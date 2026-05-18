США и Израиль готовятся к возможным новым ударам по Ирану, - NYT

США и Израиль приступили к масштабной подготовке к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников.

Что известно

По словам собеседников издания, нынешние приготовления стали самыми масштабными со времени перемирия.

В то же время Иран заявил, что передал США новые предложения по прекращению войны.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников в Пакистане передал Вашингтону новые предложения по урегулированию конфликта.

Что заявили в США

18 мая президент США Дональд Трамп заявил, что "время для Ирана подходит к концу".

По его словам, если Тегеран не предложит более выгодные условия для соглашения, Иран ждут "гораздо более жесткие последствия".

По данным CNN, Пентагон уже подготовил несколько военных сценариев на случай, если Трамп решит возобновить удары по Ирану.

Что происходит вокруг переговоров

Американские СМИ пишут, что администрация Трампа временно отложила окончательные решения по Ирану, ожидая результатов переговоров между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Белом доме обеспокоены тем, что Ормузский пролив остается закрытым, а Иран продолжает дипломатические переговоры.

