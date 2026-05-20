Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США

Иран заявил о готовности расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае новых ударов со стороны США. Такое заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военной операции против Тегерана.

Как сообщает Reuters.

Угроза выхода конфликта за пределы региона

Трамп заявил, что в понедельник и вторник был близок к решению о новой кампании бомбардировок Ирана. В то же время он отложил этот шаг, чтобы продолжить дипломатические переговоры.

"Я был в часе от принятия решения", — сказал он журналистам в Белом доме.

Президент США также добавил, что переговоры с Ираном проходят хорошо и могут завершиться очень быстро.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил, что в случае новых атак война может выйти далеко за пределы региона.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", — говорится в заявлении.

Иран ранее уже угрожал ударами по странам Ближнего Востока, где размещены американские военные базы.

Политические сигналы и ситуация в Сенате США

Ранее Сенат США поддержал процедурное продвижение законопроекта, который предусматривает обязательное согласование Конгрессом любых будущих военных операций против Ирана.

За соответствующее решение проголосовали 50 сенаторов, против — 47.

К демократам присоединились четверо республиканцев, поддержавших соответствующую инициативу.

