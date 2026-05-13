Ворог масовано атакує дронами Закарпаття: пролунали вибухи

На Закарпатті триває наймасованіша атака ворожих дронів з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив очільник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, інформує Цензор.НЕТ.

Наймасованіша атака

"Триває наймасованіша атака по Закарпаттю з початку повномасштабного вторгнення. Вибухи пролунали в кількох громадах області. Уся інформація буде згодом", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА закликав мешанців області не покидати укриттів, оскільки повітряна тривога ще триває.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

