Підтримка України буде пріоритетом на саміті НАТО в Анкарі, - Рютте
Зупинити російську агресію можна завдяки сильній Україні, тому її підтримки буде пріоритетом на саміті в Анкарі, що відбудеться в липні.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у спільній пресзаяві за результатами саміту "Бухарестської дев’ятки" (B9) та Північних союзників.
Сильна Україна
"Сильна Україна сьогодні та сильна Україна в майбутньому – ось як можна зупинити російську агресію. Війна не чекає на нас. Час діяти – зараз", – зазначив Рютте.
Він наголосив, що Україну підтримують численні друзі, зокрема через ініціативу PURL, яка забезпечує терміново необхідну американську вогневу міць для України. Також і через інші шляхи.
Підтримка України
"Нам потрібно мобілізувати всі ресурси й продовжувати надавати підтримку, якої потребує Україна. Бо безпека України – це наша безпека. Наша подальша потужна підтримка України також буде пріоритетом на саміті в Анкарі", – акцентував генсек НАТО.
Також він зауважив, що зібрання союзників по НАТО, від Чорного моря до Арктики, "демонструє нашу єдність і рішучість стояти разом і захищатися від будь-якої загрози з будь-якого напрямку.
"Бухарестська дев’ятка міцно закріплена в НАТО та трансатлантичних відносинах. росія залишається […] найзначнішою та найбезпосереднішою загрозою для НАТО. І вона продовжує свою нещадну загарбницьку війну проти України. Ми не можемо послаблювати пильність", - додав Рютте.
Що передувало
- Нагадаємо, минулий саміт НАТО проходив у Гаазі 24-25 червня 2025 року. На полях проводив двосторонні та багатосторонні зустрічі також президент України Володимир Зеленський.
- Наступний саміт Північноатлантичного Альянсу відбудеться у липні 2026 року у столиці Туреччини - Анкарі.
