Новости Удар по Закарпатью Массированный комбинированный удар
Враг массированно атакует дронами Закарпатье: раздались взрывы

На Закарпатье продолжается самая массированная атака вражеских дронов с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщил глава Закарпатской ОГА Мирослав Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

Самая массивная атака

"Продолжается самая массированная атака на Закарпатье с начала полномасштабного вторжения. Взрывы прогремели в нескольких громадах области. Вся информация будет позже", — говорится в сообщении.

Глава ОГА призвал жителей области не покидать укрытия, поскольку воздушная тревога еще продолжается.

Что предшествовало?

+15
Я соромлюсь спитати, а звідки вони прилетіли? З Румунії? Бо гундос говорив і Сирський підтверджував, що 90% дронів збивають. А от Закарпаття не межує с парашею, то виходить долітає 10%, а отам повинні збити ще 90%, тобто повинен бути 1 дрон. Щось хто то бреше. Мабуть Ішак.
13.05.2026 17:26 Ответить
Геть обкуреного ішака!
13.05.2026 17:27 Ответить
А де ж наша ППО - захищає небо Дубайщини ?
13.05.2026 17:22 Ответить
Ну 90% це в середньому. Може й 85% бути і 80%. Але відсоток збиття високий. Звідки ви вирахували один дрон - не зрозуміло. Запустили (умовно) 350 "шахедів". Збили (умовно) 80% "шахедів". А 15% від 350 це 53 одиниці. А щоб пошкодити енергооб'єкт достатньо іноді вибухової хвилі
13.05.2026 17:41 Ответить
Да у математиці ви не дуже. Припустимо було 350 шахедів-збили 80%-задишилось 70шахедів. Тобто у Закарпаття прорвалось 70шахедів-збили 80%-залишилось скільки? Це увечері за ряженкою порахуєте.
13.05.2026 19:41 Ответить
А щоб знали угорці, як Орбана викидать на мороз.
13.05.2026 17:31 Ответить
Приклад, дієвого та завчасного вжиття разумковим-стефанчуками-зеленським-гончаруком-шмигалем- свириденко, дієвих заходів у державі, визначених законодавством України щодо підготовки держави до функціонування її в Особивий період та дії воєнного стану, для відсічі московської агресії, з 2019 року!! Стадіон, так стадіон!! Акакаяразніца….
Ми усі ***********????
13.05.2026 17:34 Ответить
ЗЕ МАЄ БУТИ ПОВІШЕНИЙ!!!

- розмінуання чонгара
- здача півдня
- дав всі наші критичні обєкти "щоб не били"
- "перемиря" їм влаштовує

ЦЕ ВОРОГ І ВОРОГОМ ЗАВЖДИ БУВ!!!
13.05.2026 17:40 Ответить
Які критичні обєкти-подстанціі,нпз,водосховища.Так вони відомі де знаходяться ще з совка.А ось базікпння вузкоокого кіма(голови миколаєвської ода)про те що ці обєкти ще не захищені то так.Він тупа сдав це,а дебільчики в соцсітя ссутся і носяться з його висерами.Типу нивий опозіціонер проти влади.
13.05.2026 17:53 Ответить
Рашиські бпла пролітають всю Україну ,а де ППО ,дрони перехоплювачі чи все відправлено на Близький схід ?
13.05.2026 17:47 Ответить
Ну що: черз 4,5 роки війни, коли решта України вже роками піддається масованим бомбардуванням, прийшла війна по справжньому і в наш Ужгород та на нашу область. Тепер остаточно розкритий рецепт "мирного неба над Закарпаттям" - Віктор Орбан.
13.05.2026 18:21 Ответить
Виходить при орбану нам не прилітало(Мукачево на Флекс навела ТП Свириденко своїм візитом)-тепер і ми під прицілом орків.
13.05.2026 18:34 Ответить
Не смішіть: Флекс- це разовий попереджувальний удар-сигнал перед виборами раз в 4 роки. Тут зараз десятки дронів на область налетіли.
13.05.2026 18:49 Ответить
орбан ППО все...
13.05.2026 19:53 Ответить
 
 