У НАТО заявили, що статут Альянсу не містить положень про "призупинення" членства або виключення країн
На тлі чуток про те, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії в НАТО, в Альянсі заявили, що в статуті немає положень про "призупинення" членства або виключення країн-членів.
Про це повідомляє BBC із посиланням на представника НАТО, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, представник Альянсу повідомив, що засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення".
Що переувало
Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.
Своєю чергою прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками.
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
- ЗМІ повідомляли, що у Трампа створюють перелік "слухняних і неслухняних" країн НАТО.
НАТО -это не рабовладельческая галера, а страны альянса - не рабы на галере.
Як в анекдоті:
- давайте зробими всім добре?
- навіщо це нам?
- тоді давайте зробим собі добре?
- вони це не дозволять
- тоді нехай вони самі собі зроблять добре
- а причому тут ми?
Король він чи не король?
Шось тіпа "бойового психіатру"...