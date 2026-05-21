Рубио упрекнул союзников за отказ поддержать действия против Ирана: "Зачем США в НАТО?"

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что администрация Дональда Трампа по-прежнему разочарована позицией европейских союзников по НАТО в отношении войны в Иране.

Об этом он заявил перед вылетом в Швецию для участия во встрече министров иностранных дел Альянса, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном сокращении американского военного контингента в Европе, глава Госдепа избежал прямых заявлений, однако откровенно раскритиковал европейских партнеров.

"Не думаю, что кого-то удивит то, что Соединенные Штаты, а в частности президент, сейчас очень разочарованы НАТО и тем, что это означает. Я был решительным сторонником НАТО на протяжении всей своей карьеры. Я защищал его, я считаю его важным", — сказал госсекретарь.

Чиновник пояснил, что для Вашингтона Альянс ценен, в частности, тем, что предоставляет дополнительные военные возможности и инфраструктуру во время операций на Ближнем Востоке. Однако во время ударов по Ирану большинство европейских стран фактически самоустранились.

"Это (НАТО – ред.) дает нам базы в регионе, которые позволяют нам проецировать силу во время чрезвычайных ситуаций на Ближнем Востоке или где-либо еще. Поэтому, если это является ключевым обоснованием того, почему мы в НАТО, а затем есть такие страны, как Испания, которые отказывают нам в использовании этих баз, то тогда зачем мы в НАТО?", – заявил Рубио.

Рубио уточнил, что Белый дом не требует от Европы отправлять свои войска в Иран или выделять собственное вооружение, однако союзники отказываются делать хоть "что-нибудь" для поддержки США.

  • Отметим, что встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО с участием Марка Рубио состоится 21-22 мая в шведском Хельсингборге. Саммит пройдет на фоне существенного роста напряженности в отношениях между США и европейскими членами НАТО.

Топ комментарии
Два недоноска розв'язали безпричинну війну, а тепер дорікають усім за недопомогу у їхньому бєспрєдєлі.
21.05.2026 19:26 Ответить
НАТО це оборонний союз. А якщо трамплін захотів дати звізди Ірану, то може тре було порадитися з союзниками, а не наламати дров, а потім гавкати в сторону союзників
21.05.2026 19:14 Ответить
Рубіо дурника вмикає. Курс шефа!
21.05.2026 19:06 Ответить
" Навіщо США в НАТО" - напевно для того щоб захватити 98% землі ДАнії яка є членом засновником НАТО?

Більше хз нашо
21.05.2026 19:03 Ответить
Трамп почувається не в своїй тарілці - союзники піджали хвости - Рубіо
21.05.2026 19:03 Ответить
Та все ясно, валіть нах уже, заманали уже, ваш пуйло буде дуже задоволений
21.05.2026 19:03 Ответить
после того, как ******* Рыжий, месяцами угрожал захватить Гренландию -удивление и горькое недоумение в словах Рубио выглядит на удивление естественно.
21.05.2026 19:33 Ответить
Рубіо дурника вмикає. Курс шефа!
21.05.2026 19:06 Ответить
Заради справедливості- кількість довбограїв в уряді сша, критично наблизилось до нашої Зе-влади...
21.05.2026 19:30 Ответить
Заради справедливості - там набагато більша концентрація саме довбограєв.
Рубіо чи не єдиний більш-менш адекватний на фоні інших, хоча й він теж довбограй.
21.05.2026 19:43 Ответить
Таких очільників обрали.🤒
21.05.2026 19:48 Ответить
А Ізраїль в НАТО ?
21.05.2026 19:07 Ответить
"Навіщо США в НАТО?"

Невже для того, щоб втягувати інші країни у свої особисті війни?
21.05.2026 19:09 Ответить
Північно - Атлантичний Альянс.рубіо не врубається в географії.
21.05.2026 19:19 Ответить
Подібними заявами пан рубіо знов і знов макає себе у лайно; від нього смердить вже за кілометр.
21.05.2026 19:24 Ответить
А що, іран напав на штати?
21.05.2026 19:26 Ответить
А шо, сша порадились з НАТО коли самостійно почали цю війну? Всрались руьіо з трамбоном а винна невістка?
21.05.2026 19:35 Ответить
Він має рацію в тому , що ЄС і сам має всі можливості , аби себе захистити ... але не хоче
21.05.2026 19:43 Ответить
Ізраїль не входить у НАТО. Захищати інтереси Ізраїля - не прописано у натівському статуті. А на хєра США у НАТО? Хз... Вступайте в ОДКБ! Зараз це ваша тема.
21.05.2026 19:44 Ответить
США в ОДКБ? Скоріше - Іран в ОДКБ!
Проблема ********** в тому, що США - це не Трамп, і далеко не один Трамп.
21.05.2026 19:49 Ответить
А путін - це не росія. Вже 26 років. Я це вже чув.
21.05.2026 20:05 Ответить
НАТО - оборонительный союз стран северной Атлантики. Ни на одну из этих стран Иран не нападал и вообще, ни на кого до израильско-американской атаки не нападал. Страны оборонительного союза в этом случае не несут никаких объязательств перед хотелками одной из стран.
21.05.2026 19:45 Ответить
Так НАТО - оборонний блок. На США ніхто не нападав, США розпочали операцію, не попередивши нікого з союзників.
21.05.2026 19:45 Ответить
Хай рудий поц спочатку їпальник простіше зробить і не вийопується занадто.
21.05.2026 19:47 Ответить
 
 