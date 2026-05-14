Рубио усомнился в роли НАТО после позиции союзников относительно Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ отдельных партнеров предоставить авиабазы для нанесения ударов по Ирану ставит под сомнение роль НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет"Европейская правда" со ссылкой на Госдеп США.

По словам госсекретаря, одной из причин, по которой он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.

"И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз – когда главная причина, по которой НАТО полезно для Америки, сейчас отказывается нам, например, Испания – то какой тогда смысл в Альянсе? Это начинает превращаться в нечто вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно", – отметил Рубио.

Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли: "Выделю только одну – Португалию. Они сказали "да", еще до того, как мы даже спросили – рассказали им, в чем заключается вопрос".

Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.

"Другие, такие как Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень уместных вопросов относительно НАТО, а именно: в чем цель пребывания в альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого как тот, который у нас был с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз?", – отметил он.

"Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень уместный вопрос, на который мы должны ответить", – заявил Рубио.

А ви добрі союзники для ЄС? Може ви надійний гарант безпеки для України?
14.05.2026 10:36 Ответить
Головна мета НАТО - гарантування свободи та безпеки всіх членів Альянсу політичними та військовими засобами, базуючись на принципах демократії, колективної оборони (ст. 5) та неподільності безпеки. Альянс прагне запобігати конфліктам, боротися з тероризмом, поширювати стабільність та захищати євроатлантичний регіон від агресії.
14.05.2026 10:37 Ответить
Таке відчуття що його хтось питав. Ви самі зруйнували всі відносини з демократичними країнами, ви підтримуєте диктаторів, так що ви хотіли
14.05.2026 10:39 Ответить
А Украина уже в НАТО? И о каких гарантиях безопасности речь?
14.05.2026 11:25 Ответить
Оскільки ти тупенька і не вмієш користуватися навіть Гуглом то це я зроблю за тебе:

Двостороння безпекова угода між Україною та США (підписана 13 червня 2024 року) передбачає широкий спектр військової та фінансової допомоги терміном на 10 років. Вона включає постачання зброї, тренування військових, розвіддані та інвестиції в оборонну промисловість, забезпечуючи «залізобетонні» зобов'язання для підтримки обороноздатності...

...
Далі знайдеш сама.
14.05.2026 11:38 Ответить
Була у пса своя особиста БУДКА.
Колись Японія хотіла купити у Романових їх територію в Сибіру діаметром три метри довкола кожної електроопори... Кажись Рубіо десь це навіть читав.
14.05.2026 10:38 Ответить
ВИ ХОТІЛИ ЗАГАРБАТИ ГРЕНЛАНДІЮ - а потім "а шо такое чому нам не допомагають"
14.05.2026 10:39 Ответить
Рубіо дурочку ввімкнув?
14.05.2026 10:42 Ответить
Це очевидно. Є в українській мові таке гарне слово - підлабузник, і от воно якраз про Рубіо.
14.05.2026 10:56 Ответить
"І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз - коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія - то який тоді сенс у Альянсі? Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно", - зазначив Рубіо.

Чим це відрізняється від вашої _лядської позиції??? Коли вигідно, виконуєте договори. Коли не хочете - не виконуєте.
14.05.2026 10:43 Ответить
цікаво, реднекі ******* рубіо?
бо, трампа ******* тому що він розумний, а ді венса ******* тому що він красивий.
14.05.2026 10:44 Ответить
Не потрібно Рубіо робити невірні заключенння. Як вони повелися зі своїми патрнерами - так і ті відповіли на їх прохання. Про удар по Ірану США розповіли тільки Ізраїлю, який не є членом НАТО.
14.05.2026 10:47 Ответить
Ось що означає, що народ США обрав до влади неадекватів. Такіж неадеквати є в Україні та в росіянії, тільки різниця , що в росіянії вони прекрасно знають , що роблять, і йдуть до мети. А Зе і трампон видають бажане за дійсне.
14.05.2026 11:04 Ответить
Яким боком НАТО до хотєлок трампона розібратись з іраном? Чи руде чмо узгоджував з союзниками по НАТО бойові дії проти ірану?
14.05.2026 11:16 Ответить
Хто-небудь, адекватний, може пояснить Рубіо, що НАТО - це ОБОРОННИЙ блок, а не "інструмент агресивної війни", для США? Іран ні на одну країну блоку НАТО, НЕ НАПАДАВ...
Самі "кашу заварили" - хай тепер нею, і "давляться"...
14.05.2026 11:19 Ответить
повинні пояснювати журики. Але ж чинна адміністрація трампа таких журиків, які могли би їм у віччі сказати правду - до придворного пулу не допускає.
14.05.2026 12:50 Ответить
після нападу на Кубу рубіо остаточно переконається у тому, що роль НАТО зовім інша. Просто до тупих не одразу доходить.
14.05.2026 11:30 Ответить
Без європейських баз Америці буде важкувато проводити маленькі, переможні війни проти слабких армій.
14.05.2026 11:36 Ответить
Зря сомневается. Действия членов НАТО полностью отвечают их обязательствам в составе оборонительного альянса.
Рыжий уголовник надеялся запачкать в своих преступлениях альянс. Но тот не поддался. Так что сомнения можно отбросить. При всех недостатках НАТО можно быть уверенным в их адекватном понимании ситуации.
