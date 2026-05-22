Рютте имеет план, как удержать США в НАТО через оборонные соглашения, - Politico
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предлагает новую стратегию для сохранения участия США в Альянсе, сосредоточенную на выгодных для Вашингтона оборонных контрактах и росте производства вооружений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных по этому вопросу.
Как сообщают источники, план Рютте заключается в продвижении масштабного расширения оборонного производства и заключении новых соглашений, выгодных прежде всего для Вашингтона. Это должно стать ключевым элементом подготовки к июльскому саммиту НАТО в Анкаре.
По словам дипломатов, инициатива направлена как на преодоление дефицита в европейской оборонной промышленности, так и на создание экономических стимулов, которые могут найти поддержку в США.
Европейская промышленная конкуренция и внутренние противоречия в Альянсе
В то же время реализация плана может вызвать напряженность в отношениях с Европейским Союзом, который продвигает собственные программы развития оборонной промышленности и финансовые инструменты для ее поддержки.
По оценкам экспертов, ключевым вызовом для Рютте является ограниченное влияние НАТО на реальные производственные решения, поскольку закупки оружия остаются в компетенции национальных правительств.
Ставка на конкретные результаты перед саммитом НАТО
Ожидается, что на саммите в Анкаре союзники представят новые обязательства по оборонному производству, включая контракты и совместные проекты с американскими оборонными компаниями.
Также планируется обновление программ взаимодействия НАТО с оборонной промышленностью и возможное объявление новых закупок, в частности замены устаревших самолетов дальнего радиолокационного обнаружения на современные платформы.
Тут будут ловить по кафе и джимам сотни тысяч мужиков 18-50 и отправлять их в окопы через океан? Или соблазнять миллиоными контрактами? Или может сразу запускать тысячи ядерных зарядов в том числе и на Китай?
Максимум что возможно это помощь примерно в половину как максимум от того что получала Украина в 22-24 годах и возможно пару символических бомбежек с предварительным согласованием с Москвой.
Если европейцы не намерены стоять насмерть ( в том числе и за все современные ништяки вроде гей парадов, негров на шее, исламизацию и феминизм в законе), то помощь США никакой стратегической роли не сыграет.
Моё такое мнение, что если бы в 22 м году напали на Польшу, то сейчас 80-90% Европы было бы оккупировано ( уж Лиссабон и Мадрид с Римом точно), а в Украине выбирали бы между Мураевым и Медведчуком в финале выборов, без единого выстрела или бомбы.
а якби кацапи напали на Польшу у 22му, то їхні 20-ті кілометрові колони розвалили би натівською авіацією десь за день. далі б спалили всю логістику і відключили весь зв'язок. нагадати з якими раціями вони поперлися в Україну?