Лишь 6–7 стран Европы активно закупают оружие США для Украины, - Рютте

Рютте призвал Европу шире финансировать закупки оружия для Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в настоящее время лишь небольшое число европейских стран активно участвует в закупках американского оружия для Украины, и эта ситуация требует пересмотра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".

"Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную антибаллистическую ракетную, противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу PURL. Это продолжается. Европейцы платят за это", – сказал Рютте.

Он подчеркнул, что "хочет добиться того, чтобы (эта) нагрузка была распределена более равномерно" между всеми государствами Европы.

"Чтобы было больше совместного несения нагрузки, потому что сейчас только шесть или семь союзников выполняют большую часть работы", – подчеркнул генсек НАТО.

По его словам, "хорошая новость заключается в том", что того, что делают эти 6-7 государств, "достаточно, чтобы гарантировать, что Украина будет по-прежнему иметь доступ к этому критически важному американскому оборудованию".

Что предшествовало

Накануне Рютте заявил, что инициатива PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет европейских союзников, обеспечила около 70% ракет для систем Patriot.

Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.

А що Україна член НАТО ,що європейські держави їй забов'язані купувати озброєння ?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:18 Ответить
То переглядайте а то тільки займаєтесь фактажом
показать весь комментарий
22.05.2026 11:20 Ответить
А якого Європа має купувати зброю у країни яка їй погрожувала?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:27 Ответить
Так чого ниєте?
Трампоніо репетувало що вам самім треба...
показать весь комментарий
22.05.2026 11:36 Ответить
Хитрожопих там вистачає. Їм так хотілося у 2022, щоб ***** закопило Україну. А тут такий аблом-с... Ну так хоч грошей на зброю не даватимемо.
показать весь комментарий
22.05.2026 11:37 Ответить
У Вас претензії до "хитрожопих" європейців чи тут єрмаківців, міндічів та цукерманів? Нашим, яких привели до влади 73% більше чим кому хотілося, щоб Пуйло захопив Україну ( я пишу по діях влади з 2019 року і до початку повномасшабного вторгнення).
"Хоч грошей на зброю не даватимемо", а кому? злочинцям, які зсередини обкрадають Україну і виводять все в офшори? Навіщо вони мають податки своїх громадян віддавати "національній меншині Україні", яка тут мародерить? Не було клепки в українців вибрати під час війни достойних політиків і дипломатів, то за нас має хтось переживати з-за Бугра?
показать весь комментарий
22.05.2026 12:14 Ответить
Нічого нового. Стандартний набір замусолених наративів про втрачені можлдивості та 73 відсотки. Не набридло ще? Ну можете ще про кільчень та вільху згадати. Про грім-2, про велике крадівництво, про розмінування Чонгару.

НУ - І - ЩО??? Ми тут і зараз. І самостійно нам цю війну не вивезти. Не зеленському, не єрмаку, не мідндічу, не цукерману - ЗВИЧАЙНИМ УКРАЇНЦЯМ. Це ЇМ потрібні зброя. Невже не зрозуміло???
показать весь комментарий
22.05.2026 12:20 Ответить
Особисто мені не зрозуміло. Що Ви хотіли цим сказати? Дійсно 73% у 2019 році вибрали свою смерть, то що я не так написав? Чи хочеться забути про те, що натворили в 2019 році? Те, що відбувається сьогодні - наслідки галочки в бюлетні 2019 року.
Про яку зброю Україні Ви говорите, коли при владі мародери, які всю ту допомогу ділять пополам. Мало було прикладів "міндічгейту", коли крали сотні мільйонів доларів США у стікаючої кров'ю України? Хівба мало прикладів, коли ворог гвалтував, катував і вбивав українців в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Херсоні, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, а влада і до них наближені за українскі гроші продовжували будівництво своєї "Династії", одягшнувши вишиванки і корчивши їх себе патріотів? То як Ви хочекте з мародерами перемогти у цій війні? Де колишній міністр оборони резніков, який накрав на яйцях для ЗСУ мільярди? Де Умеров, який засвітився на мародерству на озброєнні? Де відьма, яка розповідала єрмаку куди і як наступати і кого куди призначати..???
показать весь комментарий
22.05.2026 12:43 Ответить
Так покупайте оружие через прямое финансирование Альянса, в чем проблемма?
показать весь комментарий
22.05.2026 11:46 Ответить
6-7 стран. А остальные еле концы с концами сводят.
показать весь комментарий
22.05.2026 12:28 Ответить
А навіщо купляти амерську зброю, якщо негірша виробляється в самій Європі? Нам вже амери вимикали дистанційно управління на літаках і Хаймарсах. Європейці не дурні, побачили, хто такпй Трамп
показать весь комментарий
22.05.2026 13:01 Ответить
 
 