Росія випустила по Україні вже 800 "шахедів", можливі також і запуски ракет, - Зеленський

Обстріл України 13 травня

Росія влаштувала по Україні у середу, 13 травня, одну з наймасованіших дронових атак саме під час візиту президента США Дональда Трампа до Китаю. Є загиблі та поранені.

Про це президент повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Дронова атака РФ

Глава держави наголосив, що час атаки обраний не випадково.

"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай – з візитом, від якого багато очікують. У цей непростий геополітичний момент Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла – намагається за рахунок українських життів та української інфраструктури", - зазначив Зеленський.

За словами президента, ворог цілеспрямовано атакував регіони, що межують із країнами НАТО. Влучання зафіксовані у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській та Рівненській областях. Також під ударом опинилися ще понад 10 областей, включаючи Київщину, Одещину та Харківщину.

Наслідки терористичного удару:

  • Загиблі: на цей момент підтверджено смерть 6 осіб.

  • Поранені: десятки людей, серед яких є діти.

  • Масштаб атаки: з початку доби запущено Росією щонайменше 800 дронів, атака триває.

"За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів цілком можливі також і запуски ракет проти України. Наші воїни захищають Україну, але очевидна мета Росії – перенавантажити ППО і спричинити якомога більше горя та болю саме цими днями. Важливо, щоб світ про це не мовчав. Важливо, щоб справжні російські наміри були очевидні для лідерів та країн. Важливо реально тиснути на російського агресора, щоб цей терор припинився. Зараз усі служби залучені, щоб ліквідовувати наслідки влучань. Будь ласка, звертайте увагу на повітряну тривогу", - додав Зеленський.

