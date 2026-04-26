Обезврежены 124 вражеских БПЛА из 144, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 26 апреля 2026 года войска РФ атаковали Украину 144 ударными БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивными), "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов, около 100 из них — "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 124 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Последствия
"Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА в 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 6 локациях", — сообщают Воздушные силы.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, рашисты атаковали "шахедами" Чернигов: вспыхнули пожары в домах.
- Также под ударами РФ находились 4 района, погиб человек, есть раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль