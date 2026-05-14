Рубіо засумнівався у ролі НАТО після позиції союзників щодо Ірану
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що відмова окремих партнерів у використанні авіабаз для ударів по Ірану викликає питання щодо ролі НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда із посиланням на Держдеп США.
За словами держсекретаря, однією з причин, чому він підтримував НАТО, було те, що це давало США право на розміщення військових баз.
"І тому, коли партнери по НАТО відмовляють вам у використанні цих баз – коли головна причина, чому НАТО є корисним для Америки, зараз відмовляється нам, наприклад, Іспанія – то який тоді сенс у Альянсі? Це починає перетворюватися на щось на кшталт "вони є союзниками, коли їм це вигідно", – зазначив Рубіо.
Він визнав, що є країни в НАТО, які дуже допомогли: "Виокремлю лише одну – Португалію. Вони сказали "так", ще до того, як ми навіть запитали – розповіли їм, у чому полягає питання".
Також він Назвав Польщу, Румунію і Болгарію.
"Інші, як-от Іспанія, поводилися жахливо, просто жахливо. Тому я дійсно вважаю, що є кілька дуже слушних запитань щодо НАТО, а саме: Яка мета перебування в альянсі, користь від якого для нас полягає у цих правах на розміщення військових баз, якщо в час конфлікту, такого як той, що ми мали з Іраном, вони можуть відмовити нам у використанні цих баз?", – зазначив він.
"Тож навіщо ми там? Лише для того, щоб захищати їх, а не для просування наших національних інтересів? Це дуже слушне запитання, на яке ми маємо відповісти", – заявив Рубіо.
Рыжий уголовник надеялся запачкать в своих преступлениях альянс. Но тот не поддался. Так что сомнения можно отбросить. При всех недостатках НАТО можно быть уверенным в их адекватном понимании ситуации.