+23
Ти ж гад парад русским фашистам дозволив, тепер не обляпайся. Де обмін 1000 на 1000 брехло галиме?
13.05.2026 18:04 Відповісти
+20
повертайся в Україну, падло
13.05.2026 18:00 Відповісти
+18
ну це тепер твій дозвіл на парад нам боком вилазить.
13.05.2026 18:03 Відповісти
повертайся в Україну, падло
13.05.2026 18:00 Відповісти
тільки для відео звіту по влучаннях
13.05.2026 18:01 Відповісти
Повернеться - розкаже
13.05.2026 18:23 Відповісти
ну це тепер твій дозвіл на парад нам боком вилазить.
13.05.2026 18:03 Відповісти
Ти ж гад парад русским фашистам дозволив, тепер не обляпайся. Де обмін 1000 на 1000 брехло галиме?
13.05.2026 18:04 Відповісти
Так це не воно брехло.
"Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде ТРИДЕННЕ ПЕРЕМИР'Я (9, 10 і 11 травня). Святкування у Росії присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, тому що вони також були великою частиною і фактором Другої світової війни. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни», - йдеться у його (Трампа) заяві." ***** на собі обох вертіло.
13.05.2026 18:42 Відповісти
Воно цю брехню повторило і зробило все як вони хотіли значить таке ж саме брехло. Якщо воно вірить гондональду трампу і ***** то воно просто неадекватне .
13.05.2026 18:48 Відповісти
А що треба було сказати сім'ям наших 1000 полонених ? Ідіть нафіг, нам важніше не дати отому 45-хвилинному посміховіську пройти червоною площею перед переляканим ****** ?
13.05.2026 18:58 Відповісти
Так парад був а обміну все рівно небуло!! Із за цього неадеквата і брехла з вулиці Банкової який вірить різним 3,14дорам і озвучує їх брехню і виконує ти що вони забажають Україні тільки шкода. Краще не давати надію ніж пообіцяти і не виконати і ще такою ціною щоб зберегти ібало *****. "дякуємо" Зеле за це.
13.05.2026 19:07 Відповісти
треба було сказати правду.
13.05.2026 21:18 Відповісти
трамп віддав наказ зелі? тобто ми під зовнішнім управлінням трампа? вірно?
13.05.2026 18:50 Відповісти
При чому тут наказ ? В усіх перемовинах є посередники. І добре що це був саме трамп, якого ***** теж прокинуло. трамп ображається коли його прокидують.
13.05.2026 19:04 Відповісти
Дуже смішно . Ви з кварталу чи з ОПУ?
13.05.2026 19:09 Відповісти
Я з України.
13.05.2026 19:19 Відповісти
Я бачу не дійшло. Спробую трохи по іншому. Навіть якщо ви з України - ви з кварталу 95 чи з ОПУ? Де зараз гонорари краще за відпрацювання методичок імені зеленського ?
13.05.2026 19:27 Відповісти
Коли відповісти нічого-завжди записують у боти чи у зелені. Розчарую-ні до тих, ні до інших не належу. Багато моїх побратимів загинуло за більше 4-х років повномасштабки, я був не на одних похоронах. Моє бажання-щоб усі наші воїни повернулися з полону. Мені це набагато важливіше, аніж оте чмошне перелякане зморщене чмо на червоній площі зі своїм посміховиськом під назвою "парад".
13.05.2026 19:33 Відповісти
Я вам не вірю. Судя по вашим комментам і маніпуляціям яки ви робите коли як раз вам немає що по суті відповісти ви якраз належите чи до ботів чи до мародерської брехливої зесволоти.
13.05.2026 19:39 Відповісти
Мені усе одно вірите чи ні. Приїзжайте в Київ-покажу записи у військовому квитку з номерами вч. А де маніпуляції і де я відповідав не по суті ? От з вашого боку якраз з'їзжання з теми. Конкретне питання-що мав зробити зеленський ?
13.05.2026 19:51 Відповісти
Видати потішний указ - зробив, молодець. Але не припиняти обстрілів ккасапських НПЗ та іншої дохідної інфраструктури.
13.05.2026 20:00 Відповісти
Стосовно потішного указу-мені здається що це фейк. Але навіть якщо не фейк (десь у пабліках бачив про це, але абсолютно байдуже це перевіряти в офіційних джерелах)-мені особисто нецікавий цей тролинг у дусі кварталу. А от щодо обстрілів нпз та інфраструктури-тоді б з обміном нам довелося розпрощатися стовідсотково.
13.05.2026 21:52 Відповісти
Мене все рівно що мені каже зебот, чи квальтальщик і маніпулятор з методичками такий я ви . А зеленському нужно думати своєю головою і не вірити тим хто вже багато раз збрехав і не робити то що вони кажуть. А якщо завтра ***** з гандональдом скажуть що щоб русофашисти покинули Україну треба спочатку їм віддати весь Донбас а потім вони з України уйдуть поступово нах... до росії теж зеля буде цьому вірити і це виконувати? Судя по його безмозглості то буде.
13.05.2026 20:01 Відповісти
Оце вже точно маніпуляція. Ви порівнюєте "вийти з Донбасу" з дозволом провести нікчемний швиденький парад *****, абсолютно без військової техніки, з північнокорейськими маршируючими макаками зі срібними автоматами ?? І це не вартувало спроби повернути наших 1000 військовополонених ? Розкажіть це їх сім'ям. Як ще наших бійців повертати, якщо силою ми їх відбити не можемо ? Не провели б кацапи той свій парад, то по нам би прилетіло не сьогодні, а 3 дні тому. Але одразу без обіцянь обміну.
13.05.2026 20:20 Відповісти
Це у вас маніпуляція. Ну такі маніпулятори і неадеквати як ви і зеля могуть вірити таким брехунам як ***** і гондональд. Розкажи сімьям полонених про те що брехло з Банкової гундосо брехало про обмін і дало їм несбиточну на данний час надію. Краще би цю надію цій головний брехун України їм не давал. Вірь наперсточникам ***** і гондональду і далі з зелею. Навіщо виконувати побажанння моральних виродків і наперсточников якщо відомо що вони обмануть. Ну безмозгі можуть вірити. І тільки для розумово відсталих і неадекватів є різниця 9 травня ***** ударить чи сьогодні. Тому що нема різниці, і ще без обміну. А таких як ви обіцянки тішать.
