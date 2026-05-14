РФ щомісяця втрачає вп’ятеро більше військових, ніж Україна, - Рубіо

Рубіо зробив заяву про втрати російських окупантів в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що армія України наразі є найсильнішою в усій Європі.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо подивитися, росіяни щомісяця втрачають у п’ять разів більше солдатів, ніж українці, а Україна - менша країна і має меншу армію. Хоча, варто чітко зазначити, що українські збройні сили зараз є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі - очевидно, значною мірою завдяки допомозі, яку вони отримали, але також через бойовий досвід, який вони здобули.", - пояснив держсекретар США.

За словами Рубіо, з обох боків гинуть величезні кількості людей.

"Україна витратить два десятиліття на відбудову. Шкода для російської економіки є колосальною. Росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів щомісяця - загиблими. Не пораненими, а саме загиблими. Це жахлива війна

На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці дедалі більше впевнені у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму; росіяни також відчувають певний оптимізм через зростання цін на нафту. Але, сподіваємося, чи то завдяки заяві Володимира Путіна, чи з інших причин, незабаром ми дійдемо до моменту, коли обидві сторони знову повернуться до переговорів", - додав він.

Топ коментарі
+13
для сша і європи все нормально. невеликими для них грошами вони вирішують велику проблему - рашку. і поки ми в нуль виходимо по кількості населення - все для них норм.
14.05.2026 12:20 Відповісти
+7
На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці дедалі більше впевнені у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму Джерело: https://censor.net/ua/n4003178

Тобто він шкодує, що українці більш впевнені на полі бою і пережили зиму і на Україну вже тиснути не можна так, щоб Україна фактично пішла на капітуляцію на умовах терористичної російської федерації і трамп сказав, що завершив ще одну війну і щоб голосували за респів на довиборах? Сподіваюся, що ви з тріском програєте довибори так, що демократи вас попруть нахрін вже в 2027 році.
14.05.2026 12:29 Відповісти
+6
Співвідношення повернутих тіл не говорить абсолютно ні про що. Ми знищуємо кацапню в основному у сірій зоні. Їх тіла ми не збираємо взагалі при цьому. То звідки ці тіла у нас візьмуться на обмін? Тіла збирає той, хто захоплює території. У наступі зараз кацапня.
14.05.2026 12:37 Відповісти
Ну республіканці фактично повністю знищили репутацію США у світі , в них один шлях тепер в агітації виборця - це самоізоляція, вихід із всяких організацій, міжнародної активності, торгівлі - і повне закриття з відбудовою Америки золотої доби (50ті роки 20 століття). Едака Fallout цивілізація по прикладу мармонів/всяких штунд що живуть ізольвоано в 19 столітті. Це в свою чергу приведе до розколу штатів - ті що захочуть йти зі світом (східне\західне узбережжя) і ізолянтів
14.05.2026 12:42 Відповісти
Так, згоден - республіканці знищили репутацію США у світі, але виборці республіканців далеко не завжди цікавляться репутацією США у світі і тим більше її розуміють. Демократи зараз суттєво зміцнили свої позиції, але вони також не надто рішучі та ефективні (звісно с Трампоном ніхто не зрівняється в шкоді для всіх і всього).
14.05.2026 12:52 Відповісти
Марко Рубіо там єдина більш-менш притомна людина у команді Трампа.
Так, він нам не друг, але він хоча б не такий неадекват як Венс чи сам Трампон, чи міністр війни.
І так, Рубіо фактично 2-га людина в США зараз - у нього повноважень набагато більше, ніж у Венса. Він одночасно займає кілька вищих посад.
14.05.2026 13:17 Відповісти
Не вп'ятеро ,а вдесятеро і навіть ще більше!
14.05.2026 12:40 Відповісти
В мільйон разів більше! І саме тому рашка мобілізує аж 40 тис, а Україна - лише 30 тис. щомісяця!
14.05.2026 12:44 Відповісти
ти наши показники діли на 5, бо там стільки "патріотів", які майже одразу поповнюють ряди СЗЧ, а у кацапів позаду заград отряд стоїть і множить на нуль, от їм і залишається тільки вперед....
14.05.2026 13:18 Відповісти
ще один статист, тільки американський
14.05.2026 13:11 Відповісти
Це не правда. Починаючи з 2026 втрати кацапні не 5 до 1!, а в середньому близько 20 до 1 ЗСУ. В цьому році встановлено новий рекорд винищення 28 до 1 ЗСУ. Знищуються масово і системно. Рубіо цитує кацапських генералів які доповідають ***** про втрати. Їх учили і вбили в широколампасні сраки що втрати 5 до 1 прийнятні при наступі. Все що більше це "ущємлєніє в продвіжєніі на висшиє должності". Стяг їм в руки і балалайку в дупу.
14.05.2026 13:52 Відповісти
