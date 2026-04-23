Ворог атакував цивільну інфраструктуру Житомирщини: загинула жінка

Ворог завдав чергового підступного удару дронами по цивільній транспортній інфраструктурі Житомирщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Нажаль, наразі відомо про одну жінку, що загинула внаслідок атаки.

На місці працюють рятувальники, ремонтні бригади та правоохоронні органи.

Атаки ворога на Житомирщину у квітні

Зранку 1 квітня 2026 року війська РФ намагалися атакувати ударними безпілотниками територію Житомирської області. Бунечко повідомив, що ППО відпрацювала ефективно.

Вже 3 квітня російські війська завдали вже ракетно-дронового удару по області, пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Внаслідок атаки одна людина загинула, десятеро постраждалих.

По цивільній інфраструктурі Житомирщині ворог вдарив 17 квітня. Внаслідок ворожої атаки загорілися будинок та господарча споруда. Загиблих та постраждалих немає.

