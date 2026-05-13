Рашисти влучили у житловий будинок в Івано-Франківську, є поранені
У середу, 13 травня, РФ масовано атакувала західні регіони України. В Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий будинок.
Про це у Телеграмі повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"На жаль, є влучання в житловий будинок. Обставини уточнюємо", - зазначив Марцінків.
Він додав, що небезпека триває.
Голова ОВА Світлана Онищук також підтвердила влучання у будинок та повідомила про поранених. За її словами, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
Згодом Марцінків з місця події також повідомив, що унаслідок обстрілу є постраждалі. На оприлюдненому ним відео видно, що влучання було у багатоповерхівку, і зараз рятувальники гасять пожежу.
Обстріл України 13 травня
- Нагадаємо, раніше повідомлялось, що БпЛА ворога атакують Вінницьку область та Київщину.
- Також Росія б'є по Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.
- БпЛА атакували Одесу.
- За даними ГУР МО, Росія розпочала комбінований тривалий повітряний удар по критичних обʼєктах в Україні.
Топ коментарі
Зеленський, стефанчуки, свириденко, умеров, керовнік ВЦДА, лише глибоко десь стурбовані?? Ну це ж треба так їм продуплити у 2026 році!?!? Містяни з нетерпінням чекають на відосик зеленського, сидіння СРАТЬєхів на Ставці, заслуховування, консультації, нарад ….
А дрони московитів, безкарно летять Україною….
Це ж не в Козині на діаспорі, отаке…
Напевно наперекур в Румунії вискочив, вирішив щось ляпнути "стаду"🤬
взад - в перший клас....