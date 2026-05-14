Команда Трампа готова содействовать дипломатическому завершению войны в Украине, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности команды Дональда Трампа содействовать дипломатическому урегулированию конфликта в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Комментируя заявление диктатора Путина о том, что война с Украиной, возможно, подходит к концу, Рубио сказал:

"Мы готовы, президент (Трамп) готов, его команда готова содействовать дипломатическому завершению войны".

Госсекретарь США выразил надежду, что скоро будет достигнута точка, когда и Украина, и Россия снова начнут взаимодействовать.

"Мы готовы сыграть роль посредника и довести это до конца. Я думаю, что мы единственная страна в мире, которая может это сделать. Если кто-то другой хочет попробовать, пусть это делает, но обе стороны продолжают нам говорить, что мы единственные, кто может.

В конце концов, президент хочет, чтобы война закончилась. И если есть что-то, что он может сделать, и что мы можем сделать, чтобы помочь ей закончиться, мы это сделаем", - подытожил Рубио.

