Ворог масовано атакує дронами Закарпаття: пролунали вибухи
На Закарпатті триває наймасованіша атака ворожих дронів з початку повномасштабного вторгнення РФ.
Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.
Наймасованіша атака
"Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом", - йдеться у повідомленні.
Очільник ОВА закликав мешанців області не покидати укриттів, оскільки повітряна тривога ще триває.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
Топ коментарі
+15 алекс флеш
показати весь коментар13.05.2026 17:26 Відповісти Посилання
+13 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар13.05.2026 17:27 Відповісти Посилання
+10 nick #614616
показати весь коментар13.05.2026 17:22 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ми усі ***********????
- розмінуання чонгара
- здача півдня
- дав всі наші критичні обєкти "щоб не били"
- "перемиря" їм влаштовує
ЦЕ ВОРОГ І ВОРОГОМ ЗАВЖДИ БУВ!!!