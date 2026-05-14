Команда Трампа готова сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про готовність команди Дональда Трампа сприяти дипломатичному завершенню війни в Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю Fox News, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держдепу США.

Подробиці

Коментуючи заяву диктатора Путіна про те, що війна з Україною, можливо, добігає кінця, Рубіо сказав: 

"Ми готові, Президент (Трамп) готовий, його команда готова сприяти дипломатичному завершенню війни".

Держсекретар США висловив сподівання, що скоро буде досягнуто точки, коли і Україна, і Росія знову взаємодіятимуть.

"Ми готові зіграти роль посередника та довести це до кінця. Я думаю, що ми єдина країна у світі, яка може. Якщо хтось інший хоче спробувати, нехай це зробить, але обидві сторони продовжують нам говорити, що ми єдині, хто може.

Зрештою, Президент хоче, щоб війна закінчилася. І якщо є щось, що він може зробити, і що ми можемо зробити, щоб допомогти їй закінчитися, ми це зробимо", - підсумував Рубіо.

І куди ж ті серйозні чоловіки з республіканської партії подівались?
14.05.2026 12:03 Відповісти
І за скільки ж годин "буде досягнуто точки"?
14.05.2026 12:03 Відповісти
скільки ще повинно пройти часу? 24 години? 2-3 тижні? і так декілька разів.
у вас немає карт
14.05.2026 12:04 Відповісти
просто залиште нас в спокої зі своїми кацапами
14.05.2026 12:04 Відповісти
так, допомагати не хочуть, ще й хизуються цим, на якого біса згадувати про цього пристосуванця-антикастрівця до прогнилої політичної системи США
14.05.2026 12:10 Відповісти
Твій хазяїн весь минулий рік триндів про "дипломатію".
Виглядаєш просто слухняним дурником, РубЛіо.
14.05.2026 12:05 Відповісти
Скоро Україна і кацапи досягнуть точки неповернення - ждем - Рубіо
14.05.2026 12:07 Відповісти
Це вже навіть не смішно.
14.05.2026 12:08 Відповісти
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ США воює з РФ)))

Чувачки - ви уже навіть зброю не даєте, а те що продаєте крихти - так скажіть вашому ВПК що "ми заборонили продавати за гроші" ну ну
14.05.2026 12:08 Відповісти
В Ірані вже завершили війну?
14.05.2026 12:10 Відповісти
"Ми готові посприяти капітуляції України" (М.Рубіо) - короткий анонс.
14.05.2026 12:14 Відповісти
Не буде ніякого дипломатичного завершення війни в Україні, не розводьте пропаганду кацапську!
14.05.2026 12:15 Відповісти
"Дипломатично"(((Ну ясно,хуйло зі своїми карлосанами навішав,що расію ваєнним путьом пабєдіть нєзя,а лиш здатися,асимілюватися і далі(((Ну,і ясний натяк,що американці вмили руки від підтримки((
14.05.2026 12:16 Відповісти
З іраном не можете домовитися а тут кацапи
14.05.2026 12:17 Відповісти
"Якщо є щось,що він може..." так це піти з посади Президента США ...чи накласти на себе руки...Другий варіант був би гарніше
14.05.2026 12:17 Відповісти
Сегодня и вчера,это видела вся Украина....может *****..от нас,вместе со своими подельниками из за поребрика...
14.05.2026 12:18 Відповісти
Думаю,після закінчення мавпування при владі "команда трампа" буде ще довго в судах американських доводити,що вони керувалися лиш інтересами американського народу)Чекаємо.
14.05.2026 12:19 Відповісти
Потрібно вже послати цього рудого маразматика з його свитою.
14.05.2026 12:21 Відповісти
Ось, зебіли - ваша безпросвітно дурість і ницість перед Тромбом у питанні так званого "перемир'я", приуроченого до параду "пабєди" в москві, надала змогу рашистам накопичити 1400 БПЛА та більше 50 ракет різних типів, щоби впродовж цілої доби атакувати Україну і її столицю Київ.

