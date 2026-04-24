Санчес про чутки щодо можливого "призупинення" членства Іспанії в НАТО: Ми працюємо лише з офіційними документами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прокоментував чутки про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, наголосивши, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами.

Про це повідомляє EFE, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, Санчеса запитали про повідомлення у ЗМІ щодо внутрішнього листа Пентагону, у якому йдеться про можливість призупинення членства Іспанії в НАТО через її позицію щодо війни в Ірані.

Прем’єр відповів, що у таких питаннях іспанський уряд зважає не на чутки, а на офіційні документи та заяви.

"Позиція іспанського уряду абсолютно чітка: ми безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди у межах міжнародного права", – додав Санчес.

Що переувало

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

