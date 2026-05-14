Команда Трампа готова сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність команди Дональда Трампа сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Подробиці

Коментуючи заяву диктатора Путіна про те, що війна з Україною, можливо, добігає кінця, Рубіо сказав:

"Ми готові, Президент (Трамп) готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни".

Держсекретар США висловив сподівання, що скоро буде досягнуто точки, коли і Україна, і Росія знову взаємодіятимуть.

"Ми готові зіграти роль посередника та довести це до кінця. Я думаю, що ми єдина країна у світі, яка може. Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай це зробить, але обидві сторони продовжують нам говорити, що ми єдині, хто може.

Зрештою, Президент хоче, щоб війна закінчилася. І якщо є щось, що він може зробити, і що ми можемо зробити, щоб допомогти їй закінчитися, ми це зробимо", - підсумував Рубіо.

