"Шахеды" атаковали Житомирщину: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры

Ночью 26 апреля 2026 года войска РФ вновь нанесли удар по Житомирской области с помощью ударных беспилотников.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работала ПВО

По данным ОГА, силами противовоздушной обороны над территорией области было уничтожено несколько целей.

Есть последствия

К сожалению, из-за падения обломков возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Благодаря профессиональным действиям спасателей ГСЧС его удалось оперативно ликвидировать.

Продолжаются восстановительные работы и соответствующие следственные действия.

Что предшествовало?

Как сообщалось, рашисты атаковали "шахедами" Чернигов: вспыхнули пожары в домах.

Также под ударами РФ находились 4 района, погиб человек, есть раненые.

По данным Воздушных сил, обезврежено 124 вражеских БПЛА из 144, есть попадания в 11 локациях.

