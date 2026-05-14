РФ ежемесячно теряет в пять раз больше военных, чем Украина, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что армия Украины в настоящее время является самой сильной во всей Европе.

Об этом он заявил в интервью Fox News, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Если посмотреть, россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина - меньшая страна и имеет меньшую армию. Хотя, стоит четко отметить, что украинские вооруженные силы сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе - очевидно, в значительной степени благодаря помощи, которую они получили, но также благодаря боевому опыту, который они приобрели", - пояснил госсекретарь США.

По словам Рубио, с обеих сторон гибнут огромные количества людей.

"Украина потратит два десятилетия на восстановление. Ущерб для российской экономики колоссален. Россияне теряют 15-20 тысяч солдат ежемесячно - погибших. Не раненых, а именно погибших. Это ужасная война

К сожалению, за последние несколько месяцев мы утратили определенный импульс по разным причинам: украинцы все больше уверены в своих позициях на поле боя; они пережили зиму; россияне также испытывают определенный оптимизм из-за роста цен на нефть. Но, надеемся, будь то благодаря заявлению Владимира Путина или по другим причинам, вскоре мы дойдем до момента, когда обе стороны снова вернутся к переговорам", - добавил он.

Топ комментарии
для сша і європи все нормально. невеликими для них грошами вони вирішують велику проблему - рашку. і поки ми в нуль виходимо по кількості населення - все для них норм.
14.05.2026 12:20 Ответить
На жаль, за останні кілька місяців ми втратили певний імпульс з різних причин: українці дедалі більше впевнені у своїх позиціях на полі бою; вони пережили зиму Джерело: https://censor.net/ua/n4003178

Тобто він шкодує, що українці більш впевнені на полі бою і пережили зиму і на Україну вже тиснути не можна так, щоб Україна фактично пішла на капітуляцію на умовах терористичної російської федерації і трамп сказав, що завершив ще одну війну і щоб голосували за респів на довиборах? Сподіваюся, що ви з тріском програєте довибори так, що демократи вас попруть нахрін вже в 2027 році.
14.05.2026 12:29 Ответить
Співвідношення повернутих тіл не говорить абсолютно ні про що. Ми знищуємо кацапню в основному у сірій зоні. Їх тіла ми не збираємо взагалі при цьому. То звідки ці тіла у нас візьмуться на обмін? Тіла збирає той, хто захоплює території. У наступі зараз кацапня.
14.05.2026 12:37 Ответить
це ж не вказівка була а питання😏
15.05.2026 10:52 Ответить
16 травня формально завершується дія ліцензії, яка пом'якшує санкції США проти російської нафти. І яку вже один раз пролонговували у квітні цього року.
Пишуть, що Індія рекордно наростила закупівлі цієї сировини та вимагає від американців на подальшу пролонгацію послаблень санкцій.
Тож, заяви про миротворчість Америки в контексті російсько-української війни йдуть у розрізі до реальної санкційної політики США по відношенню до рашистської пітьми.
14.05.2026 12:36 Ответить
Марко Рубіо далеко не самий гірший в команді рудого обісраного дегенерата, але слабенький - важко забути, як він одягнув туфлі від Трампона на 3 розміра більше. Пристосуванець це вже не лідер, треба все таки мати гідність. Якби хтось висунув кандидатуру Кіт Келлога на наступні вибори від республіканців, то це було б зовсім непогано, хоча при живому обісраному пісділу це практично не можливо. Те, що сказав Марко Рубіо не має ніякої практичної цінності - так собі банальне "пісділ".
14.05.2026 12:38 Ответить
Ну республіканці фактично повністю знищили репутацію США у світі , в них один шлях тепер в агітації виборця - це самоізоляція, вихід із всяких організацій, міжнародної активності, торгівлі - і повне закриття з відбудовою Америки золотої доби (50ті роки 20 століття). Едака Fallout цивілізація по прикладу мармонів/всяких штунд що живуть ізольвоано в 19 столітті. Це в свою чергу приведе до розколу штатів - ті що захочуть йти зі світом (східне\західне узбережжя) і ізолянтів
14.05.2026 12:42 Ответить
Так, згоден - республіканці знищили репутацію США у світі, але виборці республіканців далеко не завжди цікавляться репутацією США у світі і тим більше її розуміють. Демократи зараз суттєво зміцнили свої позиції, але вони також не надто рішучі та ефективні (звісно с Трампоном ніхто не зрівняється в шкоді для всіх і всього).
14.05.2026 12:52 Ответить
Марко Рубіо там єдина більш-менш притомна людина у команді Трампа.
Так, він нам не друг, але він хоча б не такий неадекват як Венс чи сам Трампон, чи міністр війни.
І так, Рубіо фактично 2-га людина в США зараз - у нього повноважень набагато більше, ніж у Венса. Він одночасно займає кілька вищих посад.
14.05.2026 13:17 Ответить
Не вп'ятеро ,а вдесятеро і навіть ще більше!
14.05.2026 12:40 Ответить
В мільйон разів більше! І саме тому рашка мобілізує аж 40 тис, а Україна - лише 30 тис. щомісяця!
14.05.2026 12:44 Ответить
ти наши показники діли на 5, бо там стільки "патріотів", які майже одразу поповнюють ряди СЗЧ, а у кацапів позаду заград отряд стоїть і множить на нуль, от їм і залишається тільки вперед....
14.05.2026 13:18 Ответить
ще один статист, тільки американський
14.05.2026 13:11 Ответить
Це не правда. Починаючи з 2026 втрати кацапні не 5 до 1!, а в середньому близько 20 до 1 ЗСУ. В цьому році встановлено новий рекорд винищення 28 до 1 ЗСУ. Знищуються масово і системно. Рубіо цитує кацапських генералів які доповідають ***** про втрати. Їх учили і вбили в широколампасні сраки що втрати 5 до 1 прийнятні при наступі. Все що більше це "ущємлєніє в продвіжєніі на висшиє должності". Стяг їм в руки і балалайку в дупу.
14.05.2026 13:52 Ответить
