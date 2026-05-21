Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа по-прежнему разочарована позицией европейских союзников по НАТО в отношении войны в Иране.

Об этом он заявил перед вылетом в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел Альянса, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О НАТО

Отвечая на вопросы журналистов о возможном сокращении американского военного контингента в Европе, глава Госдепа избежал прямых заявлений, однако откровенно раскритиковал европейских партнеров.

"Не думаю, что кого-то удивит то, что Соединенные Штаты, а в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает. Я был решительным сторонником НАТО на протяжении всей своей карьеры. Я защищал его, я считаю его важным", — сказал госсекретарь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп предупредил Иран: "Или договор, или неприятные меры"

США в НАТО

Чиновник пояснил, что для Вашингтона Альянс ценен, в частности, тем, что предоставляет дополнительные военные возможности и инфраструктуру во время операций на Ближнем Востоке. Однако во время ударов по Ирану большинство европейских стран фактически самоустранились.

"Это (НАТО – ред.) дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу во время чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке или где-либо еще. Поэтому, если это является ключевым обоснованием того, почему мы в НАТО, а затем есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз, то тогда зачем мы в НАТО?", – заявил Рубио.

Рубио уточнил, что Белый дом не требует от Европы отправлять свои войска в Иран или выделять собственное вооружение, однако союзники отказываются делать хоть "что-нибудь" для поддержки США.

Читайте также: Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США