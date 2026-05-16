Эрдоган заявил о ключевом значении саммита НАТО в Анкаре для безопасности мира

Саммит лидеров НАТО, запланированный на 7-8 июля в Анкаре, будет иметь ключевое значение для дальнейшего развития Альянса и глобальной системы безопасности. В условиях новых вызовов и изменений в мире НАТО необходимо пересматривать подходы и адаптироваться к современным угрозам.

Об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал во время общения с журналистами, возвращаясь из Казахстана, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Ситуация с безопасностью

"Саммит лидеров НАТО, который мы проведем в Анкаре 7-8 июля, имеет критическое значение в истории Альянса. Последние события как в нашем регионе, так и в мире еще больше повысили важность саммита в Анкаре", - сказал Эрдоган.

По его словам, современная ситуация в сфере безопасности существенно отличается от периода создания НАТО.

"Мы ожидаем, что в Анкаре будут приняты важные решения относительно будущего Альянса и дальнейшей формы глобальной архитектуры безопасности. Современный мир уже не является продолжением того старого мира, который существовал во времена создания НАТО. Угрозы стали сложнее, риски диверсифицировались, глобальная система размылась, короче говоря, мир очень изменился", - подчеркнул президент Турции.

Укрепление НАТО

Эрдоган добавил, что Турция поддерживает укрепление НАТО и готова участвовать в формировании более эффективной системы коллективной безопасности.

"Справедливое распределение бремени, искреннее сотрудничество и общее понимание безопасности в рамках НАТО очень важны для будущего Альянса. Как Турция, мы готовы внести свой вклад в более решительное и лучше подготовленное к угрозам НАТО", - сказал Эрдоган.

