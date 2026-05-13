Окупанти атакували дронами Житомирщину: є постраждалі, пошкоджено транспортну та цивільну інфраструктуру

На Житомирщині внаслідок масованої атаки російських дронів постраждали люди. Зафіксовано пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури.

Про це повідомив очільник Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки атаки

Як розповів керівник ОВА, понад 7 годин Житомирщина перебуває під масованою атакою ворожих безпілотників.

Внаслідок атаки є пошкодження цивільної та транспортної інфраструктури в різних районах області, декілька людей зазнали легких ушкоджень.

"Сили протиповітряної оборони продовжують відбивати атаку ворога. Закликаємо громадян реагувати на загрозу та перебувати у безпечних місцях", - додав посадовець.

Що передувало?

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

На Рівненщині, за попередніми даними, 3 людини загинули, 6 - постраждали.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

