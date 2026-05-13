Враг массированно атакует дронами Закарпатье: раздались взрывы

На Закарпатье продолжается самая массированная атака вражеских дронов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Самая массивная атака

"Продолжается самая массированная атака на Закарпатье с начала полномасштабного вторжения. Взрывы прогремели в нескольких громадах области. Вся информация будет позже", — говорится в сообщении.

Глава ОГА призвал жителей области не покидать укрытия, поскольку воздушная тревога еще продолжается.

Что предшествовало?

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

В Ровенской области, по предварительным данным, 3 человека погибли, 6 — пострадали.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

