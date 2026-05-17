Иран ждут очень тяжелые времена, если они не заключат соглашение с США, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран столкнется с серьезными трудностями, если не заключит соглашение с Соединенными Штатами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на его телефонное интервью для BFMTV.
Трамп отметил, что пока не может сказать, удастся ли сторонам в ближайшее время заключить соглашение, однако подчеркнул: в случае провала переговоров Тегеран может столкнуться с последствиями.
"Я понятия не имею, сделают ли они это. Если нет, их ждут очень тяжелые времена, очень тяжелые времена. Им лучше заключить соглашение", — сказал Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Трамп уже заявлял, что власти Ирана должны принять условия, предложенные Вашингтоном, и подписать соответствующее соглашение. В противном случае, по его словам, Соединенные Штаты доведут свои действия в отношении Ирана до конца.
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил об определенном прогрессе в переговорах с Ираном о прекращении войны.
- Ранее сообщалось, что Тегеран передал Соединенным Штатам официальный ответ на последние американские предложения по мирному урегулированию. Детали документа официально не раскрываются.
- США, в свою очередь, не приняли условия Тегерана относительно переговоров.
