Підтримка України буде пріоритетом на саміті НАТО в Анкарі, - Рютте

Зупинити російську агресію можна завдяки сильній Україні, тому її підтримки буде пріоритетом на саміті в Анкарі, що відбудеться в липні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у спільній пресзаяві за результатами саміту "Бухарестської дев’ятки" (B9) та Північних союзників.

Сильна Україна

"Сильна Україна сьогодні та сильна Україна в майбутньому – ось як можна зупинити російську агресію. Війна не чекає на нас. Час діяти – зараз", – зазначив Рютте.

Він наголосив, що Україну підтримують численні друзі, зокрема через ініціативу PURL, яка забезпечує терміново необхідну американську вогневу міць для України. Також і через інші шляхи.

Підтримка України

"Нам потрібно мобілізувати всі ресурси й продовжувати надавати підтримку, якої потребує Україна. Бо безпека України – це наша безпека. Наша подальша потужна підтримка України також буде пріоритетом на саміті в Анкарі", – акцентував генсек НАТО.

Також він зауважив, що зібрання союзників по НАТО, від Чорного моря до Арктики, "демонструє нашу єдність і рішучість стояти разом і захищатися від будь-якої загрози з будь-якого напрямку.

"Бухарестська дев’ятка міцно закріплена в НАТО та трансатлантичних відносинах. росія залишається […] найзначнішою та найбезпосереднішою загрозою для НАТО. І вона продовжує свою нещадну загарбницьку війну проти України. Ми не можемо послаблювати пильність", - додав Рютте.

