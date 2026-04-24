Новости Требования Трампа к членам НАТО
В НАТО заявили, что устав Альянса не содержит положений о "приостановке" членства или исключении стран

Исключение из НАТО

На фоне слухов о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО, в Альянсе заявили, что в уставе нет положений о "приостановке" членства или исключении стран-членов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, представитель Альянса сообщил, что учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановке членства в НАТО или исключении".

Читайте: Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО: Альянс не поддержит нас в будущем

Что произошло

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции Штатов в отношении Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО

Так введите это положение.
НАТО -это не рабовладельческая галера, а страны альянса - не рабы на галере.
24.04.2026 14:18 Ответить
Якщо хтось хоче вийти - це можливо. бере і виходить. Як це робила Франція.
24.04.2026 14:20 Ответить
Франція уже виходила і знову повернулась. А вигнати неможливо, як Трамп захотів вигнати Іспанію.
24.04.2026 14:25 Ответить
У 80 років, трамп вільно «спілкується» з Богом…, є меже за якою, це уже НЕВІДВОРОТНЬО !!
24.04.2026 14:46 Ответить
Для чого їм це робити? - вводити якісь обмеження? - щоб що?
Як в анекдоті:
- давайте зробими всім добре?
- навіщо це нам?
- тоді давайте зробим собі добре?
- вони це не дозволять
- тоді нехай вони самі собі зроблять добре
- а причому тут ми?
24.04.2026 14:25 Ответить
оприлюдність перелік документів, якими б ще не підтерся рудий клован...
24.04.2026 14:23 Ответить
блін, знову Доня пролетів...
24.04.2026 14:23 Ответить
Статути Додіку не догма.
Король він чи не король?
24.04.2026 14:27 Ответить
Тобто из НАТО можно выйти только вперед ногами.
24.04.2026 14:37 Ответить
Белые все хорошо продумали. У обезьян не должно быть ни единого шанса.
24.04.2026 14:41 Ответить
Треба вводити спеціальну посаду у НАТО, для спілкування з трампусіком!
Шось тіпа "бойового психіатру"...
24.04.2026 14:58 Ответить
Всі чекають осені і виборів до Конгресу....
24.04.2026 15:08 Ответить
 
 