Рашисты попали в жилой дом в Ивано-Франковске, есть раненые

В среду, 13 мая, Россия подвергла массированной атаке западные регионы Украины. В Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом в Telegram сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"К сожалению, есть попадание в жилой дом. Обстоятельства уточняем", — отметил Марцинкив.

Он добавил, что опасность сохраняется.

Глава ОГА Светлана Онищук также подтвердила попадание в дом и сообщила о раненых. По ее словам, травмы не тяжелые, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии Марцинкив с места событий также сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие. На обнародованном им видео видно, что попадание было в многоэтажку, и сейчас спасатели тушат пожар.

Обстрел Украины 13 мая

Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.

Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.

БПЛА атаковали Одессу.

По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.

