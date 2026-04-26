"Шахеди" атакували Житомирщину: спалахнула пожежа на об’єкті інфраструктури
Вночі 26 квітня 2026 року війська РФ знов атакував Житомирщину ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі головаЖитомирської ОВА Віталій Бунечко, інформує Цензор.НЕТ.
Працювала ППО
За даними ОВА, силами протиповітряної оборони над територією області було знищено декілька цілей.
Є наслідки
Нажаль через падіння уламків виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. Завдяки професійним діям рятувальників ДСНС її вдалося оперативно ліквідувати.
Тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії.
Що передувало?
- Як повідомлялося, рашисти атакували "шахедами" Чернігів: спалахнули пожежі в будинках.
- Також під ударами РФ перебували 4 райони, загинула людина, є поранені.
- За даними Повітряних сил, знешкоджено 124 ворожі БпЛА із 144, є влучання на 11 локаціях.
