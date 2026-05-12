Рашисти вдарили дронами по Житомиру: пошкоджено будинки та автівки

Війська РФ атакували ударними дронами територію Житомирської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.

Атака на Житомир

Як зазначається, сьогодні внаслідок атаки з повітря зазнали пошкоджень декілька житлових та господарчих приміщень, а також автівки жителів Житомира.

На щастя, за попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок ворожого удару немає.

Наразаі спеціальні служби та правоохоронні органи проводять перевірку територій задля виявлення вибухонебезпечних предметів та фіксації злочинів Росії.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київщину дронами: у Фастівському районі пошкоджено дитсадок і житло.

Також зазначалося, що Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі.

