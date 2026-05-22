Лише 6–7 країн Європи активно купують зброю США для України, - Рютте

Рютте закликав Європу ширше фінансувати закупівлі зброї для України

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що наразі лише невелика кількість європейських країн активно бере участь у закупівлях американської зброї для України, і це потребує перегляду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.

"Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це", – сказав Рютте.

Він наголосив, що "хоче досягти того, щоб (це) навантаження було розподілене більш рівномірно" між усіма державами Європи.

"Щоб було більше спільного несення навантаження, тому що наразі лише шість або сім союзників виконують найбільшу роботу", – підкреслив генсек НАТО.

З його слів, "хороша новина полягає в тому", що того, що роблять ці 6-7 держав, "достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання".

Що передувало

Напередодні Рютте заявив, що ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом європейських союзників, забезпечила близько 70% ракет для систем Patriot.

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

У Вас претензії до "хитрожопих" європейців чи тут єрмаківців, міндічів та цукерманів? Нашим, яких привели до влади 73% більше чим кому хотілося, щоб Пуйло захопив Україну ( я пишу по діях влади з 2019 року і до початку повномасшабного вторгнення).
"Хоч грошей на зброю не даватимемо", а кому? злочинцям, які зсередини обкрадають Україну і виводять все в офшори? Навіщо вони мають податки своїх громадян віддавати "національній меншині Україні", яка тут мародерить? Не було клепки в українців вибрати під час війни достойних політиків і дипломатів, то за нас має хтось переживати з-за Бугра?
22.05.2026 12:14 Відповісти
А якого Європа має купувати зброю у країни яка їй погрожувала?
22.05.2026 11:27 Відповісти
Хитрожопих там вистачає. Їм так хотілося у 2022, щоб ***** закопило Україну. А тут такий аблом-с... Ну так хоч грошей на зброю не даватимемо.
22.05.2026 11:37 Відповісти
А що Україна член НАТО ,що європейські держави їй забов'язані купувати озброєння ?
22.05.2026 11:18 Відповісти
То переглядайте а то тільки займаєтесь фактажом
22.05.2026 11:20 Відповісти
22.05.2026 11:27 Відповісти
Так чого ниєте?
Трампоніо репетувало що вам самім треба...
22.05.2026 11:36 Відповісти
Нічого нового. Стандартний набір замусолених наративів про втрачені можлдивості та 73 відсотки. Не набридло ще? Ну можете ще про кільчень та вільху згадати. Про грім-2, про велике крадівництво, про розмінування Чонгару.

НУ - І - ЩО??? Ми тут і зараз. І самостійно нам цю війну не вивезти. Не зеленському, не єрмаку, не мідндічу, не цукерману - ЗВИЧАЙНИМ УКРАЇНЦЯМ. Це ЇМ потрібні зброя. Невже не зрозуміло???
22.05.2026 12:20 Відповісти
Особисто мені не зрозуміло. Що Ви хотіли цим сказати? Дійсно 73% у 2019 році вибрали свою смерть, то що я не так написав? Чи хочеться забути про те, що натворили в 2019 році? Те, що відбувається сьогодні - наслідки галочки в бюлетні 2019 року.
Про яку зброю Україні Ви говорите, коли при владі мародери, які всю ту допомогу ділять пополам. Мало було прикладів "міндічгейту", коли крали сотні мільйонів доларів США у стікаючої кров'ю України? Хівба мало прикладів, коли ворог гвалтував, катував і вбивав українців в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Херсоні, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, а влада і до них наближені за українскі гроші продовжували будівництво своєї "Династії", одягшнувши вишиванки і корчивши їх себе патріотів? То як Ви хочекте з мародерами перемогти у цій війні? Де колишній міністр оборони резніков, який накрав на яйцях для ЗСУ мільярди? Де Умеров, який засвітився на мародерству на озброєнні? Де відьма, яка розповідала єрмаку куди і як наступати і кого куди призначати..???
22.05.2026 12:43 Відповісти
та ви сперечаєтесь з тим самим упоротим 73/43%зебілом, агітатором тут за Зелю і не тільки за Зелю, а й за Трампа в 2024-му.
Марна справа цього зайобаного переагітувати. Найкращий вихід - послати його *****. Я давно вже в цьому переконався.
22.05.2026 13:36 Відповісти
Так покупайте оружие через прямое финансирование Альянса, в чем проблемма?
22.05.2026 11:46 Відповісти
6-7 стран. А остальные еле концы с концами сводят.
22.05.2026 12:28 Відповісти
А навіщо купляти амерську зброю, якщо негірша виробляється в самій Європі? Нам вже амери вимикали дистанційно управління на літаках і Хаймарсах. Європейці не дурні, побачили, хто такпй Трамп
22.05.2026 13:01 Відповісти
А інші активно заважатимуть вступу України до ES.
