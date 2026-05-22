РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11334 посетителя онлайн
Новости США в НАТО
370 8

Рютте имеет план, как удержать США в НАТО через оборонные соглашения, - Politico

Генсек НАТО Марк Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает новую стратегию для сохранения участия США в Альянсе, сосредоточенную на выгодных для Вашингтона оборонных контрактах и росте производства вооружений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как сообщают источники, план Рютте заключается в продвижении масштабного расширения оборонного производства и заключении новых соглашений, выгодных прежде всего для Вашингтона. Это должно стать ключевым элементом подготовки к июльскому саммиту НАТО в Анкаре.

По словам дипломатов, инициатива направлена как на преодоление дефицита в европейской оборонной промышленности, так и на создание экономических стимулов, которые могут найти поддержку в США.

Европейская промышленная конкуренция и внутренние противоречия в Альянсе

В то же время реализация плана может вызвать напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который продвигает собственные программы развития оборонной промышленности и финансовые инструменты для ее поддержки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские страны НАТО поняли недовольство Трампа, - Рютте

По оценкам экспертов, ключевым вызовом для Рютте является ограниченное влияние НАТО на реальные производственные решения, поскольку закупки оружия остаются в компетенции национальных правительств.

Ставка на конкретные результаты перед саммитом НАТО

Ожидается, что на саммите в Анкаре союзники представят новые обязательства по оборонному производству, включая контракты и совместные проекты с американскими оборонными компаниями.

Также планируется обновление программ взаимодействия НАТО с оборонной промышленностью и возможное объявление новых закупок, в частности замены устаревших самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на современные платформы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"

Автор: 

НАТО (10624) США (29426) Рютте Марк (652)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це справедливо. Якщо в Європі немає своїх армій вони повинні годувати американську. Але у них немає грошей навіть на це.
показать весь комментарий
22.05.2026 09:44 Ответить
так вони навіть не чужу армію збираються годувати а чужу промисловість (американську), для цього США не потрібно "утримуватись" в НАТО. 🤔
показать весь комментарий
22.05.2026 10:03 Ответить
В НАТО или не в НАТО, как вы себе представляете что США будет защищать 600 миллионную Европу от 135 миллионой РФ?
Тут будут ловить по кафе и джимам сотни тысяч мужиков 18-50 и отправлять их в окопы через океан? Или соблазнять миллиоными контрактами? Или может сразу запускать тысячи ядерных зарядов в том числе и на Китай?
Максимум что возможно это помощь примерно в половину как максимум от того что получала Украина в 22-24 годах и возможно пару символических бомбежек с предварительным согласованием с Москвой.
Если европейцы не намерены стоять насмерть ( в том числе и за все современные ништяки вроде гей парадов, негров на шее, исламизацию и феминизм в законе), то помощь США никакой стратегической роли не сыграет.
Моё такое мнение, что если бы в 22 м году напали на Польшу, то сейчас 80-90% Европы было бы оккупировано ( уж Лиссабон и Мадрид с Римом точно), а в Украине выбирали бы между Мураевым и Медведчуком в финале выборов, без единого выстрела или бомбы.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:21 Ответить
як штатам захистити Європу від рашки? перш за все авіацією, флотом, та крилатими ракетами. повністю закрити небо і ввести морську блокаду, завдати ракетних ударів по аеродромам, стратегічним підприємствам і штабам. а сухопутну частину звалити уже на самих європейців.
а якби кацапи напали на Польшу у 22му, то їхні 20-ті кілометрові колони розвалили би натівською авіацією десь за день. далі б спалили всю логістику і відключили весь зв'язок. нагадати з якими раціями вони поперлися в Україну?
показать весь комментарий
22.05.2026 10:37 Ответить
У листопаді бикування закінчиться.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:41 Ответить
Есть ли у вас план мистер Фикс ? Есть ли у меня план, да у меня есть даже три плана
показать весь комментарий
22.05.2026 10:51 Ответить
Рюттє вже продався Трампу. Він втупу лобіює закупівлю амерського хламу, який після натискання однієї кнопки перетворюється взагалі на металобрухт, якщо виключені системи управління. Зараз Трампон - союзник Путіна. І якщо Рашка попре на Європу, амери відключать свою техніку в Європі. У Європи є важка промисловість, на відміну від Америки, де лише існує зборка з готових комплектуючих. Гоніть в шею цього Рютце разом з амерами,, які взагалі хочуть вийти з Європи.
показать весь комментарий
22.05.2026 10:52 Ответить
 
 