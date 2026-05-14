РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16283 посетителя онлайн
Новости Заявления Рубио
2 077 34

Команда Трампа готова содействовать дипломатическому завершению войны в Украине, - Рубио

Рубио сделал заявление о войне в Украине: что известно?

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о готовности команды Дональда Трампа содействовать дипломатическому урегулированию конфликта в Украине.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Комментируя заявление диктатора Путина о том, что война с Украиной, возможно, подходит к концу, Рубио сказал: 

"Мы готовы, президент (Трамп) готов, его команда готова содействовать дипломатическому завершению войны".

Читайте также: Россия выпустила по Украине уже 800 "шахидов", возможны также и запуски ракет, - Зеленский

Госсекретарь США выразил надежду, что скоро будет достигнута точка, когда и Украина, и Россия снова начнут взаимодействовать.

"Мы готовы сыграть роль посредника и довести это до конца. Я думаю, что мы единственная страна в мире, которая может это сделать. Если кто-то другой хочет попробовать, пусть это делает, но обе стороны продолжают нам говорить, что мы единственные, кто может.

В конце концов, президент хочет, чтобы война закончилась. И если есть что-то, что он может сделать, и что мы можем сделать, чтобы помочь ей закончиться, мы это сделаем", - подытожил Рубио.

Читайте: Рубио усомнился в роли НАТО после позиции союзников по Ирану

Автор: 

россия (97527) США (29389) Рубио Марко (422) война в Украине (8250)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
просто залиште нас в спокої зі своїми кацапами
показать весь комментарий
14.05.2026 12:04 Ответить
+8
Твій хазяїн весь минулий рік триндів про "дипломатію".
Виглядаєш просто слухняним дурником, РубЛіо.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:05 Ответить
+7
так, допомагати не хочуть, ще й хизуються цим, на якого біса згадувати про цього пристосуванця-антикастрівця до прогнилої політичної системи США
показать весь комментарий
14.05.2026 12:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І куди ж ті серйозні чоловіки з республіканської партії подівались?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
І за скільки ж годин "буде досягнуто точки"?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:03 Ответить
скільки ще повинно пройти часу? 24 години? 2-3 тижні? і так декілька разів.
у вас немає карт
показать весь комментарий
14.05.2026 12:04 Ответить
просто залиште нас в спокої зі своїми кацапами
показать весь комментарий
14.05.2026 12:04 Ответить
так, допомагати не хочуть, ще й хизуються цим, на якого біса згадувати про цього пристосуванця-антикастрівця до прогнилої політичної системи США
показать весь комментарий
14.05.2026 12:10 Ответить
Твій хазяїн весь минулий рік триндів про "дипломатію".
Виглядаєш просто слухняним дурником, РубЛіо.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:05 Ответить
Скоро Україна і кацапи досягнуть точки неповернення - ждем - Рубіо
показать весь комментарий
14.05.2026 12:07 Ответить
Це вже навіть не смішно.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:08 Ответить
АХАХХАХАХАХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХ

ВИЯВЛЯЄТЬСЯ США воює з РФ)))

Чувачки - ви уже навіть зброю не даєте, а те що продаєте крихти - так скажіть вашому ВПК що "ми заборонили продавати за гроші" ну ну
показать весь комментарий
14.05.2026 12:08 Ответить
В Ірані вже завершили війну?
показать весь комментарий
14.05.2026 12:10 Ответить
"Ми готові посприяти капітуляції України" (М.Рубіо) - короткий анонс.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:14 Ответить
Не буде ніякого дипломатичного завершення війни в Україні, не розводьте пропаганду кацапську!
показать весь комментарий
14.05.2026 12:15 Ответить
"Дипломатично"(((Ну ясно,хуйло зі своїми карлосанами навішав,що расію ваєнним путьом пабєдіть нєзя,а лиш здатися,асимілюватися і далі(((Ну,і ясний натяк,що американці вмили руки від підтримки((
показать весь комментарий
14.05.2026 12:16 Ответить
З іраном не можете домовитися а тут кацапи
показать весь комментарий
14.05.2026 12:17 Ответить
"Якщо є щось,що він може..." так це піти з посади Президента США ...чи накласти на себе руки...Другий варіант був би гарніше
показать весь комментарий
14.05.2026 12:17 Ответить
Сегодня и вчера,это видела вся Украина....может *****..от нас,вместе со своими подельниками из за поребрика...
показать весь комментарий
14.05.2026 12:18 Ответить
Думаю,після закінчення мавпування при владі "команда трампа" буде ще довго в судах американських доводити,що вони керувалися лиш інтересами американського народу)Чекаємо.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:19 Ответить
Потрібно вже послати цього рудого маразматика з його свитою.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:21 Ответить
Ось, зебіли - ваша безпросвітно дурість і ницість перед Тромбом у питанні так званого "перемир'я", приуроченого до параду "пабєди" в москві, надала змогу рашистам накопичити 1400 БПЛА та більше 50 ракет різних типів, щоби впродовж цілої доби атакувати Україну і її столицю Київ.

