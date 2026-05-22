Лишь 6–7 стран Европы активно закупают оружие США для Украины, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в настоящее время лишь небольшое число европейских стран активно участвует в закупках американского оружия для Украины, и эта ситуация требует пересмотра.

"Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную антибаллистическую ракетную, противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу PURL. Это продолжается. Европейцы платят за это", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что "хочет добиться того, чтобы (эта) нагрузка была распределена более равномерно" между всеми государствами Европы.

"Чтобы было больше совместного несения нагрузки, потому что сейчас только шесть или семь союзников выполняют большую часть работы", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "хорошая новость заключается в том", что того, что делают эти 6-7 государств, "достаточно, чтобы гарантировать, что Украина будет по-прежнему иметь доступ к этому критически важному американскому оборудованию".

Что предшествовало

Накануне Рютте заявил, что инициатива PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет европейских союзников, обеспечила около 70% ракет для систем Patriot.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

