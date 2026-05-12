Рашисты нанесли удар дронами по Житомиру: повреждены дома и автомобили

Вооруженные силы РФ нанесли удар с помощью дронов по территории Житомирской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, информирует Цензор.НЕТ.

Атака на Житомир

Как отмечается, сегодня в результате атаки с воздуха были повреждены несколько жилых и хозяйственных помещений, а также автомобили жителей Житомира.

К счастью, по предварительным данным, жертв и пострадавших в результате вражеского удара нет.

В настоящее время спецслужбы и правоохранительные органы проводят проверку территорий с целью выявления взрывоопасных предметов и фиксации преступлений России.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом.

Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

