НАТО і ЄС узгоджують підтримку України: фокус на ППО та логістиці, - Сирський. ФОТОрепортаж

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з головами військових комітетів НАТО та Європейського Союзу – адміралом Джузеппе Каво Драгоне та генералом Шоном Кленсі.

"Надзвичайно символічно, що очільники військових комітетів двох найпотужніших міжнародних безпекових організацій одночасно перебувають в Україні. Користуючись нагодою, подякував Європейському Союзу та Північноатлантичному альянсу за консолідовану підтримку в інтересах оборони України та захисту вільного світу", - написав Сирський.

Про поточну обстановку на лінії фронту

Поінформував про поточну обстановку на лінії фронту. Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Для нівелювання його кількісної переваги Сили оборони України застосовують якісні підходи до ведення бойових дій, змушуючи ворога діяти в невигідних умовах і постійно переносити терміни виконання поставлених завдань. Уже чотири місяці поспіль лише наші підрозділи безпілотних систем уражають більше живої сили противника, ніж він здатен мобілізувати.

Збройні Сили України разом з іншими складовими Сил оборони продовжують виконувати вогневі завдання з ураження ключових об’єктів воєнно-промислового комплексу та військової інфраструктури противника.

Так, прямі і непрямі економічні збитки, завдані ворогу, становлять близько 25,5 мільярда доларів США.

Також Сирський окремо окреслив критичні потреби українського війська. Через постійні атаки противника, протиповітряна оборона залишається нашим першочерговим пріоритетом.

Висловив вдячність партнерам

"Висловив вдячність Альянсу за консолідацію зусиль союзників у межах ініціативи Пріоритетного переліку потреб України (PURL), а також за ефективну діяльність NSATU, що забезпечує щоденну координацію постачання міжнародної військової допомоги, логістики, а також підготовку і розвиток військ.

Подякував Європейському Союзу за підготовку понад 90 тисяч військовослужбовців Сил оборони України в межах Місії ЄС з військової допомоги (EUMAM). Наголосив на важливості продовження фахової підготовки українських військових із залученням іноземних інструкторів", - наголосив Головнокомандувач.





"Переконаний, що співпраця з Європейським Союзом і НАТО є стратегічно важливою як для України, так і для партнерів. Спільними зусиллями зміцнюємо безпеку та формуємо основу для стабільного і мирного майбутнього", - додав Сирський.