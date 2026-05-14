Команда Трампа готова сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність команди Дональда Трампа сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні.
Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.
Подробиці
Коментуючи заяву диктатора Путіна про те, що війна з Україною, можливо, добігає кінця, Рубіо сказав:
"Ми готові, Президент (Трамп) готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни".
Держсекретар США висловив сподівання, що скоро буде досягнуто точки, коли і Україна, і Росія знову взаємодіятимуть.
"Ми готові зіграти роль посередника та довести це до кінця. Я думаю, що ми єдина країна у світі, яка може. Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай це зробить, але обидві сторони продовжують нам говорити, що ми єдині, хто може.
Зрештою, Президент хоче, щоб війна закінчилася. І якщо є щось, що він може зробити, і що ми можемо зробити, щоб допомогти їй закінчитися, ми це зробимо", - підсумував Рубіо.
Виглядаєш просто слухняним дурником, РубЛіо.
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ США воює з РФ)))
Чувачки - ви уже навіть зброю не даєте, а те що продаєте крихти - так скажіть вашому ВПК що "ми заборонили продавати за гроші" ну ну
Новина дня:Пентагон на вимогу адміністрації Трампа скасував розгортання 2ої бронетанкової бригади та кавалерії у Польщі ,а це понад 4тис.військових США повернуться додому.Також в планах скорочення європейського контингенту в Іспанії та Італії.
- Дональд, виходь з офісу. Тому що я бачив дивний
сон. Я бачив Америку, всю цю красиву країну, і на
кожному будинку бачив плакат.
-I що на плакатах було написано ?, - запитав Трамп.
- Сполучені Штати Росії.
Трамп каже:
"Знаєш, Володю, я дуже радий, що ти подзвонив.
Повіриш чи ні, але минулої ночі я теж бачив сон. Я
бачив велику Москву, і вона була ще красивіша, ніж
зараз, повсюди щасливі люди і на кожному будинку
був величезний плакат".
- Що було написано на плакатах? - запитав Путін.
Трамп відповів:
- "Не знаю. Я не вмію читати українською !"
Слава Україні!
Єдине досягнення для України, яке в їх силах - це приїхати на пару днів, щоб у Київ не летіли у ці дні дрони і ракети.
Все, на що здатна команда сраколизів Трампа, саме таких як цей Рубіо - це вчергове відправити до Москви бовдура Віткоффа - жерти червону ікру та уважно слухати по колу історії про печенегів. А потім повертатися і рапортувати рудому павіану про "значний прогрес". Платівка буде та сама... США перетворилася за Трампа на ганебне посміховисько.
Хочуть у нас провернути такий фокус, бо дуже хочеться і надалі мутити з кацапами...