Рубио усомнился в роли НАТО после позиции союзников относительно Ирана

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что отказ отдельных партнеров предоставить авиабазы для нанесения ударов по Ирану ставит под сомнение роль НАТО.

об этом пишет "Европейська правда" со ссылкой на Госдеп США.

По словам госсекретаря, одной из причин, по которой он поддерживал НАТО, было то, что это давало США право на размещение военных баз.

"И поэтому, когда партнеры по НАТО отказывают вам в использовании этих баз – когда главная причина, по которой НАТО полезно для Америки, сейчас отказывается нам, например, Испания – то какой тогда смысл в Альянсе? Это начинает превращаться в нечто вроде "они являются союзниками, когда им это выгодно", – отметил Рубио.

Он признал, что есть страны в НАТО, которые очень помогли: "Выделю только одну – Португалию. Они сказали "да", еще до того, как мы даже спросили – рассказали им, в чем заключается вопрос".

Также он назвал Польшу, Румынию и Болгарию.

"Другие, такие как Испания, вели себя ужасно, просто ужасно. Поэтому я действительно считаю, что есть несколько очень уместных вопросов относительно НАТО, а именно: в чем цель пребывания в альянсе, польза от которого для нас заключается в этих правах на размещение военных баз, если во время конфликта, такого как тот, который у нас был с Ираном, они могут отказать нам в использовании этих баз?", – отметил он.

"Так зачем мы там? Только для того, чтобы защищать их, а не для продвижения наших национальных интересов? Это очень уместный вопрос, на который мы должны ответить", – заявил Рубио.

