Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа по-прежнему разочарована позицией европейских союзников по НАТО в отношении войны в Иране.
Об этом он заявил перед вылетом в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел Альянса, передает Цензор.НЕТ.
О НАТО
Отвечая на вопросы журналистов о возможном сокращении американского военного контингента в Европе, глава Госдепа избежал прямых заявлений, однако откровенно раскритиковал европейских партнеров.
"Не думаю, что кого-то удивит то, что Соединенные Штаты, а в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает. Я был решительным сторонником НАТО на протяжении всей своей карьеры. Я защищал его, я считаю его важным", — сказал госсекретарь.
США в НАТО
Чиновник пояснил, что для Вашингтона Альянс ценен, в частности, тем, что предоставляет дополнительные военные возможности и инфраструктуру во время операций на Ближнем Востоке. Однако во время ударов по Ирану большинство европейских стран фактически самоустранились.
"Это (НАТО – ред.) дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу во время чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке или где-либо еще. Поэтому, если это является ключевым обоснованием того, почему мы в НАТО, а затем есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз, то тогда зачем мы в НАТО?", – заявил Рубио.
Рубио уточнил, что Белый дом не требует от Европы отправлять свои войска в Иран или выделять собственное вооружение, однако союзники отказываются делать хоть "что-нибудь" для поддержки США.
- Отметим, что встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с участием Марка Рубио состоится 21-22 мая в шведском Хельсингборге. Саммит пройдет на фоне существенного роста напряженности в отношениях между США и европейскими членами НАТО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Більше хз нашо
Рубіо чи не єдиний більш-менш адекватний на фоні інших, хоча й він теж довбограй.
Невже для того, щоб втягувати інші країни у свої особисті війни?
Проблема ********** в тому, що США - це не Трамп, і далеко не один Трамп.