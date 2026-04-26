"Шахеды" атаковали Житомирщину: вспыхнул пожар на объекте инфраструктуры
Ночью 26 апреля 2026 года войска РФ вновь нанесли удар по Житомирской области с помощью ударных беспилотников.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.
Работала ПВО
По данным ОГА, силами противовоздушной обороны над территорией области было уничтожено несколько целей.
Есть последствия
К сожалению, из-за падения обломков возник пожар на одном из объектов инфраструктуры. Благодаря профессиональным действиям спасателей ГСЧС его удалось оперативно ликвидировать.
Продолжаются восстановительные работы и соответствующие следственные действия.