показать весь комментарий
14.05.2026 12:22 Ответить
американці - нація звіздоболів
показать весь комментарий
14.05.2026 12:30 Ответить
Думаю не секрет на чому це базується,Україна на їх думку має відмовитися від своєї території на користь Росії.
Новина дня:Пентагон на вимогу адміністрації Трампа скасував розгортання 2ої бронетанкової бригади та кавалерії у Польщі ,а це понад 4тис.військових США повернуться додому.Також в планах скорочення європейського контингенту в Іспанії та Італії.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:30 Ответить
Це зробила Америка.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:32 Ответить
Президент Росії дзвонить Трампу і каже йому:
- Дональд, виходь з офісу. Тому що я бачив дивний
сон. Я бачив Америку, всю цю красиву країну, і на
кожному будинку бачив плакат.
-I що на плакатах було написано ?, - запитав Трамп.
- Сполучені Штати Росії.
Трамп каже:
"Знаєш, Володю, я дуже радий, що ти подзвонив.
Повіриш чи ні, але минулої ночі я теж бачив сон. Я
бачив велику Москву, і вона була ще красивіша, ніж
зараз, повсюди щасливі люди і на кожному будинку
був величезний плакат".
- Що було написано на плакатах? - запитав Путін.
Трамп відповів:
- "Не знаю. Я не вмію читати українською !"
Слава Україні!
показать весь комментарий
14.05.2026 12:33 Ответить
В класичному варіанті "не читаю ієрогліфів". А саме так і буде!
показать весь комментарий
14.05.2026 12:39 Ответить
Допомоги від США вже майже немає. Є зброя до якої нема боєкомплекту та запчастин. Ну і навіщо купувати нову якщо і до неї не буде боєкомплекту? Дипломатичні зусилля США за Трампа звелись до тупого підштовхування України до капітуляції. Якось забули про Закон 115-44 який прийняв Сенат і Конгрес і підписав особисто Трамп минулої каденції про захист територіальної цілісності України. Закон ніхто не відміняв. Він формально діє, але адміністрація Трампа брутально поклала на нього вялий пеніс Трампа.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:36 Ответить
Та пішли ви куди подалі. Команда дебілів та дегенератів.
показать весь комментарий
14.05.2026 12:49 Ответить
команда трампа - це ті два піздобола, які розїжджають по всьому світу без жодних досягнень іхньої діяльності?
Єдине досягнення для України, яке в їх силах - це приїхати на пару днів, щоб у Київ не летіли у ці дні дрони і ракети.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:01 Ответить
це "скоро" вже триває 1,5 року. Після того, як всі можливості "за 24h" вичерпались.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:03 Ответить
"Команда Трампа готова сприяти..." - Далі можна навіть не читати. Нічого нового ми не почуємо.
Все, на що здатна команда сраколизів Трампа, саме таких як цей Рубіо - це вчергове відправити до Москви бовдура Віткоффа - жерти червону ікру та уважно слухати по колу історії про печенегів. А потім повертатися і рапортувати рудому павіану про "значний прогрес". Платівка буде та сама... США перетворилася за Трампа на ганебне посміховисько.
показать весь комментарий
14.05.2026 13:08 Ответить
Чого трампівська дипломатія не запобігла війні з Іраном?
Хочуть у нас провернути такий фокус, бо дуже хочеться і надалі мутити з кацапами...
показать весь комментарий
14.05.2026 13:21 Ответить
Команда? Два дебила, Витёк и зятёк?
показать весь комментарий
14.05.2026 14:09 Ответить
27 лютого в конгресі виступають під присягою Клінтони по справі Епштейна. Білл закликав трампла теж виступити. Щоб відвернути від цього увагу, трампло без жодного плану і підготовки починає зарубу з Іраном. При цьому великий майстер укладання прекрасних і чудових угод і, по сумісництву, номінант на Нобелівську премію миру, повністю забуває про Україну. Обісравшись з Іраном, щоб відвернути від свого гамна увагу, трампло знуву згадує про переговори, які він прекрасно і чудово веде вже майже 1,5 роки. Щоправда із куйовим результатом.
показать весь комментарий
14.05.2026 16:08 Ответить
Ага. Від Трампа толку, як від козла молока.
показать весь комментарий
14.05.2026 17:25 Ответить
 
 