Поддержка Украины будет приоритетом на саммите НАТО в Анкаре, - Рютте

Остановить российскую агрессию можно благодаря сильной Украине, поэтому ее поддержка станет приоритетом на саммите в Анкаре, который состоится в июле.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в совместном пресс-заявлении по итогам саммита "Бухарестской девятки" (B9) и Северных союзников.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Сильная Украина

"Сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем – вот как можно остановить российскую агрессию. Война не ждет нас. Время действовать – сейчас", – отметил Рютте.

Он подчеркнул, что Украину поддерживают многочисленные друзья, в частности через инициативу PURL, которая обеспечивает срочно необходимую американскую огневую мощь для Украины. Также и через другие каналы.

Читайте также: Украина будет представлена на саммите НАТО в Турции, – Зеленский

Поддержка Украины

"Нам нужно мобилизовать все ресурсы и продолжать оказывать поддержку, в которой нуждается Украина. Потому что безопасность Украины – это наша безопасность. Наша дальнейшая мощная поддержка Украины также будет приоритетом на саммите в Анкаре", – подчеркнул генсек НАТО.

Также он отметил, что собрание союзников по НАТО, от Черного моря до Арктики, "демонстрирует наше единство и решимость стоять вместе и защищаться от любой угрозы с любого направления".

Читайте также: США выступили против приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре, – Politico

"Бухарестская девятка прочно закреплена в НАТО и трансатлантических отношениях. Россия остается […] самой значительной и непосредственной угрозой для НАТО. И она продолжает свою беспощадную захватническую войну против Украины. Мы не можем ослаблять бдительность", - добавил Рютте.

Что предшествовало