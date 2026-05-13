Оккупанты атаковали дронами Житомирщину: есть пострадавшие, повреждена транспортная и гражданская инфраструктура
В Житомирской области в результате массированной атаки российских дронов пострадали люди. Зафиксированы повреждения гражданской и транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия атаки
Как рассказал глава ОГА, более 7 часов Житомирская область находится под массированной атакой вражеских беспилотников.
В результате атаки повреждена гражданская и транспортная инфраструктура в различных районах области, несколько человек получили легкие травмы.
"Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаку врага. Призываем граждан реагировать на угрозу и находиться в безопасных местах", — добавил чиновник.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- В Ривненской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
