Рашисти влучили у житловий будинок в Івано-Франківську, є поранені

Вибухи в Івано-Франківську

У середу, 13 травня, РФ масовано атакувала західні регіони України. В Івано-Франківську зафіксовано влучання у житловий будинок.

Про це у Телеграмі повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"На жаль, є влучання в житловий будинок. Обставини уточнюємо", - зазначив Марцінків.

Він додав, що небезпека триває.

Голова ОВА Світлана Онищук також підтвердила влучання у будинок та повідомила про поранених. За її словами, травми не важкі, усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

Згодом Марцінків з місця події також повідомив, що унаслідок обстрілу є постраждалі. На оприлюдненому ним відео видно, що влучання було у багатоповерхівку, і зараз рятувальники гасять пожежу.

Обстріл України 13 травня

Топ коментарі
❗️За даними нашої розвідки, після всіх хвиль дронів можливі ракетні удари по Україні, - Зеленський

Напевно наперекур в Румунії вискочив, вирішив щось ляпнути "стаду"🤬
13.05.2026 17:53 Відповісти
кацапи вбивці запустили дрони, а вова вкрав гроші на ППО. а гинуть українці. класно.
13.05.2026 17:53 Відповісти
То така подяка партнеру,що дав парад провести.Цього разу вони так домовились.
13.05.2026 18:02 Відповісти
А якби не було перемир'я, то провалу ППО не було б? Цікава логіка.
13.05.2026 17:53 Відповісти
Ніякого перемир'я не було ,вірніше було одностороне ворог щоночі атакував наші міста ,але по росії ніхто не запускав бпла ,а потрібно було саме їхне ППО було послаблене з перекиданням значної частини на москву.
13.05.2026 17:58 Відповісти
Маневрені групи МІСЦЕВОЇ ППО, виявилися не готовими??
Зеленський, стефанчуки, свириденко, умеров, керовнік ВЦДА, лише глибоко десь стурбовані?? Ну це ж треба так їм продуплити у 2026 році!?!? Містяни з нетерпінням чекають на відосик зеленського, сидіння СРАТЬєхів на Ставці, заслуховування, консультації, нарад ….
А дрони московитів, безкарно летять Україною….
Це ж не в Козині на діаспорі, отаке…
13.05.2026 17:50 Відповісти
Немає достатньої кількості дронів перехоплювачів, збивають дальше кулеметами, а шахеди уже знижуються перед ціллю фактично.
13.05.2026 18:10 Відповісти
13.05.2026 17:53 Відповісти
13.05.2026 17:53 Відповісти
і не скаржитеся потім - шо до вас прилітає, за падлючетсво теж е ціна.
13.05.2026 17:58 Відповісти
Про яке падлючество мова?
13.05.2026 18:12 Відповісти
про зелене...
13.05.2026 19:51 Відповісти
13.05.2026 18:02 Відповісти
фіга собі в нас розвідка працює, знімаю личкі, прикручюю зірки!
13.05.2026 19:50 Відповісти
з якого такого хія ви вирішили повірити русні?
взад - в перший клас....
13.05.2026 20:22 Відповісти
 
 