Новости
Санчес о слухах относительно возможного "приостановления" членства Испании в НАТО: Мы работаем только с официальными документами

Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал слухи о якобы письме Пентагона с вариантами "наказания Испании" за позицию в отношении войны против Ирана, подчеркнув, что испанское правительство работает только с официальными документами.

Что известно

Так, Санчеса спросили о сообщениях в СМИ относительно внутреннего письма Пентагона, в котором говорится о возможности приостановки членства Испании в НАТО из-за ее позиции по войне в Иране.

Премьер ответил, что в таких вопросах испанское правительство ориентируется не на слухи, а на официальные документы и заявления.

"Позиция испанского правительства абсолютно четкая: мы безусловно за сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права", – добавил Санчес.

Что произошло

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции Штатов в отношении Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.

Молодець Санчес!! Респект!!
Дякуємо Іспанії за дієву допомогу Українцям у боротьбі з портновщиною!!
24.04.2026 13:26 Ответить
Шта?
24.04.2026 13:32 Ответить
Испания может свой союз создать с отдельными странами латинской Америки и некоторыми из Европы
24.04.2026 13:35 Ответить
Скоріше, ми не працюємо з тарганами у голові трампонутого
24.04.2026 13:43 Ответить
Рудий дід вже до ядерної кнопки почав тягнутися, імпічмент на носі.
24.04.2026 13:47 Ответить
 
 