Рашисты попали в жилой дом в Ивано-Франковске, есть раненые

Взрывы в Ивано-Франковске

В среду, 13 мая, Россия подвергла массированной атаке западные регионы Украины. В Ивано-Франковске зафиксировано попадание в жилой дом.

Об этом в Telegram сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"К сожалению, есть попадание в жилой дом. Обстоятельства уточняем", — отметил Марцинкив.

Он добавил, что опасность сохраняется.

Глава ОГА Светлана Онищук также подтвердила попадание в дом и сообщила о раненых. По ее словам, травмы не тяжелые, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Впоследствии Марцинкив с места событий также сообщил, что в результате обстрела есть пострадавшие. На обнародованном им видео видно, что попадание было в многоэтажку, и сейчас спасатели тушат пожар.

Обстрел Украины 13 мая

❗️За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів можливі ракетні удари по Україні, - Зеленський

Напевно наперекур в Румунії вискочив, вирішив щось ляпнути "стаду"🤬
13.05.2026 17:53 Ответить
кацапи вбивці запустили дрони, а вова вкрав гроші на ППО. а гинуть українці. класно.
13.05.2026 17:53 Ответить
То така подяка партнеру,що дав парад провести.Цього разу вони так домовились.
13.05.2026 18:02 Ответить
А якби не було перемир'я, то провалу ППО не було б? Цікава логіка.
13.05.2026 17:53 Ответить
Ніякого перемир'я не було ,вірніше було одностороне ворог щоночі атакував наші міста ,але по росії ніхто не запускав бпла ,а потрібно було саме їхне ППО було послаблене з перекиданням значної частини на москву.
13.05.2026 17:58 Ответить
Маневрені групи МІСЦЕВОЇ ППО, виявилися не готовими??
Зеленський, стефанчуки, свириденко, умеров, керовнік ВЦДА, лише глибоко десь стурбовані?? Ну це ж треба так їм продуплити у 2026 році!?!? Містяни з нетерпінням чекають на відосик зеленського, сидіння СРАТЬєхів на Ставці, заслуховування, консультації, нарад ….
А дрони московитів, безкарно летять Україною….
Це ж не в Козині на діаспорі, отаке…
13.05.2026 17:50 Ответить
Немає достатньої кількості дронів перехоплювачів, збивають дальше кулеметами, а шахеди уже знижуються перед ціллю фактично.
13.05.2026 18:10 Ответить
13.05.2026 17:53 Ответить
13.05.2026 17:53 Ответить
і не скаржитеся потім - шо до вас прилітає, за падлючетсво теж е ціна.
13.05.2026 17:58 Ответить
Про яке падлючество мова?
13.05.2026 18:12 Ответить
про зелене...
13.05.2026 19:51 Ответить
13.05.2026 18:02 Ответить
фіга собі в нас розвідка працює, знімаю личкі, прикручюю зірки!
13.05.2026 19:50 Ответить
з якого такого хія ви вирішили повірити русні?
взад - в перший клас....
13.05.2026 20:22 Ответить
 
 