Рашисты попали в жилой дом в Ивано-Франковске, есть раненые
В среду, 13 мая, Россия подвергла массированной атаке западные регионы Украины. В Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилой дом.
Об этом в Telegram сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"К сожалению, есть попадание в жилой дом. Обстоятельства уточняем", — отметил Марцинкив.
Он добавил, что опасность сохраняется.
Глава ОГА Светлана Онищук также подтвердила попадание в дом и сообщила о раненых. По ее словам, травмы не тяжелые, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
Впоследствии Марцинкив с места событий также сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие. На обнародованном им видео видно, что попадание было в многоэтажку, и сейчас спасатели тушат пожар.
Обстрел Украины 13 мая
- Напомним, ранее сообщалось, что БПЛА врага атакуют Винницкую область и Киевскую область.
- Также Россия наносит удары по Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областям.
- БПЛА атаковали Одессу.
- По данным ГУР МО, Россия начала комбинированный длительный воздушный удар по критическим объектам в Украине.
Зеленський, стефанчуки, свириденко, умеров, керовнік ВЦДА, лише глибоко десь стурбовані?? Ну це ж треба так їм продуплити у 2026 році!?!? Містяни з нетерпінням чекають на відосик зеленського, сидіння СРАТЬєхів на Ставці, заслуховування, консультації, нарад ….
А дрони московитів, безкарно летять Україною….
Це ж не в Козині на діаспорі, отаке…
Напевно наперекур в Румунії вискочив, вирішив щось ляпнути "стаду"🤬
взад - в перший клас....