13.05.2026 20:37 Відповісти
"І тільки для розумово відсталих і неадекватів є різниця 9 травня ***** ударить чи сьогодні. "
Для мене якраз немає різниці-воно б усе одно вдарило, це ж було зрозуміло усім притомним, оскільки воно просило усього 3 дні, а не довгострокове. То може це ви до перечислених вище належите ? Що дало ***** проведення цього "параду" і що втратили ми, окрім надій (хоча деякі нідії ще є) на звільнення полонених ? Аргументи, будь ласка.
13.05.2026 21:42 Відповісти
Аргументи були вище , навчитесь читати і розуміти з першого разу ну а якщо ваші розумові способності це недозволяють то це ваші проблеми. Ви вже сходили в (Ж) ОПУ ? Жируючий Офіс Президента України. Гонорар за невдалу спробу захисту брехливого гада любителя наперсточников, мародерів і ворогів України вже отримали.?
13.05.2026 22:33 Відповісти
"Аргументи були вище ". Де саме ? А ну покажіть, окрім бла-бла-бла ?
Щодо гонорарів-не приписуйте мені свої мрії. Де я його захищав ? Чи бажання повернення наших полонених дорівнює захисту зепрезидента та схвалення його дій ? У вас з головою усе добре ?
13.05.2026 22:43 Відповісти
Поправка-"схвалення усіх його дій". Бо в даному випадку саме погодження обміну полоненими було правильною дією, тому що від проведення параду ***** не виграло абсолютно нічого, навіть z-пропагандони це визнали.
13.05.2026 22:49 Відповісти
У мене з головою Слава Богу все добре. З головою не все добре у тих хто так маніпулює як ви і читати не вміє судя по всьому якщо аргументи написані а йому їх треба повторювати. Бажання повернення полонених є у всіх адекватних жителів України але тільки ті хто з головою не дружать вірять ***** і гондональду. І якщо президент України бреше як сивий мерин щоб ***** зберегло 9 травня те що у інших людей називаеться обличчям - то ганьба йому . Брехливе зе задовольнило хотелки ***** 9 травня в обмін не отримавші нічого корисного для України в тому числі і обміну полонених 1000 на 1000.
13.05.2026 23:02 Відповісти
Мав дозволити нашим бомбити логістику за лінією фронту, наші добре бачили що і куди звозять. Хрен з ним, з тим парадом. А рашисти не дотримувалися тиші навіть 9 числа, не кажучи про 10 і 12, тож можна було відповісти дзеркально, як то поц і анонсував. Але то якби він був українським ВГК, а не промосковським чмом.
13.05.2026 20:15 Відповісти
А поцу 5 років? Воно вірить цим двом гандонам? Та воно лошара махрова і зрадник.
13.05.2026 20:09 Відповісти
Як ви пропонуєте проводити обміни ? ***** на своїх бомжів-насрати. Нам на наших бійців-ні.
13.05.2026 20:22 Відповісти
Обміни проводяться регулярно. Робота над ними проводиться постійно, група людей з обох сторін займається цим питанням, це довготривалий і кропіткий процес і його ніколи не привʼязували до якихось свят. А тут трахбах обіцянка-цяцянка! Звичайно колись буде черговий підготовлений обмін, але цей мав би бути саме до перемирʼя, тобто додатково, але…
13.05.2026 21:43 Відповісти
Який ще "трахбах обіцянка-цяцянка" ? Наша сторона передала конкретні списки, причому наголошувала що в списках фігурують ті воїни, які найбільше пробули у полоні. Ви вважаєте, що це було "трахбах", а не "постійна робота" ?
13.05.2026 21:58 Відповісти
Якщо це був постійний робочий процес, який ведеться завжди, то для чого було його привʼязувати до параду? Щоб виторгувати перемирʼя? Чи щоб прикрити свого зеленого агента? Мовляв як можна не погодитися коли нам обіцяють полонених повернути. Але ж це був звичайний постійний процес, як ви кажете. І з цим я згодна. Просто цей процес приплели хитросракі до параду для того, щоб розвести зелоха.
13.05.2026 23:00 Відповісти
Росія явно намагається зіпсувати загальний політичний фон і привернути увагу до свого зла Яка різниця.що з 2019 року в Україні влада в руках "зеленого прорашистського зла" ???
13.05.2026 18:06 Відповісти
Ну таак, у кацапів ьув час і можливістть провести накопичення і дронів, і ракет, здійснити перегрупування і маневр резервами внаслідок підтриманого Зєлєнскім перемир'я з нагоди кацапського побєдобєсія. Як видно, кацапи не св'яткували, а робили роботу. Натомість св'яткувала зелень, можливо з шашликами.
13.05.2026 18:07 Відповісти
Так може якийсь указ видаси щодо ракет? Заборониш їм летіти?
До речі, а де фламінги?
13.05.2026 18:12 Відповісти
"Точно не можна назвати випадковістю одну з найдовших масованих російських атак проти України якраз у той час, коли Президент Сполучених Штатів прибув з візитом у Китай"
...а Президент України в Румунію !
13.05.2026 18:16 Відповісти
Хуцпа для цього зе-штемпа невідємна частина життя ....
13.05.2026 18:21 Відповісти
Обмудок,де запуски фламінгів по виробництву шахедів?
13.05.2026 18:22 Відповісти
Точність у Фламінго не дуже. Ціляться по рф, попадають в Ізраїль.
13.05.2026 18:27 Відповісти
Кажуть, що в елабузі в цього ішака доля з виробництва шахедів..як що це так, то це взагалі *****ць
13.05.2026 18:34 Відповісти
все як і пророкували:

