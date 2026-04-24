У НАТО заявили, що статут Альянсу не містить положень про "призупинення" членства або виключення країн

Виключення з НАТО

На тлі чуток про те, що США можуть спробувати призупинити членство Іспанії в НАТО, в Альянсі заявили, що в статуті немає положень про "призупинення" членства або виключення країн-членів.

Про це повідомляє BBC із посиланням на представника НАТО, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Так, представник Альянсу повідомив, що засновницький договір організації "не передбачає жодних положень щодо призупинення членства в НАТО або виключення".

Що переувало

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість "призупинення" членства Іспанії у НАТО та перегляд позиції Штатів щодо Фолклендських островів, щоб "покарати" союзників за відмову допомогти Сполученим Штатам у війні проти Ірану.

Своєю чергою прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що іспанський уряд працює лише з офіційними документами, а не з чутками.

Так введите это положение.
НАТО -это не рабовладельческая галера, а страны альянса - не рабы на галере.
24.04.2026 14:18 Відповісти
Якщо хтось хоче вийти - це можливо. бере і виходить. Як це робила Франція.
24.04.2026 14:20 Відповісти
Франція уже виходила і знову повернулась. А вигнати неможливо, як Трамп захотів вигнати Іспанію.
24.04.2026 14:25 Відповісти
У 80 років, трамп вільно «спілкується» з Богом…, є меже за якою, це уже НЕВІДВОРОТНЬО !!
24.04.2026 14:46 Відповісти
Для чого їм це робити? - вводити якісь обмеження? - щоб що?
Як в анекдоті:
- давайте зробими всім добре?
- навіщо це нам?
- тоді давайте зробим собі добре?
- вони це не дозволять
- тоді нехай вони самі собі зроблять добре
- а причому тут ми?
24.04.2026 14:25 Відповісти
оприлюдність перелік документів, якими б ще не підтерся рудий клован...
24.04.2026 14:23 Відповісти
блін, знову Доня пролетів...
24.04.2026 14:23 Відповісти
Статути Додіку не догма.
Король він чи не король?
24.04.2026 14:27 Відповісти
Тобто из НАТО можно выйти только вперед ногами.
24.04.2026 14:37 Відповісти
Белые все хорошо продумали. У обезьян не должно быть ни единого шанса.
24.04.2026 14:41 Відповісти
Треба вводити спеціальну посаду у НАТО, для спілкування з трампусіком!
Шось тіпа "бойового психіатру"...
24.04.2026 14:58 Відповісти
Всі чекають осені і виборів до Конгресу....
24.04.2026 15:08 Відповісти
 
 