Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США
Иран заявил о готовности расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае новых ударов со стороны США. Такое заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военной операции против Тегерана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Reuters.
Угроза выхода конфликта за пределы региона
Трамп заявил, что в понедельник и вторник был близок к решению о новой кампании бомбардировок Ирана. В то же время он отложил этот шаг, чтобы продолжить дипломатические переговоры.
"Я был в часе от принятия решения", — сказал он журналистам в Белом доме.
Президент США также добавил, что переговоры с Ираном проходят хорошо и могут завершиться очень быстро.
В ответ Корпус стражей исламской революции заявил, что в случае новых атак война может выйти далеко за пределы региона.
"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", — говорится в заявлении.
Иран ранее уже угрожал ударами по странам Ближнего Востока, где размещены американские военные базы.
Политические сигналы и ситуация в Сенате США
Ранее Сенат США поддержал процедурное продвижение законопроекта, который предусматривает обязательное согласование Конгрессом любых будущих военных операций против Ирана.
За соответствующее решение проголосовали 50 сенаторов, против — 47.
К демократам присоединились четверо республиканцев, поддержавших соответствующую инициативу.
Це ж Трамп тепер зможе ще більшу війну зупинити! А значить нобелівка вже не за горами!