Зеленский прибыл на саммит НАТО. ВИДЕО

Сегодня, 25 июня 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит НАТО, который проходит в Гааге.

Соответствующее видео распространяют СМИ, информирует Цензор.НЕТ.

Как видно, Зеленский появился на официальном мероприятии в классическом костюме.

Больше информации на эту минуту не известно.

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Напомним, во время визита в Белый дом Зеленского критиковали за стиль одежды. В частности, президент США Дональд Трамп начал спор с лидером Украины Владимиром Зеленским из-за его внешнего вида. Американский корреспондент издания RSBN Брайан Гленн на пресс-конференции в Овальном кабинете спрашивал у президента Украины Владимира Зеленского, где его костюм.