Росія випустила по Україні вже 800 "шахедів", можливі також і запуски ракет, - Зеленський
Росія влаштувала по Україні у середу, 13 травня, одну з наймасованіших дронових атак саме під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Є загиблі та поранені.
Про це президент повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.
Дронова атака РФ
Глава держави наголосив, що час атаки обраний не випадково.
"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", - зазначив Зеленський.
За словами президента, ворог цілеспрямовано атакував регіони, що межують із країнами НАТО. Влучання зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Також під ударом опинилися ще понад 10 областей, включаючи Київщину, Одещину та Харківщину.
Наслідки терористичного удару:
Загиблі: на цей момент підтверджено смерть 6 осіб.
Поранені: десятки людей, серед яких є діти.
Масштаб атаки: з початку доби запущено Росією щонайменше 800 дронів, атака триває.
"За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу", - додав Зеленський.
Обстріл України 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
"Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде ТРИДЕННЕ ПЕРЕМИР'Я (9, 10 і 11 травня). Святкування у Росії присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, тому що вони також були великою частиною і фактором Другої світової війни. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни», - йдеться у його (Трампа) заяві." ***** на собі обох вертіло.
Для мене якраз немає різниці-воно б усе одно вдарило, це ж було зрозуміло усім притомним, оскільки воно просило усього 3 дні, а не довгострокове. То може це ви до перечислених вище належите ? Що дало ***** проведення цього "параду" і що втратили ми, окрім надій (хоча деякі нідії ще є) на звільнення полонених ? Аргументи, будь ласка.
Щодо гонорарів-не приписуйте мені свої мрії. Де я його захищав ? Чи бажання повернення наших полонених дорівнює захисту зепрезидента та схвалення його дій ? У вас з головою усе добре ?
До речі, а де фламінги?
...а Президент України в Румунію !
- якщо обстріляти москву 9 травня, то 9 травня обстріляють Київ .
- якщо москву не чіпати, то Київ та західні області обстріляють 13 травня.
p.s. Забув, ще обмін планувався в обмін на спокійний парад. Добре що пітун ніколи не обманює, і обмін провели. Так же ж?
Сьогоднішні масовані прольоти ворожих БПЛА під управлінням сигналів з білоруської території будуть щоразу повторюватись, допоки не будуть вжиті заходи, які б нівелювали цю перевагу пітьми.
Хіба що - для "янелоха"...