- якщо обстріляти москву 9 травня, то 9 травня обстріляють Київ .

- якщо москву не чіпати, то Київ та західні області обстріляють 13 травня.

p.s. Забув, ще обмін планувався в обмін на спокійний парад. Добре що пітун ніколи не обманює, і обмін провели. Так же ж?
13.05.2026 18:25 Відповісти
А що це він розповідомлявся, більше нікому? Чи це типу "бачте, що трапляється, коли зачіпати моїх любих друзів"?
13.05.2026 18:29 Відповісти
Сидить з за кордону і пиз**ть, до сраки твої потужності в тебе земля під ногами горить
13.05.2026 18:33 Відповісти
Вздовж кордону з РБ мали би давно на вишках мобзв'язку установлені направляючі з дронами-перехоплювачами, що надавало б технічну можливість постійного живлення та зв'язку із зенітниками-операторами.
Сьогоднішні масовані прольоти ворожих БПЛА під управлінням сигналів з білоруської території будуть щоразу повторюватись, допоки не будуть вжиті заходи, які б нівелювали цю перевагу пітьми.
13.05.2026 18:37 Відповісти
Не можна жаліти ворога а тим більше йти на поступки бити треба сильно і точно не розпорошуваться на якісь заводи а по містам з цивільрими лікарням школам по всім болючим точкам щоб завили як суки і побігли на північ до ведмедя
13.05.2026 18:57 Відповісти
Мародер
13.05.2026 19:38 Відповісти
Коментатор херов.
13.05.2026 19:47 Відповісти
і потрібно було оте перемир'я задля касапського параду *****?

Хіба що - для "янелоха"...
13.05.2026 19:55 Відповісти
Зрадник, потвора мерзенна, це твій триденний подарунок пуйлу забезпечив сьогоднішній день для України. Лошара безмозгла. Щоб ти здох від передозу.
13.05.2026 19:57 Відповісти
 
 