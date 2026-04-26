Знешкоджено 124 ворожі БпЛА із 144, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 26 квітня 2026 року війська РФ атакували Україну 144 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 100 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 124 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
"Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", - інформують Повітряні сили.
Що передувало?
- Як повідомлялося, рашисти атакували "шахедами" Чернігів: спалахнули пожежі в будинках.
- Також під ударами РФ перебували 4 райони, загинула людина, є поранені.
