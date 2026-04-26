Рашисты атаковали "шахедами" Чернигов: вспыхнули пожары в домах
Ранним утром 26 апреля 2026 года войска РФ атаковали Чернигов ударными беспилотниками.
Об этом сообщил в Telegram-канале Черниговской городской военной администрации Дмитрий Брыжинский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, город подвергся атаке врага около 6 утра.
Из-за падения вражеских БПЛА возникли пожары в частных домах.
Информация о пострадавших уточняется.
Кроме того, один "шахед" взорвался возле многоэтажного дома.
"В результате взрыва повреждены и выбиты окна. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яр Холодний
26.04.2026 09:14
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль