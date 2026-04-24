В НАТО заявили, что устав Альянса не содержит положений о "приостановке" членства или исключении стран

На фоне слухов о том, что США могут попытаться приостановить членство Испании в НАТО, в Альянсе заявили, что в уставе нет положений о "приостановке" членства или исключении стран-членов.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на представителя НАТО, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, представитель Альянса сообщил, что учредительный договор организации "не предусматривает никаких положений о приостановке членства в НАТО или исключении".

Читайте: Трамп в очередной раз раскритиковал НАТО: Альянс не поддержит нас в будущем

Что произошло

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции Штатов в отношении Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что испанское правительство работает только с официальными документами, а не со слухами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО