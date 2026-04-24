Санчес о слухах относительно возможного "приостановления" членства Испании в НАТО: Мы работаем только с официальными документами
Премьер-министр Испании Педро Санчес прокомментировал слухи о якобы письме Пентагона с вариантами "наказания Испании" за позицию в отношении войны против Ирана, подчеркнув, что испанское правительство работает только с официальными документами.
Об этом сообщает EFE, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, Санчеса спросили о сообщениях в СМИ относительно внутреннего письма Пентагона, в котором говорится о возможности приостановки членства Испании в НАТО из-за ее позиции по войне в Иране.
Премьер ответил, что в таких вопросах испанское правительство ориентируется не на слухи, а на официальные документы и заявления.
"Позиция испанского правительства абсолютно четкая: мы безусловно за сотрудничество с союзниками, но всегда в рамках международного права", – добавил Санчес.
Что произошло
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность "приостановки" членства Испании в НАТО и пересмотра позиции Штатов в отношении Фолклендских островов, чтобы "наказать" союзников за отказ помочь Соединенным Штатам в войне против Ирана.
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
- СМИ сообщали, что у Трампа составляют список "послушных и непослушных" стран НАТО.
Дякуємо Іспанії за дієву допомогу Українцям у боротьбі з портновщиною!!