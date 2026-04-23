Враг атаковал гражданскую инфраструктуру на Житомирщине: погибла женщина
Враг нанес очередной коварный удар с помощью дронов по гражданской транспортной инфраструктуре Житомирской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Житомирской ОВА Виталий Бунечко.
К сожалению, на данный момент известно об одной женщине, погибшей в результате атаки.
На месте работают спасатели, ремонтные бригады и правоохранительные органы.
Атаки врага на Житомирскую область в апреле
Утром 1 апреля 2026 года войска РФ пытались атаковать ударными беспилотниками территорию Житомирской области. Бунечко сообщил, что ПВО отработала эффективно.
Уже 3 апреля российские войска нанесли ракетно-дроновый удар по области, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура. В результате атаки один человек погиб, десять человек пострадали.
По гражданской инфраструктуре Житомирщины враг нанес удар 17 апреля. В результате вражеской атаки загорелись дом и хозяйственная постройка. Погибших и пострадавших нет.
