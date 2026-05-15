Поддержка Украины будет приоритетом на саммите НАТО в Анкаре, - Рютте
Остановить российскую агрессию можно благодаря сильной Украине, поэтому ее поддержка станет приоритетом на саммите в Анкаре, который состоится в июле.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в совместном пресс-заявлении по итогам саммита "Бухарестской девятки" (B9) и Северных союзников.
Сильная Украина
"Сильная Украина сегодня и сильная Украина в будущем – вот как можно остановить российскую агрессию. Война не ждет нас. Время действовать – сейчас", – отметил Рютте.
Он подчеркнул, что Украину поддерживают многочисленные друзья, в частности через инициативу PURL, которая обеспечивает срочно необходимую американскую огневую мощь для Украины. Также и через другие каналы.
Поддержка Украины
"Нам нужно мобилизовать все ресурсы и продолжать оказывать поддержку, в которой нуждается Украина. Потому что безопасность Украины – это наша безопасность. Наша дальнейшая мощная поддержка Украины также будет приоритетом на саммите в Анкаре", – подчеркнул генсек НАТО.
Также он отметил, что собрание союзников по НАТО, от Черного моря до Арктики, "демонстрирует наше единство и решимость стоять вместе и защищаться от любой угрозы с любого направления".
"Бухарестская девятка прочно закреплена в НАТО и трансатлантических отношениях. Россия остается […] самой значительной и непосредственной угрозой для НАТО. И она продолжает свою беспощадную захватническую войну против Украины. Мы не можем ослаблять бдительность", - добавил Рютте.
Что предшествовало
- Напомним, прошлый саммит НАТО проходил в Гааге 24-25 июня 2025 года. На полях саммита проводил двусторонние и многосторонние встречи также президент Украины Владимир Зеленский.
- Следующий саммит Североатлантического альянса состоится в июле 2026 года в столице Турции - Анкаре.
