культуры агентства, усиления процесса рекрутинга, основанного на ценностях, работы над осведомленностью общества о государственном обеспечении, а также синхронизации IТ-инфраструктуры агентства после объединения.
- В то же время запланирована поддержка Наблюдательного совета Агентства в проведении функционального аудита, который охватит все ключевые процессы – от планирования закупок и заключения контрактов до управления их выполнением и систем внутреннего контроля.
"Это первый случай, когда НАТО оказывает поддержку такого уровня для реформы Агентства. И это не только финансирование, а комплексный подход к трансформации системы – через инновации, подотчетность и согласованность процессов", – отметил член Наблюдательного совета агентства Тарас Чмут.
Аудит будет проводиться при участии структуры NATO IBAN, что позволит интегрировать лучшие международные практики в сфере добросовестности, подотчетности и прозрачности оборонных закупок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль