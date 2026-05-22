Лише 6–7 країн Європи активно купують зброю США для України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що наразі лише невелика кількість європейських країн активно бере участь у закупівлях американської зброї для України, і це потребує перегляду.

"Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це", – сказав Рютте.

Він наголосив, що "хоче досягти того, щоб (це) навантаження було розподілене більш рівномірно" між усіма державами Європи.

"Щоб було більше спільного несення навантаження, тому що наразі лише шість або сім союзників виконують найбільшу роботу", – підкреслив генсек НАТО.

З його слів, "хороша новина полягає в тому", що того, що роблять ці 6-7 держав, "достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання".

Що передувало

Напередодні Рютте заявив, що ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом європейських союзників, забезпечила близько 70% ракет для систем Patriot.

Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.

