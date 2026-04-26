Рашисты атаковали "шахедами" Чернигов: вспыхнули пожары в домах

Ранним утром 26 апреля 2026 года войска РФ атаковали Чернигов ударными беспилотниками.

Об этом сообщил в Telegram-канале Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, город подвергся атаке врага около 6 утра.

Из-за падения вражеских БПЛА возникли пожары в частных домах.

Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, один "шахед" взорвался возле многоэтажного дома.

"В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

