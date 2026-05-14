Команда Трампа готова содействовать дипломатическому завершению войны в Украине, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности команды Дональда Трампа содействовать дипломатическому урегулированию конфликта в Украине.
Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.
Подробности
Комментируя заявление диктатора Путина о том, что война с Украиной, возможно, подходит к концу, Рубио сказал:
"Мы готовы, президент (Трамп) готов, его команда готова содействовать дипломатическому завершению войны".
Госсекретарь США выразил надежду, что скоро будет достигнута точка, когда и Украина, и Россия снова начнут взаимодействовать.
"Мы готовы сыграть роль посредника и довести это до конца. Я думаю, что мы единственная страна в мире, которая может это сделать. Если кто-то другой хочет попробовать, пусть это делает, но обе стороны продолжают нам говорить, что мы единственные, кто может.
В конце концов, президент хочет, чтобы война закончилась. И если есть что-то, что он может сделать, и что мы можем сделать, чтобы помочь ей закончиться, мы это сделаем", - подытожил Рубио.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
у вас немає карт
Виглядаєш просто слухняним дурником, РубЛіо.
ВИЯВЛЯЄТЬСЯ США воює з РФ)))
Чувачки - ви уже навіть зброю не даєте, а те що продаєте крихти - так скажіть вашому ВПК що "ми заборонили продавати за гроші" ну ну
Новина дня:Пентагон на вимогу адміністрації Трампа скасував розгортання 2ої бронетанкової бригади та кавалерії у Польщі ,а це понад 4тис.військових США повернуться додому.Також в планах скорочення європейського контингенту в Іспанії та Італії.
- Дональд, виходь з офісу. Тому що я бачив дивний
сон. Я бачив Америку, всю цю красиву країну, і на
кожному будинку бачив плакат.
-I що на плакатах було написано ?, - запитав Трамп.
- Сполучені Штати Росії.
Трамп каже:
"Знаєш, Володю, я дуже радий, що ти подзвонив.
Повіриш чи ні, але минулої ночі я теж бачив сон. Я
бачив велику Москву, і вона була ще красивіша, ніж
зараз, повсюди щасливі люди і на кожному будинку
був величезний плакат".
- Що було написано на плакатах? - запитав Путін.
Трамп відповів:
- "Не знаю. Я не вмію читати українською !"
Слава Україні!
Єдине досягнення для України, яке в їх силах - це приїхати на пару днів, щоб у Київ не летіли у ці дні дрони і ракети.
Все, на що здатна команда сраколизів Трампа, саме таких як цей Рубіо - це вчергове відправити до Москви бовдура Віткоффа - жерти червону ікру та уважно слухати по колу історії про печенегів. А потім повертатися і рапортувати рудому павіану про "значний прогрес". Платівка буде та сама... США перетворилася за Трампа на ганебне посміховисько.
Хочуть у нас провернути такий фокус, бо дуже хочеться і надалі мутити з кацапами...