НАТО вперше надасть допомогу для реформи Агенції оборонних закупівель ДОТ

НАТО вперше погодило надання комплексної фінансової та експертної підтримки Агенції оборонних закупівель ДОТ. Підтримка реалізовуватиметься через Офіс спеціального радника з питань оборони Великої Британії та стосуватиметься підсилення спроможностей агенції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Деталі

Це спільний проєкт Агенції та Офісу спеціального радника з питань оборони Великої Британії, що фінансується НАТО.

"Розширюємо партнерство з НАТО. Альянс підтримує посилення системи оборонних закупівель – розвиток Агенції оборонних закупівель та цифрових рішень. Це системне оновлення підходів – через інновації, підзвітність й узгоджені процеси", – наголосив Міністр оборони України Михайло Федоров.

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Підтримка DOT-Chain та кібербезпеки

НАТО підтримає розвиток та масштабування системи DOT-Chain для галузі інноваційних технологій та пілотних реформ, які будуть проведені цього року.

Окремий акцент – на посиленні кібербезпеки: захисті даних, ІТ-інфраструктури та цифрових сервісів, що є критично важливими для функціонування оборонних закупівель в умовах війни.

Розвиток рекрутингу та функціональний аудит

Також підтримка буде надана у сфері інституційної спроможності, а саме синхронізації цінностей та культури агенції, посилення процесу рекрутингу, заснованого на цінностях, робота над обізнаністю суспільства про державне забезпечення, а також синхронізації ІТ-інфраструктури Агенції після обʼєднання.

Водночас запланована підтримка Наглядової ради Агенції у проведенні функціонального аудиту, який охопить усі ключові процеси – від планування закупівель і укладення контрактів до управління їх виконанням та систем внутрішнього контролю.

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"Це вперше, коли НАТО надає підтримку такого рівня для реформи Агенції. І це не тільки фінансування, а комплексний підхід до трансформації системи – через інновації, підзвітність та узгодженість процесів", – зазначив член Наглядової ради агенції Тарас Чмут.

Аудит здійснюватиметься за участі структури NATO IBAN, що дозволить інтегрувати кращі міжнародні практики у сфері доброчесності, підзвітності та прозорості оборонних закупівель.

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