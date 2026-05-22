Лишь 6–7 стран Европы активно закупают оружие США для Украины, - Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил, что в настоящее время лишь небольшое число европейских стран активно участвует в закупках американского оружия для Украины, и эта ситуация требует пересмотра.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Европейская правда".
"Поток критически важного американского оборудования в Украину продолжается. Это включает жизненно важную антибаллистическую ракетную, противоракетную поддержку, в том числе для систем Patriot, оплаченную европейскими союзниками, известную программу PURL. Это продолжается. Европейцы платят за это", – сказал Рютте.
Он подчеркнул, что "хочет добиться того, чтобы (эта) нагрузка была распределена более равномерно" между всеми государствами Европы.
"Чтобы было больше совместного несения нагрузки, потому что сейчас только шесть или семь союзников выполняют большую часть работы", – подчеркнул генсек НАТО.
По его словам, "хорошая новость заключается в том", что того, что делают эти 6-7 государств, "достаточно, чтобы гарантировать, что Украина будет по-прежнему иметь доступ к этому критически важному американскому оборудованию".
Что предшествовало
Накануне Рютте заявил, что инициатива PURL, которая предусматривает закупку американского вооружения для Украины за счет европейских союзников, обеспечила около 70% ракет для систем Patriot.
Ранее министр обороны Михаил Федоров сообщил, что во время "Рамштайна" ряд стран анонсировал дополнительные взносы в программу PURL. Речь идет о таких странах, как Бельгия, Норвегия, Болгария, Литва, Эстония.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Трампоніо репетувало що вам самім треба...
"Хоч грошей на зброю не даватимемо", а кому? злочинцям, які зсередини обкрадають Україну і виводять все в офшори? Навіщо вони мають податки своїх громадян віддавати "національній меншині Україні", яка тут мародерить? Не було клепки в українців вибрати під час війни достойних політиків і дипломатів, то за нас має хтось переживати з-за Бугра?
НУ - І - ЩО??? Ми тут і зараз. І самостійно нам цю війну не вивезти. Не зеленському, не єрмаку, не мідндічу, не цукерману - ЗВИЧАЙНИМ УКРАЇНЦЯМ. Це ЇМ потрібні зброя. Невже не зрозуміло???
Про яку зброю Україні Ви говорите, коли при владі мародери, які всю ту допомогу ділять пополам. Мало було прикладів "міндічгейту", коли крали сотні мільйонів доларів США у стікаючої кров'ю України? Хівба мало прикладів, коли ворог гвалтував, катував і вбивав українців в Бучі, Гостомелі, Ірпені, Херсоні, Ізюмі, Маріуполі та інших містах, а влада і до них наближені за українскі гроші продовжували будівництво своєї "Династії", одягшнувши вишиванки і корчивши їх себе патріотів? То як Ви хочекте з мародерами перемогти у цій війні? Де колишній міністр оборони резніков, який накрав на яйцях для ЗСУ мільярди? Де Умеров, який засвітився на мародерству на озброєнні? Де відьма, яка розповідала єрмаку куди і як наступати і кого куди призначати..???