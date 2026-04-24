Новини Вимоги Трампа до членів НАТО
Санчес про чутки щодо можливого "призупинення" членства Іспанії в НАТО: Ми працюємо лише з офіційними документами

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прокоментував чутки про нібито лист Пентагону з варіантами "покарання Іспанії" за позицію щодо війни проти Ірану, наголосивши, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами.

Про це повідомляє EFE, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, Санчеса запитали про повідомлення у ЗМІ щодо внутрішнього листа Пентагону, у якому йдеться про можливість призупинення членства Іспанії в НАТО через її позицію щодо війни в Ірані.

Прем’єр відповів, що у таких питаннях іспанський уряд зважає не на чутки, а на офіційні документи та заяви.

"Позиція іспанського уряду абсолютно чітка: ми безперечно за співпрацю із союзниками, але завжди у межах міжнародного права", – додав Санчес.

Що переувало

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

Іспанія НАТО Санчес Педро
Молодець Санчес!! Респект!!
Дякуємо Іспанії за дієву допомогу Українцям у боротьбі з портновщиною!!
24.04.2026 13:26 Відповісти
Шта?
24.04.2026 13:32 Відповісти
Испания может свой союз создать с отдельными странами латинской Америки и некоторыми из Европы
24.04.2026 13:35 Відповісти
Скоріше, ми не працюємо з тарганами у голові трампонутого
24.04.2026 13:43 Відповісти
Рудий дід вже до ядерної кнопки почав тягнутися, імпічмент на носі.
24.04.2026 13:47 Відповісти
https://x.com/i/status/2047183959818219617 @ (в перекладі):
"США щойно знищили власний бізнес з експорту зброї. Не ракетою. Телефонним дзвінком.
Піт Хегсет зателефонував міністру оборони Естонії та повідомив йому, що давно законтрактовані поставки HIMARS та Javelin зупинені. На невизначений термін.
США думають, що це пауза. Європа зрозуміла, що це розлучення."
24.04.2026 13:52 Відповісти
Тобто - Іспанія не збирається втручатись у суто медицинські проблеми США, психіатричного характеру!
24.04.2026 13:56 Відповісти
Іпанські хлопці ,справжні дипломати ! Дали Дуні під ср* ку віником !!! Молодці 🇪🇸 ❤️...
24.04.2026 14:18 Відповісти
 
 