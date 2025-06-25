8 964 55
Зеленский прибыл на саммит НАТО. ВИДЕО
Сегодня, 25 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, который проходит в Гааге.
Соответствующее видео распространяют СМИ, информирует Цензор.НЕТ.
Как видно, Зеленский появился на официальном мероприятии в классическом костюме.
Больше информации на эту минуту не известно.
Напомним, во время визита в Белый дом Зеленского критиковали за стиль одежды. В частности, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида. Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм.
Топ комментарии
+19 Rostyslav Komarnytsky
показать весь комментарий25.06.2025 10:53 Ответить Ссылка
+18 ПП Уксусов
показать весь комментарий25.06.2025 10:54 Ответить Ссылка
+17 Wild MadDog
показать весь комментарий25.06.2025 11:00 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За словами Кулеби, обіцянка Зеленського не носити костюм до кінця війни є принциповим політичним рішенням. Він наголосив, що це не питання дипломатичного протоколу, а саме політики.
Ну, дивитися, ну, президент пообіцяв, що він буде до кінця війни без костюма. Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання дотримуватися своєї обіцянки. Американці точку його вирішили похитати довкола неї. Це немає стосунку до дипломатичного протоколу. Це питання політики", - заявив Кулеба.
Це новини, на якиі ми заслуговуємо.
Дякую, дуже дякую!
так шо, не вперше
Приїхав блок ховати? Путін тільки рже.
Так розумію він не носив костюм принципово, до 'завершення війни". Такі забобони бувають у людей - колись він так буси носив на руці, поки кацапи моряків не віддали, захоплених під Керчю. А тут злився...
Боже правий до чого ж ми опустилися, коли за травою ліса не бачимо😢
Нам не має коли розум включати, бо хайп весь ресурс вижирає до дна.
І бачимо Патужного у чорній сорочці...
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Костюмчик сидел!