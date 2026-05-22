Рютте имеет план, как удержать США в НАТО через оборонные соглашения, - Politico

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает новую стратегию для сохранения участия США в Альянсе, сосредоточенную на выгодных для Вашингтона оборонных контрактах и росте производства вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщают источники, план Рютте заключается в продвижении масштабного расширения оборонного производства и заключении новых соглашений, выгодных прежде всего для Вашингтона. Это должно стать ключевым элементом подготовки к июльскому саммиту НАТО в Анкаре.

По словам дипломатов, инициатива направлена как на преодоление дефицита в европейской оборонной промышленности, так и на создание экономических стимулов, которые могут найти поддержку в США.

Европейская промышленная конкуренция и внутренние противоречия в Альянсе

В то же время реализация плана может вызвать напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который продвигает собственные программы развития оборонной промышленности и финансовые инструменты для ее поддержки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

По оценкам экспертов, ключевым вызовом для Рютте является ограниченное влияние НАТО на реальные производственные решения, поскольку закупки оружия остаются в компетенции национальных правительств.

Ставка на конкретные результаты перед саммитом НАТО

Ожидается, что на саммите в Анкаре союзники представят новые обязательства по оборонному производству, включая контракты и совместные проекты с американскими оборонными компаниями.

Также планируется обновление программ взаимодействия НАТО с оборонной промышленностью и возможное объявление новых закупок, в частности замены устаревших самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на современные платформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"