УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14858 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Рубіо Вимоги Трампа до членів НАТО
1 768 20

Рубіо засумнівався у ролі НАТО після позиції союзників щодо Ірану

Рубіо засумнівався у ролі НАТО після позиції союзників щодо Ірану

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відмова окремих партнерів у використанні авіабаз для ударів по Ірану викликає питання щодо ролі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Держдеп США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами держсекретаря, однією з причин, чому він підтримував НАТО, було те, що це давало США право на розміщення військових баз.

"І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз – коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія – то який тоді сенс у Альянсі? Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно", – зазначив Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що статут Альянсу не містить положень про "призупинення" членства або виключення країн

Він визнав, що є країни в НАТО, які дуже допомогли: "Виокремлю лише одну – Португалію. Вони сказали "так", ще до того, як ми навіть запитали – розповіли їм, у чому полягає питання".

Також він Назвав Польщу, Румунію і Болгарію.

"Інші, як-от Іспанія, поводилися жахливо, просто жахливо. Тому я дійсно вважаю, що є кілька дуже слушних запитань щодо НАТО, а саме: Яка мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз?", – зазначив він.

"Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти", – заявив Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європейські країни НАТО зрозуміли невдоволення Трампа, - Рютте

Автор: 

НАТО (7159) Рубіо Марко (427)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А ви добрі союзники для ЄС? Може ви надійний гарант безпеки для України?
показати весь коментар
14.05.2026 10:36 Відповісти
+6
Головна мета НАТО - гарантування свободи та безпеки всіх членів Альянсу політичними та військовими засобами, базуючись на принципах демократії, колективної оборони (ст. 5) та неподільності безпеки. Альянс прагне запобігати конфліктам, боротися з тероризмом, поширювати стабільність та захищати євроатлантичний регіон від агресії.
показати весь коментар
14.05.2026 10:37 Відповісти
+6
Таке відчуття що його хтось питав. Ви самі зруйнували всі відносини з демократичними країнами, ви підтримуєте диктаторів, так що ви хотіли
показати весь коментар
14.05.2026 10:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ви добрі союзники для ЄС? Може ви надійний гарант безпеки для України?
показати весь коментар
14.05.2026 10:36 Відповісти
А Украина уже в НАТО? И о каких гарантиях безопасности речь?
показати весь коментар
14.05.2026 11:25 Відповісти
Оскільки ти тупенька і не вмієш користуватися навіть Гуглом то це я зроблю за тебе:

Двостороння безпекова угода між Україною та США (підписана 13 червня 2024 року) передбачає широкий спектр військової та фінансової допомоги терміном на 10 років. Вона включає постачання зброї, тренування військових, розвіддані та інвестиції в оборонну промисловість, забезпечуючи «залізобетонні» зобов'язання для підтримки обороноздатності...

...
Далі знайдеш сама.
показати весь коментар
14.05.2026 11:38 Відповісти
Головна мета НАТО - гарантування свободи та безпеки всіх членів Альянсу політичними та військовими засобами, базуючись на принципах демократії, колективної оборони (ст. 5) та неподільності безпеки. Альянс прагне запобігати конфліктам, боротися з тероризмом, поширювати стабільність та захищати євроатлантичний регіон від агресії.
показати весь коментар
14.05.2026 10:37 Відповісти
Була у пса своя особиста БУДКА.
Колись Японія хотіла купити у Романових їх територію в Сибіру діаметром три метри довкола кожної електроопори... Кажись Рубіо десь це навіть читав.
показати весь коментар
14.05.2026 10:38 Відповісти
Таке відчуття що його хтось питав. Ви самі зруйнували всі відносини з демократичними країнами, ви підтримуєте диктаторів, так що ви хотіли
показати весь коментар
14.05.2026 10:39 Відповісти
ВИ ХОТІЛИ ЗАГАРБАТИ ГРЕНЛАНДІЮ - а потім "а шо такое чому нам не допомагають"
показати весь коментар
14.05.2026 10:39 Відповісти
Рубіо дурочку ввімкнув?
показати весь коментар
14.05.2026 10:42 Відповісти
Це очевидно. Є в українській мові таке гарне слово - підлабузник, і от воно якраз про Рубіо.
показати весь коментар
14.05.2026 10:56 Відповісти
"І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз - коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія - то який тоді сенс у Альянсі? Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно", - зазначив Рубіо.

Чим це відрізняється від вашої _лядської позиції??? Коли вигідно, виконуєте договори. Коли не хочете - не виконуєте.
показати весь коментар
14.05.2026 10:43 Відповісти
цікаво, реднекі ******* рубіо?
бо, трампа ******* тому що він розумний, а ді венса ******* тому що він красивий.
показати весь коментар
14.05.2026 10:44 Відповісти
Не потрібно Рубіо робити невірні заключенння. Як вони повелися зі своїми патрнерами - так і ті відповіли на їх прохання. Про удар по Ірану США розповіли тільки Ізраїлю, який не є членом НАТО.
показати весь коментар
14.05.2026 10:47 Відповісти
Ось що означає, що народ США обрав до влади неадекватів. Такіж неадеквати є в Україні та в росіянії, тільки різниця , що в росіянії вони прекрасно знають , що роблять, і йдуть до мети. А Зе і трампон видають бажане за дійсне.
показати весь коментар
14.05.2026 11:04 Відповісти
Яким боком НАТО до хотєлок трампона розібратись з іраном? Чи руде чмо узгоджував з союзниками по НАТО бойові дії проти ірану?
показати весь коментар
14.05.2026 11:16 Відповісти
Хто-небудь, адекватний, може пояснить Рубіо, що НАТО - це ОБОРОННИЙ блок, а не "інструмент агресивної війни", для США? Іран ні на одну країну блоку НАТО, НЕ НАПАДАВ...
Самі "кашу заварили" - хай тепер нею, і "давляться"...
показати весь коментар
14.05.2026 11:19 Відповісти
повинні пояснювати журики. Але ж чинна адміністрація трампа таких журиків, які могли би їм у віччі сказати правду - до придворного пулу не допускає.
показати весь коментар
14.05.2026 12:50 Відповісти
після нападу на Кубу рубіо остаточно переконається у тому, що роль НАТО зовім інша. Просто до тупих не одразу доходить.
показати весь коментар
14.05.2026 11:30 Відповісти
Без європейських баз Америці буде важкувато проводити маленькі, переможні війни проти слабких армій.
показати весь коментар
14.05.2026 11:36 Відповісти
Зря сомневается. Действия членов НАТО полностью отвечают их обязательствам в составе оборонительного альянса.
Рыжий уголовник надеялся запачкать в своих преступлениях альянс. Но тот не поддался. Так что сомнения можно отбросить. При всех недостатках НАТО можно быть уверенным в их адекватном понимании ситуации.
показати весь коментар
14.05.2026 11:59 Відповісти
 
 