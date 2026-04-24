Санчес про чутки щодо можливого "призупинення" членства Іспанії в НАТО: Ми працюємо лише з офіційними документами
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прокоментував чутки про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, наголосивши, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами.
Про це повідомляє EFE, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, Санчеса запитали про повідомлення у ЗМІ щодо внутрішнього листа Пентагону, у якому йдеться про можливість призупинення членства Іспанії в НАТО через її позицію щодо війни в Ірані.
Прем’єр відповів, що у таких питаннях іспанський уряд зважає не на чутки, а на офіційні документи та заяви.
"Позиція іспанського уряду абсолютно чітка: ми безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди у межах міжнародного права", – додав Санчес.
Що переувало
Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
- ЗМІ повідомляли, що у Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО.
Дякуємо Іспанії за дієву допомогу Українцям у боротьбі з портновщиною!!
"США щойно знищили власний бізнес з експорту зброї. Не ракетою. Телефонним дзвінком.
Піт Хегсет зателефонував міністру оборони Естонії та повідомив йому, що давно законтрактовані поставки HIMARS та Javelin зупинені. На невизначений термін.
США думають, що це пауза. Європа зрозуміла, що це розлучення."