Рашисти атакували "шахедами" Чернігів: спалахнули пожежі в будинках

Під ранок 26 квітня 2026 року війська РФ атакували ударними безпілотниками Чернігів.

Про це повідомив у телеграм-каналі Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, місто перебувало під атакою ворога близько 6 ранку.

Через падіння ворожих БпЛА виникли пожежі в приватних будинках.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Окрім того, один "шахед" вибухнув біля багатоповерхового будинку.

"Унаслідок вибуху пошкоджені та вибиті вікна. Інформації про постраждалих не надходило", - йдеться у повідомленні.

