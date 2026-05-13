Россия выпустила по Украине уже 800 "Шахедов", возможны также и запуски ракет, — Зеленский

Обстрел Украины 13 мая

В среду, 13 мая, Россия устроила по Украине одну из самых массированных атак с использованием дронов как раз во время визита президента США Дональда Трампа в Китай. Есть погибшие и раненые.

Об этом президент сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Дроновая атака РФ

Глава государства подчеркнул, что время атаки выбрано не случайно.

"Точно нельзя назвать случайностью одну из самых длительных массированных российских атак против Украины как раз в то время, когда президент Соединенных Штатов прибыл с визитом в Китай – с визитом, от которого многие многого ожидают. В этот непростой геополитический момент Россия явно пытается испортить общий политический фон и привлечь внимание к своему злу – пытается за счет украинских жизней и украинской инфраструктуры", – отметил Зеленский.

По словам президента, враг целенаправленно атаковал регионы, граничащие со странами НАТО. Попадания зафиксированы в Закарпатской, Львовской, Волынской, Ивано-Франковской и Ривненской областях. Также под ударом оказались еще более 10 областей, включая Киевскую, Одесскую и Харьковскую.

Последствия террористического удара

  • Погибшие: на данный момент подтверждена гибель 6 человек.

  • Раненые: десятки людей, среди которых есть дети.

  • Масштаб атаки: с начала суток Россией запущено не менее 800 дронов, атака продолжается.

"По данным нашей разведки, после всех волн дронов вполне возможны также и запуски ракет против Украины. Наши воины защищают Украину, но очевидная цель России — перегрузить ПВО и причинить как можно больше горя и боли именно в эти дни. Важно, чтобы мир об этом не молчал. Важно, чтобы истинные намерения России были очевидны для лидеров и стран. Важно реально давить на российского агрессора, чтобы этот террор прекратился. Сейчас все службы задействованы, чтобы ликвидировать последствия попаданий. Пожалуйста, обращайте внимание на воздушную тревогу", – добавил Зеленский.