14.05.2026 12:22 Відповісти
американці - нація звіздоболів
14.05.2026 12:30 Відповісти
Думаю не секрет на чому це базується,Україна на їх думку має відмовитися від своєї території на користь Росії.
Новина дня:Пентагон на вимогу адміністрації Трампа скасував розгортання 2ої бронетанкової бригади та кавалерії у Польщі ,а це понад 4тис.військових США повернуться додому.Також в планах скорочення європейського контингенту в Іспанії та Італії.
14.05.2026 12:30 Відповісти
Це зробила Америка.
14.05.2026 12:32 Відповісти
Президент Росії дзвонить Трампу і каже йому:
- Дональд, виходь з офісу. Тому що я бачив дивний
сон. Я бачив Америку, всю цю красиву країну, і на
кожному будинку бачив плакат.
-I що на плакатах було написано ?, - запитав Трамп.
- Сполучені Штати Росії.
Трамп каже:
"Знаєш, Володю, я дуже радий, що ти подзвонив.
Повіриш чи ні, але минулої ночі я теж бачив сон. Я
бачив велику Москву, і вона була ще красивіша, ніж
зараз, повсюди щасливі люди і на кожному будинку
був величезний плакат".
- Що було написано на плакатах? - запитав Путін.
Трамп відповів:
- "Не знаю. Я не вмію читати українською !"
Слава Україні!
14.05.2026 12:33 Відповісти
В класичному варіанті "не читаю ієрогліфів". А саме так і буде!
14.05.2026 12:39 Відповісти
Допомоги від США вже майже немає. Є зброя до якої нема боєкомплекту та запчастин. Ну і навіщо купувати нову якщо і до неї не буде боєкомплекту? Дипломатичні зусилля США за Трампа звелись до тупого підштовхування України до капітуляції. Якось забули про Закон 115-44 який прийняв Сенат і Конгрес і підписав особисто Трамп минулої каденції про захист територіальної цілісності України. Закон ніхто не відміняв. Він формально діє, але адміністрація Трампа брутально поклала на нього вялий пеніс Трампа.
14.05.2026 12:36 Відповісти
Та пішли ви куди подалі. Команда дебілів та дегенератів.
14.05.2026 12:49 Відповісти
команда трампа - це ті два піздобола, які розїжджають по всьому світу без жодних досягнень іхньої діяльності?
Єдине досягнення для України, яке в їх силах - це приїхати на пару днів, щоб у Київ не летіли у ці дні дрони і ракети.
14.05.2026 13:01 Відповісти
це "скоро" вже триває 1,5 року. Після того, як всі можливості "за 24h" вичерпались.
14.05.2026 13:03 Відповісти
"Команда Трампа готова сприяти..." - Далі можна навіть не читати. Нічого нового ми не почуємо.
Все, на що здатна команда сраколизів Трампа, саме таких як цей Рубіо - це вчергове відправити до Москви бовдура Віткоффа - жерти червону ікру та уважно слухати по колу історії про печенегів. А потім повертатися і рапортувати рудому павіану про "значний прогрес". Платівка буде та сама... США перетворилася за Трампа на ганебне посміховисько.
14.05.2026 13:08 Відповісти
Чого трампівська дипломатія не запобігла війні з Іраном?
Хочуть у нас провернути такий фокус, бо дуже хочеться і надалі мутити з кацапами...
14.05.2026 13:21 Відповісти
Команда? Два дебила, Витёк и зятёк?
14.05.2026 14:09 Відповісти
27 лютого в конгресі виступають під присягою Клінтони по справі Епштейна. Білл закликав трампла теж виступити. Щоб відвернути від цього увагу, трампло без жодного плану і підготовки починає зарубу з Іраном. При цьому великий майстер укладання прекрасних і чудових угод і, по сумісництву, номінант на Нобелівську премію миру, повністю забуває про Україну. Обісравшись з Іраном, щоб відвернути від свого гамна увагу, трампло знуву згадує про переговори, які він прекрасно і чудово веде вже майже 1,5 роки. Щоправда із куйовим результатом.
14.05.2026 16:08 Відповісти
Ага. Від Трампа толку, як від козла молока.
14.05.2026 17:25 Відповісти
 
 