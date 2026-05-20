Иран угрожает расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае ударов США

Иран заявил, что может расширить войну в других регионах

Иран заявил о готовности расширить войну за пределы Ближнего Востока в случае новых ударов со стороны США. Такое заявление прозвучало после слов президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении военной операции против Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Reuters.

Угроза выхода конфликта за пределы региона

Трамп заявил, что в понедельник и вторник был близок к решению о новой кампании бомбардировок Ирана. В то же время он отложил этот шаг, чтобы продолжить дипломатические переговоры.

"Я был в часе от принятия решения", — сказал он журналистам в Белом доме.

Президент США также добавил, что переговоры с Ираном проходят хорошо и могут завершиться очень быстро.

В ответ Корпус стражей исламской революции заявил, что в случае новых атак война может выйти далеко за пределы региона.

"Если агрессия против Ирана повторится, обещанная региональная война на этот раз выйдет за пределы региона", — говорится в заявлении.

Иран ранее уже угрожал ударами по странам Ближнего Востока, где размещены американские военные базы.

Политические сигналы и ситуация в Сенате США

Ранее Сенат США поддержал процедурное продвижение законопроекта, который предусматривает обязательное согласование Конгрессом любых будущих военных операций против Ирана.

За соответствующее решение проголосовали 50 сенаторов, против — 47.

К демократам присоединились четверо республиканцев, поддержавших соответствующую инициативу.

Оце діло!
Це ж Трамп тепер зможе ще більшу війну зупинити! А значить нобелівка вже не за горами!
20.05.2026 19:01 Ответить
Трамп красава. Гасить всіх конкурентів США, збільшує ціни на американські нафту і газ, та ще напевно на біржових скачках заробляє.
20.05.2026 19:02 Ответить
Его не оценят амеровский электорат, цены на бензин и дизель у них возросли где то вдвое, удары по Ирану не популярны даже у большинства республиканцев, даже реднеков -его основной электоральной базы
20.05.2026 19:10 Ответить
Цінують - не цінують, це суб'єктивно. Користь країні об'єктивна.
20.05.2026 19:14 Ответить
Американской краини ни якои корысти, только расходы в том числе людски, корысть лишь Израилю который подталкивает на это Трампа
20.05.2026 19:22 Ответить
Витрати мінімальні в порівнянні з прибутками.
20.05.2026 19:24 Ответить
Аятоли беруть Трампа на слабо
20.05.2026 19:03 Ответить
Трамп жахнет по "центру принятия решений"! Упс. Израиль уже жахнул. А воз и ныне там...
20.05.2026 19:05 Ответить
Треба вводити війська і захоплювати Тегеран, щоб іранські кацапи вже нікому не могли загрожувати!
20.05.2026 19:06 Ответить
Американске суспильство не в восторге от этой идеи, как и армия, это поддерживает лишь еврейское лобби и то не всё
20.05.2026 19:13 Ответить
Кому треба?
20.05.2026 19:16 Ответить
Для этого нужны войска! Больше, чем 20к, развернутых в заливе!).
20.05.2026 19:21 Ответить
куууууууди без черги влізли погорожувати!!! зараз трампа черга з новими погрозами перемоги заяви робити!
20.05.2026 19:09 Ответить
Не буде ніяких ударів! трамп, вже і так зробив, все що потрібно путіну...
20.05.2026 19:09 Ответить
Москалі нарадили.
20.05.2026 19:12 Ответить
А хіба іранський режим не робив цього до сих пір? Тільки повне знищення іранського режиму вбереже світ від світової ядерної війни. Тромб мразота аби менше на біржах сидів і заробляв на качелях які він розкачує, а вже стер би тих аятол в пил і підмести за ними
20.05.2026 19:13 Ответить
Хіба ви досі не знаєте азіятів? Понти їхнє все.
20.05.2026 19:15 Ответить
Понты или нет никто ре рискнёт проверять кто в досягаемости от иранской балистики, около 2000км
20.05.2026 19:19 Ответить
 
 