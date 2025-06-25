РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10543 посетителя онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
8 964 55

Зеленский прибыл на саммит НАТО. ВИДЕО

Сегодня, 25 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, который проходит в Гааге.

Соответствующее видео распространяют СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно, Зеленский появился на официальном мероприятии в классическом костюме.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп согласился лично встретиться с Зеленским на полях саммита НАТО 25 июня, - Politico

Напомним, во время визита в Белый дом Зеленского критиковали за стиль одежды. В частности, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида. Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) НАТО (10174) саммит (1230)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+19
*****! Війну закінчив! Тепер вже точно! 😲
показать весь комментарий
25.06.2025 10:53 Ответить
+18
Все, скумбрія подорожчає...
показать весь комментарий
25.06.2025 10:54 Ответить
+17
ось тут офіційний діловий костюм

показать весь комментарий
25.06.2025 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
*****! Війну закінчив! Тепер вже точно! 😲
показать весь комментарий
25.06.2025 10:53 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
Хайпожерррр???!!! 😲
показать весь комментарий
25.06.2025 11:06 Ответить
Трохи є
показать весь комментарий
25.06.2025 11:56 Ответить
Вибачте, я не про Вас, а про самого Зєлєнского. Маю підозру, що то власне він на зміні образу і хайпує. 😏
показать весь комментарий
25.06.2025 12:01 Ответить
А ви точно українець, що так зневажливо висловлюєтесь про президента суверенної України?
показать весь комментарий
25.06.2025 12:30 Ответить
Все, скумбрія подорожчає...
показать весь комментарий
25.06.2025 10:54 Ответить
Часи скумбрії по 8,0 давно в минулому
показать весь комментарий
25.06.2025 10:56 Ответить
Ексміністр закордонних справ розповів, чому Зеленський не надягнув костюм до Трампа

За словами Кулеби, обіцянка Зеленського не носити костюм до кінця війни є принциповим політичним рішенням. Він наголосив, що це не питання дипломатичного протоколу, а саме політики.

Ну, дивитися, ну, президент пообіцяв, що він буде до кінця війни без костюма. Президент же не просто президент, він ще й політик, і він розуміє, що це принципове питання дотримуватися своєї обіцянки. Американці точку його вирішили похитати довкола неї. Це немає стосунку до дипломатичного протоколу. Це питання політики", - заявив Кулеба.
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
Вау
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
Костюм...
Це новини, на якиі ми заслуговуємо.
Дякую, дуже дякую!
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
Велика Британія, 23.06.25, той самий френч, жодних змін
так шо, не вперше

показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
той самий френч, 23.06.25, Лондон

показать весь комментарий
25.06.2025 10:59 Ответить
ось тут офіційний діловий костюм

показать весь комментарий
25.06.2025 11:00 Ответить
Як не бомжара, то слюсар із жека
показать весь комментарий
25.06.2025 11:07 Ответить
Сємкі та кєпочку забув, лошара, дрес-код тіпа не завершений, пацанва з ОПи потім порожніми пакетиками з під мівіни закидає...
показать весь комментарий
25.06.2025 17:45 Ответить
Оце так новина..... Прям всім новинам новина...🤡🤡🤡
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
Кросівочки теж офіційні?
показать весь комментарий
25.06.2025 10:57 Ответить
а де сам дерьмак? не видно шо зеля й його чемоданчик несе. )
показать весь комментарий
25.06.2025 10:58 Ответить
показать весь комментарий
25.06.2025 11:16 Ответить
Не пускати цього чмошника без краватки!!!!
показать весь комментарий
25.06.2025 10:59 Ответить
Це не офіційний костюм, а якийсь диктаторський кітель.
показать весь комментарий
25.06.2025 10:59 Ответить
Який диктатор, такий і кітель.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:04 Ответить
Єрмак з ним? - то й хер з ним
показать весь комментарий
25.06.2025 11:08 Ответить
Де ви тут бачили класичний костюм? Кежуал куртяка.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:09 Ответить
Чорний костюм,чорна сорочка,чорні штани,чорне взуття,голова чорна.
Приїхав блок ховати? Путін тільки рже.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:11 Ответить
Були й інші поціновувачі чорного однострою...
показать весь комментарий
25.06.2025 14:57 Ответить
І чим вони закінчили?
показать весь комментарий
25.06.2025 19:24 Ответить
Танцюй зі мною повільно, поки дрімає Трамп божевільний.
показать весь комментарий
25.06.2025 11:12 Ответить
Чорна сорочка і без краватки ,потужно
показать весь комментарий
25.06.2025 11:14 Ответить
Клас , прямо як кобила іпподромна,зразу ж видно що найдосвідченіший , зубки він почистив , покакав ?
показать весь комментарий
25.06.2025 11:18 Ответить
Це у нього тактичний фрак, чи парадна військова форма?
показать весь комментарий
25.06.2025 11:25 Ответить
Злився короч.
Так розумію він не носив костюм принципово, до 'завершення війни". Такі забобони бувають у людей - колись він так буси носив на руці, поки кацапи моряків не віддали, захоплених під Керчю. А тут злився...
показать весь комментарий
25.06.2025 11:48 Ответить
Трохи щоб бундючний Трумп подумав, що наш Президент хоче з ним дружити. В принципі правильний хід.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:24 Ответить
потужні зміни у Президента. Як там безумна казала - зе переродився? Поки шо тіко на пінжак вистачило!
показать весь комментарий
25.06.2025 12:32 Ответить
І не просто на пінжак, а на пінжак з каманАми!
показать весь комментарий
25.06.2025 12:36 Ответить
Хайпожерство наше все.
Боже правий до чого ж ми опустилися, коли за травою ліса не бачимо😢

Нам не має коли розум включати, бо хайп весь ресурс вижирає до дна.
показать весь комментарий
25.06.2025 12:52 Ответить
читаймо заголовок в перекладі, преЗедент зеленський прибув на ОБІД на саміті НАТО). більше його нікуди не запрошують, бо там збираються дорослі дяді))
показать весь комментарий
25.06.2025 14:51 Ответить
Чітаємо ще уважніше! І ще й придивляємося!
І бачимо Патужного у чорній сорочці...
показать весь комментарий
25.06.2025 15:10 Ответить
Чекаємо побачити,як потужний боксував кожного з них.В Овальному,ніби непогано це йому вдалось.
показать весь комментарий
25.06.2025 19:22 Ответить
У жовтому - то не Олена Зеленська, а It's Queen Maxima of the Netherlands, she was hosting a dinner for the NATO leaders.
показать весь комментарий
25.06.2025 19:54 Ответить
якесь пом"яте та опухше
показать весь комментарий
25.06.2025 14:53 Ответить
Ну, прямо з шанців під Покровськом... Добре що не в засратих штанях - Європу зрозуміє...
показать весь комментарий
25.06.2025 15:13 Ответить
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Главное, чтобы,
Костюмчик сидел!
показать весь комментарий
25.06.2025 18:35 Ответить
 
 