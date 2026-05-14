РФ ежемесячно теряет в пять раз больше военных, чем Украина, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что армия Украины в настоящее время является самой сильной во всей Европе.

Об этом он заявил в интервью Fox News.

Что известно?

"Если посмотреть, россияне ежемесячно теряют в пять раз больше солдат, чем украинцы, а Украина - меньшая страна и имеет меньшую армию. Хотя, стоит четко отметить, что украинские вооруженные силы сейчас являются самыми сильными и мощными во всей Европе - очевидно, в значительной степени благодаря помощи, которую они получили, но также благодаря боевому опыту, который они приобрели", - пояснил госсекретарь США.

По словам Рубио, с обеих сторон гибнут огромные количества людей.

"Украина потратит два десятилетия на восстановление. Ущерб для российской экономики колоссален. Россияне теряют 15-20 тысяч солдат ежемесячно - погибших. Не раненых, а именно погибших. Это ужасная война

К сожалению, за последние несколько месяцев мы утратили определенный импульс по разным причинам: украинцы все больше уверены в своих позициях на поле боя; они пережили зиму; россияне также испытывают определенный оптимизм из-за роста цен на нефть. Но, надеемся, будь то благодаря заявлению Владимира Путина или по другим причинам, вскоре мы дойдем до момента, когда обе стороны снова вернутся к переговорам", - добавил он.

