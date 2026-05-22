Лише 6–7 країн Європи активно купують зброю США для України, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте зазначив, що наразі лише невелика кількість європейських країн активно бере участь у закупівлях американської зброї для України, і це потребує перегляду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда.
"Потік критично важливого американського обладнання в Україну продовжується. Це включає життєво важливу антибалістичну ракетну, протиракетну підтримку, в тому числі для систем Patriot, оплачену європейськими союзниками, відому програму PURL. Це продовжується. Європейці платять за це", – сказав Рютте.
Він наголосив, що "хоче досягти того, щоб (це) навантаження було розподілене більш рівномірно" між усіма державами Європи.
"Щоб було більше спільного несення навантаження, тому що наразі лише шість або сім союзників виконують найбільшу роботу", – підкреслив генсек НАТО.
З його слів, "хороша новина полягає в тому", що того, що роблять ці 6-7 держав, "достатньо, щоб гарантувати, що Україна продовжуватиме мати доступ до цього критично важливого американського обладнання".
Що передувало
Напередодні Рютте заявив, що ініціатива PURL, яка передбачає закупівлю американського озброєння для України коштом європейських союзників, забезпечила близько 70% ракет для систем Patriot.
Ранше міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що під час "Рамштайну" низка країн анонсувала додаткові внески до програми PURL. Йдеться про такі країни, як Бельгія, Норвегія, Болгарія, Литва, Естонія.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Трампоніо репетувало що вам самім треба...
"Хоч грошей на зброю не даватимемо", а кому? злочинцям, які зсередини обкрадають Україну і виводять все в офшори? Навіщо вони мають податки своїх громадян віддавати "національній меншині Україні", яка тут мародерить? Не було клепки в українців вибрати під час війни достойних політиків і дипломатів, то за нас має хтось переживати з-за Бугра?
НУ - І - ЩО??? Ми тут і зараз. І самостійно нам цю війну не вивезти. Не зеленському, не єрмаку, не мідндічу, не цукерману - ЗВИЧАЙНИМ УКРАЇНЦЯМ. Це ЇМ потрібні зброя. Невже не зрозуміло???
Про яку зброю Україні Ви говорите, коли при владі мародери, які всю ту допомогу ділять пополам. Мало було прикладів "міндічгейту", коли крали сотні мільйонів доларів США у стікаючої кров'ю України? Хівба мало прикладів, коли ворог гвалтував, катував і вбивав українців в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Херсоні, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, а влада і до них наближені за українскі гроші продовжували будівництво своєї "Династії", одягшнувши вишиванки і корчивши їх себе патріотів? То як Ви хочекте з мародерами перемогти у цій війні? Де колишній міністр оборони резніков, який накрав на яйцях для ЗСУ мільярди? Де Умеров, який засвітився на мародерству на озброєнні? Де відьма, яка розповідала єрмаку куди і як наступати і кого куди призначати..???
Марна справа цього зайобаного переагітувати. Найкращий вихід - послати його *****. Я давно вже в цьому переконався.