Рашисти влучили у житловий будинок в Івано-Франківську, є поранені

У середу, 13 травня, РФ масовано атакувала західні регіони України. В Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це у Телеграмі повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На жаль, є влучання в житловий будинок. Обставини уточнюємо", - зазначив Марцінків.

Він додав, що небезпека триває.

Голова ОВА Світлана Онищук також підтвердила влучання у будинок та повідомила про поранених. За її словами, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Згодом Марцінків з місця події також повідомив, що унаслідок обстрілу є постраждалі. На оприлюдненому ним відео видно, що влучання було у багатоповерхівку, і зараз рятувальники гасять пожежу.

Обстріл України 13 травня

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.

Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

БпЛА атакували Одесу.

За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.

