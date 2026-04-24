У НАТО заявили, що статут Альянсу не містить положень про "призупинення" членства або виключення країн

На тлі чуток про те, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії в НАТО, в Альянсі заявили, що в статуті немає положень про "призупинення" членства або виключення країн-членів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на представника НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, представник Альянсу повідомив, що засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення".

Що переувало

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

Своєю чергою прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками.

