Обезврежены 124 вражеских БПЛА из 144, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 26 апреля 2026 года войска РФ атаковали Украину 144 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 100 из них — "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

"Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях", — сообщают Воздушные силы.

Что предшествовало?

Как сообщалось, рашисты атаковали "шахедами" Чернигов: вспыхнули пожары в домах.

Также под ударами РФ находились 4 района, погиб человек, есть раненые.

