Ворог масовано атакує дронами Закарпаття: пролунали вибухи

Закарпаття під масованою атакою дронів: що відомо

На Закарпатті триває наймасованіша атака ворожих дронів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Наймасованіша атака

"Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав мешанців області не покидати укриттів, оскільки повітряна тривога ще триває.

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
  • Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
  • БпЛА атакували Одесу.
  • На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали. 
  • За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

А де ж наша ППО - захищає небо Дубайщини ?
13.05.2026 17:22 Відповісти
Я соромлюсь спитати, а звідки вони прилетіли? З Румунії? Бо гундос говорив і Сирський підтверджував, що 90% дронів збивають. А от Закарпаття не межує с парашею, то виходить долітає 10%, а отам повинні збити ще 90%, тобто повинен бути 1 дрон. Щось хто то бреше. Мабуть Ішак.
13.05.2026 17:26 Відповісти
Ну 90% це в середньому. Може й 85% бути і 80%. Але відсоток збиття високий. Звідки ви вирахували один дрон - не зрозуміло. Запустили (умовно) 350 "шахедів". Збили (умовно) 80% "шахедів". А 15% від 350 це 53 одиниці. А щоб пошкодити енергооб'єкт достатньо іноді вибухової хвилі
13.05.2026 17:41 Відповісти
Да у математиці ви не дуже. Припустимо було 350 шахедів-збили 80%-задишилось 70шахедів. Тобто у Закарпаття прорвалось 70шахедів-збили 80%-залишилось скільки? Це увечері за ряженкою порахуєте.
13.05.2026 19:41 Відповісти
Геть обкуреного ішака!
13.05.2026 17:27 Відповісти
А щоб знали угорці, як Орбана викидать на мороз.
13.05.2026 17:31 Відповісти
Приклад, дієвого та завчасного вжиття разумковим-стефанчуками-зеленським-гончаруком-шмигалем- свириденко, дієвих заходів у державі, визначених законодавством України щодо підготовки держави до функціонування її в Особивий період та дії воєнного стану, для відсічі московської агресії, з 2019 року!! Стадіон, так стадіон!! Акакаяразніца….
Ми усі ***********????
13.05.2026 17:34 Відповісти
ЗЕ МАЄ БУТИ ПОВІШЕНИЙ!!!

- розмінуання чонгара
- здача півдня
- дав всі наші критичні обєкти "щоб не били"
- "перемиря" їм влаштовує

ЦЕ ВОРОГ І ВОРОГОМ ЗАВЖДИ БУВ!!!
13.05.2026 17:40 Відповісти
Які критичні обєкти-подстанціі,нпз,водосховища.Так вони відомі де знаходяться ще з совка.А ось базікпння вузкоокого кіма(голови миколаєвської ода)про те що ці обєкти ще не захищені то так.Він тупа сдав це,а дебільчики в соцсітя ссутся і носяться з його висерами.Типу нивий опозіціонер проти влади.
13.05.2026 17:53 Відповісти
Рашиські бпла пролітають всю Україну ,а де ППО ,дрони перехоплювачі чи все відправлено на Близький схід ?
13.05.2026 17:47 Відповісти
Ну що: черз 4,5 роки війни, коли решта України вже роками піддається масованим бомбардуванням, прийшла війна по справжньому і в наш Ужгород та на нашу область. Тепер остаточно розкритий рецепт "мирного неба над Закарпаттям" - Віктор Орбан.
13.05.2026 18:21 Відповісти
Виходить при орбану нам не прилітало(Мукачево на Флекс навела ТП Свириденко своїм візитом)-тепер і ми під прицілом орків.
13.05.2026 18:34 Відповісти
Не смішіть: Флекс- це разовий попереджувальний удар-сигнал перед виборами раз в 4 роки. Тут зараз десятки дронів на область налетіли.
13.05.2026 18:49 Відповісти
орбан ППО все...
13.05.2026 19:53 Відповісти
 
 