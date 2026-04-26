Рашисти атакували "шахедами" Чернігів: спалахнули пожежі в будинках
Під ранок 26 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Чернігів.
Про це повідомив у телеграм-каналі Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, місто перебувало під атакою ворога близько 6 ранку.
Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках.
Інформація про постраждалих уточнюється.
Окрім того, один "шахед" вибухнув біля багатоповерхового будинку.
"Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.
