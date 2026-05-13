Россия выпустила по Украине уже 800 "Шахедов", возможны также и запуски ракет, — Зеленский
В среду, 13 мая, Россия устроила по Украине одну из самых массированных атак с использованием дронов как раз во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Есть погибшие и раненые.
Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Дроновая атака РФ
Глава государства подчеркнул, что время атаки выбрано не случайно.
"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многие многого ожидают. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", – отметил Зеленский.
По словам президента, враг целенаправленно атаковал регионы, граничащие со странами НАТО. Попадания зафиксированы в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненской областях. Также под ударом оказались еще более 10 областей, включая Киевскую, Одесскую и Харьковскую.
Последствия террористического удара
-
Погибшие: на данный момент подтверждена гибель 6 человек.
-
Раненые: десятки людей, среди которых есть дети.
-
Масштаб атаки: с начала суток Россией запущено не менее 800 дронов, атака продолжается.
"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России — перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы истинные намерения России были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился. Сейчас все службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу", – добавил Зеленский.
Обстрел Украины 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Я радий повідомити, що у війні між Росією та Україною буде ТРИДЕННЕ ПЕРЕМИР'Я (9, 10 і 11 травня). Святкування у Росії присвячене Дню Перемоги, але так само і в Україні, тому що вони також були великою частиною і фактором Другої світової війни. Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 полонених з кожної країни», - йдеться у його (Трампа) заяві." ***** на собі обох вертіло.
Для мене якраз немає різниці-воно б усе одно вдарило, це ж було зрозуміло усім притомним, оскільки воно просило усього 3 дні, а не довгострокове. То може це ви до перечислених вище належите ? Що дало ***** проведення цього "параду" і що втратили ми, окрім надій (хоча деякі нідії ще є) на звільнення полонених ? Аргументи, будь ласка.
Щодо гонорарів-не приписуйте мені свої мрії. Де я його захищав ? Чи бажання повернення наших полонених дорівнює захисту зепрезидента та схвалення його дій ? У вас з головою усе добре ?
До речі, а де фламінги?
...а Президент України в Румунію !
- якщо обстріляти москву 9 травня, то 9 травня обстріляють Київ .
- якщо москву не чіпати, то Київ та західні області обстріляють 13 травня.
p.s. Забув, ще обмін планувався в обмін на спокійний парад. Добре що пітун ніколи не обманює, і обмін провели. Так же ж?
Сьогоднішні масовані прольоти ворожих БПЛА під управлінням сигналів з білоруської території будуть щоразу повторюватись, допоки не будуть вжиті заходи, які б нівелювали цю перевагу пітьми.
Хіба що - для "янелоха"...