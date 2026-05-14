РФ щомісяця втрачає вп’ятеро більше військових, ніж Україна, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що армія України наразі є найсильнішою в усій Європі.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Якщо подивитися, росіяни щомісяця втрачають у п’ять разів більше солдатів, ніж українці, а Україна - менша країна і має меншу армію. Хоча, варто чітко зазначити, що українські збройні сили зараз є найсильнішими та найпотужнішими в усій Європі - очевидно, значною мірою завдяки допомозі, яку вони отримали, але також через бойовий досвід, який вони здобули.", - пояснив держсекретар США.

За словами Рубіо, з обох боків гинуть величезні кількості людей.

"Україна витратить два десятиліття на відбудову. Шкода для російської економіки є колосальною. Росіяни втрачають 15–20 тисяч солдатів щомісяця - загиблими. Не пораненими, а саме загиблими. Це жахлива війна

На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці дедалі більше впевнені у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму; росіяни також відчувають певний оптимізм через зростання цін на нафту. Але, сподіваємося, чи то завдяки заяві Володимира Путіна, чи з інших причин, незабаром ми дійдемо до моменту, коли обидві сторони знову повернуться до переговорів", - додав він.

