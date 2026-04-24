В НАТО заявили, что устав Альянса не содержит положений о "приостановке" членства или исключении стран
На фоне слухов о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО, в Альянсе заявили, что в уставе нет положений о "приостановке" членства или исключении стран-членов.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя НАТО, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, представитель Альянса сообщил, что учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановке членства в НАТО или исключении".
Что произошло
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции Штатов в отношении Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.
В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами.
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
- СМИ сообщали, что у Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО.
НАТО -это не рабовладельческая галера, а страны альянса - не рабы на галере.
Як в анекдоті:
- давайте зробими всім добре?
- навіщо це нам?
- тоді давайте зробим собі добре?
- вони це не дозволять
- тоді нехай вони самі собі зроблять добре
- а причому тут ми?
Король він чи не король?
Шось тіпа "бойового психіатру"...