США и Израиль начали масштабную подготовку к возможным ударам по Ирану

США и Израиль приступили к масштабной подготовке к возможному возобновлению ударов по Ирану уже на этой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times со ссылкой на двух ближневосточных чиновников.

Что известно

По словам собеседников издания, нынешние приготовления стали самыми масштабными со времени перемирия.

В то же время Иран заявил, что передал США новые предложения по прекращению войны.

Пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что Тегеран через посредников в Пакистане передал Вашингтону новые предложения по урегулированию конфликта.

Что заявили в США

18 мая президент США Дональд Трамп заявил, что "время для Ирана подходит к концу".

По его словам, если Тегеран не предложит более выгодные условия для соглашения, Иран ждут "гораздо более жесткие последствия".

По данным CNN, Пентагон уже подготовил несколько военных сценариев на случай, если Трамп решит возобновить удары по Ирану.

Что происходит вокруг переговоров

Американские СМИ пишут, что администрация Трампа временно отложила окончательные решения по Ирану, ожидая результатов переговоров между Дональдом Трампом и лидером Китая Си Цзиньпином.

Также в Белом доме обеспокоены тем, что Ормузский пролив остается закрытым, а Иран продолжает дипломатические переговоры.

Скільки ж можна той Іран перемагати? Все перемагають і перемагають.
18.05.2026 19:01 Ответить
Будуть бити - не вдастя Ірану пропетляти?
18.05.2026 19:03 Ответить
Победа за победой...
18.05.2026 19:07 Ответить
$3? $5? $10? за лiтр?
18.05.2026 19:13 Ответить
Давай, довбойоб старий, захищай інтереси Ізраїлю, який не є членом НАТО і має власну ядерну зброю, за рахунок інтересів США у Європі та Тихоокеанському регіоні. Бєня і так вже тебе втравив у такий блудняк, що тобі вибратись з нього буде важко.
Скоро у США чемпіонат світу з футболу, а країна на іншому кінці світу вписалась за *** зна кого з ***овими перспективами, і цінники на заправках знову полізуть вгору... Не дуже гарні перспективи перед виборами у Конгрес восени.
18.05.2026 19:16 Ответить
Ізраїльському лобі у США https://bastion.tv/zanepad-nedotorkannih_n80512/amp загрожує політичний крах.
18.05.2026 20:44 Ответить
Так наче ж він розбитий вщент! Чи ні?
18.05.2026 19:18 Ответить
Бамбардіровщік Бібі і старий кнгбешний педофіл, рятують вайнушкой свої зашкварені підгорілі сраки.
18.05.2026 19:32 Ответить
Готуються, готуються і ніяк не виготуються
18.05.2026 19:44 Ответить
 
 