1 791 2
Рашисти вдарили дронами по Житомиру: пошкоджено будинки та автівки
Війська РФ атакували ударними дронами територію Житомирської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Атака на Житомир
Як зазначається, сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира.
На щастя, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.
Наразаі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії.
Що передувало?
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Oleksandr Valovyi
показати весь коментар12.05.2026 08:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Поділля16
показати весь коментар12.05.2026 11:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль